Lijstje: de meest bijzondere MINI's uit 25 jaar New MINI

Vorige week, precies op zondag, kwam het nieuws dat MINI op precies die datum begon met het produceren van de New MINI. Na vijftig jaar het oermodel produceren moest de New MINI iets heel anders worden, wat al begon met het feit dat het nu een submerk van BMW is. Door het herintroduceren van het icoon, kan je 25 jaar later zeggen dat ook de nieuwe invalshoek het in zich heeft om iconisch te worden. Ook gebruikt BMW MINI vaak genoeg om lekker gek te doen. We pakken even wat bijzondere MINI's erbij.

MINI Cooper XXL Concept (R50)

Dat gek doen onderstrepen we gelijk even. Iemand, dus niet MINI zelf, bouwde op basis van de eerste generatie deze XXL. Een verlengde limousine op basis van een MINI, je verzint het niet. De origineel 3,65 meter lange Hatch werd zo 6,3 meter lang en kreeg een extra set wielen. Het klapstuk was een hot tub in de kuip waar normaliter de kofferbak zit, met een afneembare raampartij achter om tot een soort pickup te komen. Het had een echte limo kunnen zijn, want achterin krijg je een bank, een koelkast, DVD-speler, een dakraam en zelfs een scheiding tussen chauffeur en passagiers. Het bleef bij dit ene exemplaar.

Castagna MINI Wagon (R50)

Toen de eerste MINI debuteerde, was het een driedeurs hatchback. Iets later volgde een cabriolet. Qua carrosseriestijlen bleef het daarbij. Vijfdeurs, SUV, Roadster/coupé: het was er allemaal nog niet. Ook de Clubman debuteerde pas bij de tweede R56. Iets wat al een beetje in die trend gebouwd werd was een speciale MINI van Castagna. Zij verlengden een MINI en gaven hem een 'rugzak', waardoor de insteek erg lijkt op de Clubman. Hij was er zelfs als pickup!

Er was zelfs een Traveller-esque Woody-versie, waarvan afbeeldingen beperkt zijn:

MINI Cooper S JCW GP Kit (R53/R56/F56)

De MINI Cooper S John Cooper Works Grand Prix Kit, een erg lange naam. Beter bekend als 'JCW GP' is het wat er gebeurt als John Cooper Works, het label voor heftigste MINI's, een ultieme circuitversie maakt van de Cooper S R53. Als een soort uitzwaaimodel van de R53 werden er 2.000 stuks gebouwd. De 1.6 met supercharger levert in de R53 een heuse 218 pk en naast het heftig bespoilerde uiterlijk heb je ook geen achterbank, een sper, Recaro-stoelen en altijd grijze lak met bijzondere vierspaaks velgen. Als uitzwaaiversie voor de R56 kwam er nog een JCW GP, met dezelfde uiterlijke mods alleen dan de niet-supercharged 1.6 'Prince' met wel nog steeds 218 pk. Een GP3 kwam ook en werd wellicht heftiger dan ooit, mede dankzij 306 pk uit de B48-viercilinder. Wel leverde je bij deze laatste über-MINI de handbak in voor de achttraps automaat.

MINI Coupé en Roadster (R58/R59)

We hadden het over extra carrosserievarianten die kwamen bij de R56-generatie. Alles voelde ietwat experimenteel en -behalve de Clubman, die alsnog nu gecanceld is- bleef niet alles plakken. De Coupé en Roadster bijvoorbeeld. Onder de schouderlijn waren dit beide gewoon de hatchback, ook in technisch aspect. De coupé (R58) had een platter dak met bovendien een bijzondere ronding en uitstekende spoiler. Volgens MINI was dit design geïnspireerd op een achterstevoren gedragen honkbalpetje, wat ook gelijk een beeld geeft van welke kopers het merk ambieerde.

De Roadster (R59) voelt wellicht wat bijzonder, want er is al een MINI Cabrio. Die is identiek aan de Hatch inclusief voorruit en die heeft vier zitplaatsen, de Roadster maar twee. De Roadster heeft verder een wat meer coupéachtige uitstraling qua steile voorruit en dak. Het zijn bijzondere ideeën, maar de koper zat er niet massaal op te wachten. Dit bleef dus bij één generatie.

MINI Cooper S "Inspired by Goodwood" (R56)

Het leuke van de MINI Cooper S "Inspired by Goodwood" (R56) is dat het een samentrekking is van de twee BMW-dochters die geen BMW heten. Het is namelijk het resultaat van Rolls-Royce die een MINI aanpakt. Het uiterlijk is lekker strak en zakelijk. Letterlijk, want ondanks het gebruik van een Cooper S als basis, heb je geen S-badges en de luchthapper voor. Die was op de S sowieso al meer voor de show aangezien de tweede S geen supercharger meer heeft. Het echte feestje van de Goodwood-editie, vernoemd naar de thuisbasis van Rolls-Royce, vindt binnenin plaats. Alles is hier ontworpen alsof het een echte Rolls-Royce betreft. Inclusief lamswollen vloermatten, Rolls-Royce-lederen bekleding, echt hout op het dashboard en zelfs het Rolls-Royce-lettertype op de snelheidsmeter. Duur, maar wel een toffe daily naast een Phantom.

MINI Yachtsman (R56)

De MINI Cooper XXL voelt wellicht als een 1-aprilgrap. De MINI Yachtsman was een 1-aprilgrap. In 2012 gaf MINI precies op 1 april het persbericht vrij dat we maar raar bezig zijn. Op een planeet die voor bijna driekwart uit water bestaat, moeten we daar ook eens op focussen. De MINI Yachtsman was een hatchback die een scheepsromp kreeg. Het merk bedacht hem als perfecte toevoeging aan de jachthavens van Monaco en/of Dubai. Hij is wel echt gebouwd, maar gezien het feit dat de enige bekende foto's op land gemaakt zijn durven we niet te zeggen of die ook echt drijft.

MINI Rocketman Concept

Je hoort vaak mensen zeggen dat al die derivaten van de MINI zoals Countryman, Clubman en zelfs de vijfdeurs, geen 'echte' MINI's zijn. Een MINI, de naam zegt het al, is klein. Ten tijde van de F56 die 3,87 meter lang is, is het maar de vraag of het überhaupt nog wel een MINI kan zijn. Het origineel was immers maar nét langer dan drie meter. Bovendien bewezen auto's als de Smart Fortwo en Fiat 500 dat er best een markt is voor een hip kleintje voor in de stad. Enter de 3,4 meter lange MINI Rocketman Concept. Duidelijk een F56-familielid, maar dan net even wat meer gedrongen en enigszins meer in lijn vallend met de originele Mini. Wel gewoon zoals het origineel een vierzitter, maar dan in een 3+1-configuratie. Specs zijn nooit duidelijk geworden, maar een beoogde koolstofvezel monocoque doet vermoeden dat het een broertje van de BMW i3 had kunnen worden.

MINI Vision Superleggera by Touring

Een dakloze MINI die wat vlotter eruit ziet, de R59 bewees dat het een lastig totaalplaatje is. Toch is er bewijs dat een beetje extra je best doen ook had gewerkt. In 2014 presenteerde MINI in samenwerking met Carrozzeria Touring de Vision Superleggera. Waar met slechts trekjes van de Hatch een hele fraaie roadster gepend werd. Vlot silhouet, tweezits basis, lage voorruit en een old school vin achterop. Oh ja, en die achterlichten in de vorm van de Union Jack, iets wat wel terug kwam en nog steeds gebruikt wordt op MINI-modellen. MINI en Touring wilden kijken of hij in productie kon, immers kan je het altijd proberen als een duur, gelimiteerd ding.

Toch is er bewijs van een redelijk gevorderd stadium wat betreft de Vision Superleggera, want een jaar geleden deelde MINI op hun socials een plaatje van een Vision Superleggera. Deze was vergelijkbaar met het concept, maar tegelijkertijd iets productieklaarder gemaakt. Normale spiegels, deurgrepen, een stoffen kap: wellicht was het toch dichterbij dan je denkt.

MINI Electric Pacesetter by JCW (F56)

Die MINI JCW GP3, daarvan bleek dat de bodykit wellicht ook gebruikt zou kunnen worden voor een superdikke MINI Cooper SE GP. Daar werd mee getest, maar een productiemodel bleef uit. Wel kwam er een 'elektrische MINI GP3' in actie in de vorm van de gaaf ogende MINI Electric Pacesetter. Deze werd gepresenteerd als de safety car voor de Formule E. Het zou een indicatie kunnen zijn van iets dat nog komen gaat, want MINI zou best wel eens de volledig elektrische MINI J01 kunnen gebruiken als de basis voor de GP4. Dat is nog heel even afwachten.

Wat is jouw favoriete MINI? Staat 'ie ertussen, of heb je een betere suggestie? We horen het graag!