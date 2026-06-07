Lijstje: de meest hardcore hete hatchbacks

Wij Europeanen zijn nog steeds dol op hatchbacks, meer dan andere markten in het grote plaatje bekeken. Een hatchback is voor ons een perfect manusje-van-alles. Niet te groot, maar groot genoeg. Niet zo praktisch als een sedan of SW, maar wel praktisch genoeg. En als je eentje met pit hebt, wordt het al snel een lekkere allrounder. Plek voor vier en bagage maar toch ruimte voor een strak onderstel met puik rijgedrag. Soms besluiten fabrikanten om de voorkeur ietsje meer richting hardcore te zetten voor een extra hete hatchback, waar dat allround-gedeelte toch ietsje verdwijnt.

Geïnspireerd op de Toyota GRMN Corolla (later meer) hebben we daarom een paar hete hatchbacks gevonden waar je wat concessies moet maken op het gebied van een allrounder zijn. Meestal om ervoor te zorgen dat het een circuitspeeltje wordt. We nemen de voorbeelden met je door en zoals altijd horen we graag extra toevoegingen in de comments!

Abarth 695 Biposto

2016

De Abarth is de kleinste auto in deze lijst, maar misschien wel de meest hardcore hete hatchback die er is. De 695 Biposto was een manier voor Abarth om het ultieme circuitspeeltje te maken, zonder de koets van de Fiat 500 in te leveren. Biposto staat voor tweezitter en dat was stap één, er zit geen achterbank in en de voorstoelen zijn serieuze racekuipen. Met natuurlijk harnasgordels als optie. Het dashboard is lekker basic en de rest van het interieur is ook zo gestript mogelijk, maar je krijgt bijvoorbeeld ook lichtgewicht glas met van die kattenluikjes als je toch wat frisse lucht wil. De echte highlight is natuurlijk die dog ring-versnellingsbak die een peperdure optie was en vrijwel nooit geleverd wordt in een hete hatchback. Een krankzinnig idee, maar wel iets echt bijzonders. De motor was dan weer vrij simpel de welbekende 1.4 liter T-Jet met 190 pk.

Audi RS 3 Competition Limited

2026

Volgens Audi is dit de heftigste hot hatchback die er is. Ter ere van 50 jaar vijfcilinder bracht het merk dit jaar de RS 3 Competition Limited uit. Met zijn 400 pk sterke vijfcilinder is de RS 3 per definitie een heftig ding, maar voor de Competition Limited krijg je er een instelbare schroefset en dikke uiterlijke mods bij, zoals koolstofvezel splitters en een dikke spoiler. Een mooie uitzwaaier voor de Audi RS 3, waarbij de kans groot is dat we die niet meer terug gaan zien in deze vorm.

Ford Focus RS500

2010

De allereerste Ford Focus RS was al een lekker hardcore hot hatchback, maar de tweede generatie maakte alles nog net even ietsje extremer. De breed uitgezette wielkasten bleven, met nog extremere bumpers en een grote spoiler. Echt een soort rallyauto voor de straat-gevoel. Voorin kreeg je de tussen Volvo en Ford gedeelde vijfcilinder met 305 pk. De RS500, een hommage aan de Sierra RS500, deed het nog even ietsje extremer. De motor werd nog verder opgevoerd naar 350 pk, waardoor zoals bekend werd gespeeld met de limieten van voorwielaandrijving. In tegenstelling tot de in groen, blauw en wit waarin de RS geleverd werd, was de RS500 Panther Black met een matzwarte wrap erop. Er kwamen maar 500 exemplaren van.

Honda Civic Type R Limited Edition

2020

Ook de Honda Civic Type R van de vorige generatie is in elke vorm al een heftig ding. Toch gaf Honda liefhebbers van hardcore hete hatchbacks een cadeautje met de Type R Limited Edition. Deze editie, enkel beschikbaar in het geel, gooide de airco, het infotainmentscherm en de hemelbekleding overboord. Het scheelde 47 kg ten opzichte van een normale Type R, maar zoals gezegd: de basis met de 2.0 liter viercilinder met 320 pk, was des tijds al een zeer heftig ding (alsook de recordhouder voor FWD-auto's op de 'Ring). Er werden maar 100 Limited Editions gebouwd.

MINI Cooper S JCW GP

2020

Een sportieve MINI heet Cooper S, als 'ie dan nog een beetje verder wordt opgevoerd krijgt 'ie het historische label John Cooper Works opgespeld. Als die laatste nog iets verder gaat voor de MINI, krijg je de officieel zo geheten John Cooper Works GP Kit. Beter bekend als de JCW GP, met de tweede generatie (R56) als GP2 en de derde (F56) als GP3. Na de facelift van die derde was het tijd voor misschien wel de meest extreme JCW GP met dikke brede wielkasten, grote spoiler, geen achterbank en allerlei andere mods die je graag op het circuit wil. Ook de 306 pk sterke B48-viercilinder was zeker niet gek, helaas wel voor het eerst voor de GP3 zonder handbak. Er kwamen 3.000 stuks van de GP3.

Renault Mégane RS R26.R

2008

Lekkere hete hatchbacks kan Renault je wel mee helpen, maar zo hardcore als de Mégane R26 Radicale of R26.R was des tijds een zeldzaam dikke Mégane. Renault wist 123 kg uit een standaard Mégane R26 te strippen door het verwijderen van de airbags, de airco, de mistlampen, de achterruitenwisser, radio en nog veel meer. Het glas werd vervangen door polycarbonaat en zaken als achterruitverwarming moest je ook missen. Wel was er ruimte voor racekuipen, harnasgordels en een rolkooi in plaats van een achterbank. Het leverde een leeggewicht van 1.230 kg op, waardoor de 230 pk sterke F4RT-viercilinder ruim genoeg was voor een snelle doch leuke voortstuwing. Ook niet onbelangrijk: geinige stickers, een koolstofvezel motorkap en rode wielen!

Toyota GRMN Corolla

2026

Dan de auto die deze lijst min of meer inspireerde. Toyota trok het doek van de GRMN Corolla met hun label 'Masters of the Nürburgring' dat staat voor de meest ultieme circuitauto's. Voor de al 305 pk sterke GR Corolla betekent het nog meer dikspul. Extra koelgaten, grotere spoiler, dikke racekuipen en ook hier geen achterbank. Verder paste Toyota de demping aan en werd de motor en het chassis anders afgesteld om tot de allerbeste circuitervaring te komen. Erg jammer dat we deze moeten missen, want ook zijn kleine broertje in de vorm van de nieuwste Yaris GRMN ging ons al voorbij.

Volkswagen Golf GTI Clubsport S

2016

Je hebt momenteel snelle Golfs zoals de TCR en de huidige Clubsport Edition 50. Die zijn zeker beter dan een standaard GTI, maar als je echt gaat op circuitgerichte hardcore op je hot hatchback, is de Golf VII Clubsport S de versie die je wil. Wederom omdat Volkswagen de gewichtsbesparingen erg serieus nam. Geen achterbank, zelfs geen armsteun in het midden. Het was altijd een tweedeurs en de DSG was geen optie: zelf schakelen moet je. Minder isolatiemateriaal, geen vloermatten: het levert een heuse 30 kg als gewichtsbesparing op. Dat klinkt matig, maar weet wel dat je 310 pk kreeg in plaats van de 265 pk uit een normale Clubsport of de slechts 220 pk uit een GTI. Volkswagen bouwde slechts 400 exemplaren.