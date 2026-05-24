Lijstje: de allerduurste EV's die je kan kopen in Nederland

Het lijkt er nu echt op dat er voor elk segment een elektrisch alternatief wordt. In ieder geval in de aanbieding. Dus ook als je een premium-auto of sportauto wil, kan dat zonder verbrandingsmotor. Je hoopt dan eigenlijk dat je de beste EV ter wereld koopt, maar in het dure segment koop je vooral een elektrische auto die probeert te doen waar het merk al goed in is, maar dan elektrisch. Dan heb je aan de duurste EV's van Nederland op papier hele goede auto's. Dat zijn de volgende auto's: kijk zelf maar of dit ook klopt.

Zoals altijd moeten de auto's nu nieuw leverbaar zijn en hebben we de vanafprijs gepakt: dure versies worden even niet meegerekend (vanafprijs Cayenne Turbo ligt hoger dan Cayenne S, bijvoorbeeld). Op volgorde van minst duur naar duur:

Porsche Cayenne Electric

109.900 euro

We beginnen bij Porsche. Zo'n Cayenne kan een enorm duur ding worden als je een S of Turbo neemt. Dankzij de nieuwe Cayenne Electric zonder toevoegingen daalt de prijs echter naar 109.900 euro. Daarmee staat 'ie alsnog tussen de duurste EV's van Nederland, maar wel als hekkensluiter. De basis-Cayenne kan nog steeds indrukwekkende dingen: een rijbereik van 643 kilometer, 442 pk waarmee je naar 100 sprint in 4,8 seconden en het indrukwekkende trekgewicht van 3.500 kg.

Maserati Grecale Folgore

110.650 euro

De elektrische revolutie van Maserati is niet het megasucces dat het merk voor ogen had. Toch kan je een paar modellen nog elektrisch krijgen, iets wat we nog tegen gaan komen. De Grecale is er nog als Folgore en die kost je nipt meer dan een basis-Cayenne: 110.650 euro. De volkoren Grecale zit qua snelheid wel boven de Cayenne, 4,1 seconden naar de 100 en 550 pk. De 105 kWh grote accu levert volgens Maserati een WLTP-rijbereik op van 580 km. Op zich helemaal geen gekke specs, al gaat de Grecale nooit een goedkope auto worden. Wel is dit de gedeeld goedkoopste versie van de Grecale, de viercilinder kost ook 110.650 euro.

Lotus Emeya

112.015 euro

Tsja. Blijft bijzonder, dat je een Lotus kan noteren bij de duurste EV's van Nederland omdat ze een grote sedan bouwen. Colin Chapman zal zich niet omdraaien in zijn graf trouwens, die vond zelf ook onconventionele manieren om overeind te blijven. De Emeya is een grote sedan naast de Eletre SUV, de sedan in '600 GT'-versie zet 112.000 euro op de prijskaart. Dan kom je ook op 580 km rijbereik uit, maar wel een vermogen van 612 pk wat goed is voor 4,2 seconden naar de 100. Vergelijkbaar met de Grecale, al profiteert de Emeya wel van 800V-architectuur voor pijlsnelle laadtijden.

Polestar 5

121.900 euro

Een concurrent voor de Lotus Emeya vinden we technisch gezien uit eigen stal. De Polestar 5 is ook een grote, ranke sedan uit het concern van Geely. Al verwachten we dat de Polestar nog wel iets in prijs gaat dalen, want de huidige goedkoopste versie is de Dual Motor Launch Edition voor 121.900 euro. Dan krijg je 678 kilometer rijbereik maar belangrijker nog een vermogen van 748 pk. Goed voor een sprint naar 100 in 3,9 seconden. Zo lijkt de Polestar 5 aardig duur maar wel met goede specs, maar zoals gezegd: goedkopere versies zullen vast volgen.

BMW i7

124.256 euro

Deze gaat binnenkort veranderen, want de BMW i7 is natuurlijk net grondig vernieuwd. De auto versie staat nog op de configurator en dus nemen we die mee voor de duurste EV's van Nederland. De allergoedkoopste, of eigenlijk minst dure, BMW i7 mag weg voor net geen 125.000 euro. Dan krijg je de 455 pk sterke eDrive50 met 455 pk, een sprint naar 100 in 5,5 seconden en een actieradius van maximaal 612 km. Ook hier kan je de BMW i7 een stuk duurder maken, bijvoorbeeld door voor een i7 M70 te kiezen. De basis is echter wat telt.

Mercedes EQS SUV

126.112 euro

Het lijkt erop dat Mercedes binnenkort toch het einde markeert voor de EQ-serie. Dat blijft hun label voor elektrische auto's, maar dan in combinatie met de reeds bestaande typenamen. Dat maakt de periode van de Mercedes EQS en EQS SUV toch een beetje kort. Deze op maat gemaakte EV deelt dus zijn basis met de EQS sedan, maar is net een stukje duurder. De goedkoopste EQS SUV 450+ AMG Line heeft wel de grootste actieradius met 700 kilometer, dus daarvoor hoef je niet te upgraden. Wel met een gigantisch 118 kWh-accupakket. Qua vermogen is het minder feest: 360 pk levert een sprint op van 6,9 seconden naar de 100.

Mercedes G 580 EQ

150.654 euro

Bruggetje over nog minder efficiëntie verzinnen doet. De elektrische Mercedes G-Klasse bewijst wel waarom elektrische auto's toch een vorm van efficiëntie wel kunnen gebruiken. Het enorme 117 kWh-pakket levert een rijbereik op van slechts 479 kilometer. Wel met 587 pk, even veel als de AMG G63. Het levert een sprint naar 100 op in 4,7 seconden. Dit is nou echt zo'n auto om enkel te hebben om de klant de keuze tussen dikspul en elektrisch dikspul krijgt, gewoon om eens te kijken wat de markt wil. Spoiler alert: het maakt het geluid van een achtcilinder.

MHero I

182.400 euro

Er zijn van die auto's waar je wel eens van hebt gehoord, maar eentje spotten of zelfs bij een dealer ziet staan gebeurt niet vaak. De MHero is zo'n auto. We hebben hem wel eens behandeld op Autoblog, want op een blauwe maandag eindigt er wel eens één op Marktplaats. MHero is een merk van het Chinese Voyah wat dan weer onder de Dongfeng-groep valt. De MHero I, vroeger de MHero 917, is een bonkige SUV met gigantisch accupakket: 142,7 kWh. Je hebt meer dan 1.000 pk tot je beschikking, maar de actieradius is maar 450 km. Het lijkt een beetje het dichtst bij een Hummer EV te zijn wat je kan krijgen in Nederland. Dat kost wel wat: net geen twee ton. Een moeilijke propositie.

Maserati GranTurismo Folgore

198.300 euro

Net zo'n moeilijke propositie als een elektrische sportwagen nog steeds is, want we moeten het nog even hebben over die tweede Maserati in de lijst van duurste EV's van Nederland. Dat is de GranTurismo Folgore, die komt uit de tijd dat Maserati nog ambieerde om een baanbrekend gamma te hebben met EV's én benzineauto's in vele segmenten. Quattroporte, Ghibli, Levante, zelfs MC20: ICE en EV zouden afgewisseld worden. De realiteit? Deze wederopstanding van Maserati viel tegen, zeker het elektrische gedeelte. De elektrische MC20 werd gecanceld en de rest verkoopt zo matig dat Stellantis 'een goed plan wil hebben'. Dat terwijl de 762 pk sterke GranTurismo Folgore de sterkste GranTurismo is voor het minste geld. Al is het niet weinig geld: 198.300 euro. En die Nettuno V6 is toch wel een pareltje in deze moderne wereld, dus voor de mensen wiens budget het toelaat zeker de upgrade waard.

Rolls-Royce Spectre

ca. 395.000 euro

Ferrari's EV komt binnenkort, Lamborghini heeft 'm voorlopig gecanceld, Bentley moet ook nog aan de bak en andere merken doen of willen niks elektrisch. Wat dat betreft is Rolls-Royce één van de weinige topklasse merken die het gewoon doet, een EV bouwen. Waarom ook niet? Je koopt een Rolls-Royce vanwege zijdezacht en muisstil rijgedrag, iets waarvoor je die V12 echt niet nodig hebt. De Rolls-Royce Spectre, hun eerste EV, doet qua verkopen vrijwel hetzelfde als de Cullinan. Voor een Rolls-Royce waar al snel een getal dat begint met een 5 op de prijskaart staat, is 395.000 euro als geschatte vanafprijs ook ietsje minder exorbitant. Toch is het de duurste EV van Nederland.