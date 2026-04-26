Lijstje: automerken op dingen die geen auto's zijn

Dat je toevallig auto's bouwt, betekent niet dat je enkel auto's bouwt. Sterker nog: het kan lonen om ook uit een ander vaatje te tappen. Of zelfs om te beginnen als iets heel anders en pas bij auto's je grote doorbraak beleven. Vandaar een compilatie van dingen die geen auto's zijn, maar wel de naam van een autobedrijf erop hebben.

Dat maakt het speelveld wel heel breed, want er zijn echt heel veel voorbeelden. We hebben ons grotendeels gericht op bedrijven waar we qua bekendheid het idee hebben dat de auto's de rest van de inspanningen overstegen. Toch zien we graag andere voorbeelden in de reacties tegemoet!

Motorfietsen

BMW, Honda

Hetgeen wat gevoelsmatig het dichtst bij een automerk ligt: de motorfiets. Werken met een motor, wielen en besturing van het zooitje lijkt tussen twee en vier wielen best te doen te zijn. De bekendste voorbeelden van automerken die ook motorfietsen bouwen zijn BMW en Honda. Allebei hebben ze een divers gamma met tour- en sportmotoren, maar vergeet ook niet de soort rijdende sofa die de Honda Goldwing is. Ook al is BMW Motorrad een aparte divisie, je krijgt wel hetzelfde logo als de auto's. Bij Honda heeft de motorfietsdivisie een logo met een vleugel.

Magnetrons

Daewoo

Qua auto's heeft Daewoo de expansie naar Europa en de rest van de wereld minder goed gedaan dan landgenoten Hyundai en Kia. Toegegeven, hun vrij basale goedkope plastic auto's scoorden hier redelijk, maar puur en alleen omdat ze zo goedkoop waren. Een poging om er een Chevrolet-logo op te plakken bleek ook niet te helpen. Andere gebruiksvoorwerpen met de naam Daewoo waren er veel langer, zo kan je vrij makkelijk een magnetron tegenkomen met de naam erop. Tegenwoordig heet het merk geen Daewoo meer, overigens.

Bootmotoren

Honda

Bij Honda kunnen we eigenlijk nog veel meer voorbeelden verzinnen van dingen die het merk maakt die geen auto's zijn. Zo wordt het hoogtoerige geluid van een Civic Type-R gekscherend nog wel eens vergeleken met een zitmaaier, want die bouwt het merk ook. Een andere bekende divisie van Honda is hun afdeling die zich stort op motoren voor de scheepvaart: Honda Marine. Vooral bekend door de buitenboordmotoren op snelle speedboten. Grappig genoeg schijnt het dat Honda veel van de know-how uit de automotive kan toepassen voor de Marine-divisie. Zo bestaan er motoren die een kop hebben met dezelfde techniek als de K24-motor. Vandaar dat ze zo snel zijn, het zullen de VTEC-genen zijn.

Graafmachines (en andere bouwvoertuigen)

Hyundai, Volvo

Wielen, rupsbanden, er zijn natuurlijk veel raakvlakken tussen dingen als graafmachines en auto's. Als je goed oplet, zal je nog wel eens een grote graafmachine of kiepwagen zien waar heel groot 'Hyundai' of 'Volvo' achterop staat. Beide zijn een onderdeel van hetzelfde moederbedrijf als de auto's, maar delen ze niet veel meer dan de naam. Hyundai is in thuisland Zuid-Korea verantwoordelijk voor heel veel technische apparatuur die niks met auto's te maken hebben.

Vrachtwagens (en bussen)

Mercedes, Renault, Volvo

Iets bekender, want je komt ze op de weg nog wel eens tegen, zijn de automerken die ook vrachtwagens en/of bussen bouwen. Dat betreft onder meer Mercedes, Renault en Volvo. Al deze divisies staan relatief op zich, maar de wisselwerking tussen de autodivisie is vaak wel belangrijk. Veiligheidstechnologie bij Volvo, schermtechnologie bij Mercedes, je snapt het wel. Renault en Volvo zitten trouwens op vrachtwagengebied in dezelfde divisie, maar op autogebied hebben de twee weinig met elkaar te maken.

Liften

Mitsubishi

De nogal vreemde line-up van Mitsubishi qua auto's vult ons niet met gigantische hoop dat het goed gaat met het merk. Mocht het wel zinken, dan zal Mitsubishi niet snel de pijp aan Maarten geven. De technologiedivisie van het merk is gigantisch, met in allerlei sectoren spul wat ze maken. Op vele airco-units zal je de drie diamanten van het logo ook kunnen zien. Voor de thuismarkt leuk: Mitsubishi maakt ook een model Shinkansen-trein (kogeltrein). En wie wel eens met de lift omhoog moet, zal naast logo's van Kone of Schindler nog wel eens Mitsubishi tegenkomen.

Vliegtuigmotoren

Rolls-Royce

Nog een voorbeeld van hoe een automerk slechts een voorbeeld is van iets wat een bedrijf doet: Rolls-Royce is al jarenlang bekend als vliegtuigmotorbouwer. De historische Spitfire? Rolls-Royce-motor. Ook commerciële jets doet Rolls-Royce de motoren voor, verschillende modellen van Boeing en Airbus bijvoorbeeld. De vliegtuigdivisie is ook de eigenaar van de naam Rolls-Royce. Dat was het lijdend voorwerp in de overname van Rolls en Bentley door BMW en VAG in de jaren '90, want VAG had alles van Rolls-Royce Motorcars gekocht, waar de naam niet bij in zit. Die had BMW dus overgekocht waardoor de twee in de clinch kwamen. Het is om die reden dat Bentley en Rolls uiteindelijk gescheiden zijn.

Vliegtuigen

SAAB

Hele vliegtuigen bouwen, dat ken je dan weer beter van SAAB. De naam is immers een afkorting voor Svenska Aeroplan Aktiebolaget, oftewel 'Zweedse Luchtvaart BV'. Ook al begon Saab vrij vroeg met auto's bouwen na de oprichting van het hele merk Saab, de twee leefden en leven eigenlijk compleet los van elkaar. Niet geheel toevallig besloot Saab daarom ook allerlei linkjes met de luchtvaart in hun auto's te stoppen. We kennen de reclames, maar ook het Night Panel en bepaalde namen zoals Griffin en Viggen kwamen van Saab-vliegtuigen. Het failliete Saab betreft dan ook enkel de autodivisie, want de luchtvaart- en defensieafdeling bestaat nog. Ook heeft Saab de handen ineen geslagen met het welbekende merk Scania-Vabis (nu Scania Trucks) wat nog steeds vrachtwagens bouwt.

Staal

Tata

Tsja, het Indiase Tata is eigenlijk ook maar het geesteskindje van een zakenman die de wereld wilde heersen, technologisch gezien dan. Vandaar dat Tata Automotive slechts een tak is van een conglomeraat. Tata werd vooral bekend door de Nano, een spotgoedkoop autootje voor de Indiase markt. Daarna omdat het bedrijf Jaguar-Land Rover overnam en de huidige CEO van dat concern, PB Balaji, ook vanuit Tata gekomen is. In Nederland kennen we één van de andere producten van Tata maar al te goed. Tata Steel in IJmuiden haalde het nieuws veelvuldig vanwege milieuproblemen in ons land.

Vorkheftrucks

Toyota

Bij Toyota zijn er ook meerdere voorbeelden denkbaar van dingen die ze maken die geen auto's zijn. Het meest bekende voorbeeld, denken wij, is Toyota vorkheftrucks. Ook daar zijn de raakvlakken met auto's veelvuldig, maar naar verluidt zijn de vorkheftrucks van Toyota kwaliteit net zo sterk als de auto's. Da's toch een fijn gevoel. De meeste motoren uit Toyota-vorkheftrucks waren op basis van oude bedrijfswagens van het merk, tegenwoordig zijn ze ook elektrisch. Er zit wel vaker een automotor in een vorkheftruck, zo is er een bepaald model Linde-heftruck dat een VR6 van Volkswagen gebruikt.

Curryworsten met ketchup

Volkswagen

Daarover gesproken: Volkswagen bouwt, of nou ja, fabriceert, curryworsten. Die hebben zelfs hun eigen onderdeelnummer. En ja, dit wil je echt wel weten: dat nummer is 199 398 500A. Origineel bedoeld om de snacks in de Wolfsburg-fabriek makkelijk zelf te maken, werd de Volkswagen-curryworst al snel een icoon binnen de fabriekssferen. Zo is er zelfs een door VW zelf gemaakte Curry Gewürz-ketchup bijgekomen met ook een onderdeelnummer. Vrijwel identiek aan die van de worst, maar dan eindigend op B. Volkswagen heeft meer worsten dan auto's geproduceerd in hun geschiedenis en hij staat in de keuken van het Volkswagen-paviljoen in Autostadt (Wolfsburg) nog steeds op het menu. Mocht je het geloven van iemand die al drie Volkswagens en een Audi heeft gehad als objectieve review: hij is echt heel erg lekker.

BONUS: Trams

Skoda

We zetten de inspanning van Skoda er even bij als bonus. Want als je de auto- en transportdivisies van Skoda met elkaar vergelijkt, is echt alleen de naam en het logo hetzelfde. Er is nul overlap tussen deze twee bedrijven. Skoda Transportation is verantwoordelijk voor treinen en stadstrams. Wie dus in Praag goed oplet, zal naast het scala (har-har) aan Skoda-auto's ook opvallen dat het welbekende logo ook voorop de trams prijkt. Ondanks elektrische aandrijving is er dus weinig te leren onderling tussen deze twee broeders van dezelfde moeder.