Lijstje: de meest iconische auto's uit Grand Theft Auto V

Voor gamers staat deze week weer helemaal in het teken van dé gamereeks: Grand Theft Auto. Iedereen zit met smart te wachten op GTA VI die over een krappe drie maanden uitkomt, waarvan we deze week weer extra info kregen. Nou zit er 'auto' in de titel, maar dat is niet de enige reden dat autofanaten de game hoog hebben zitten. De autowereld van Grand Theft Auto is een heel eigen leven gaan leiden en met de meest iconische auto's uit Grand Theft Auto V gaan we kijken hoe dat zo is gebeurd.

Voor de context, maar dat wist je waarschijnlijk al lang: Grand Theft Auto is vrijwel altijd een 18+ titel geweest. Geweld, politieachtervolgingen, intimiteit: het zijn allemaal zaken waar echte merken vaak niet mee geassocieerd willen worden. Dus is er altijd bedacht dat GTA zijn eigen wereld is, met parodieën op echte merken. Bier is van het grappig geheten Pißwasser, de Burger King wordt de Burger Shot en Facebook heet LifeInvader. Datzelfde geldt dus voor de auto's. Niet alleen worden de namen verbasterd om copyright te omzeilen, ook worden de designs iets aangepast (daar zit ook copyright op).

Dat zorgt ervoor dat vanaf Grand Theft Auto V deze virtuele parodiewereld een soort ultieme evolutie is van alle bedachte merken bij elkaar. Ondanks dat het allemaal verzonnen is, zit er allemaal progressie in. Oftewel: een Grand Theft Auto: Vice City speelt zich af in 1986, dus zijn de auto's modellen uit de jaren '70 en '80. Deel V speelt zich af in 2013, dus zijn het moderne versies van veelal dezelfde auto's. Grand Theft Auto VI zal hier een 2026-invulling op geven, maar wel met overlap met V en zelfs IV.

Dit alles zorgt ervoor dat sommige lang gebruikte namen en modellen iconisch zijn geworden voor de gameserie. Grand Theft Auto V zit vol met auto's waarvan je maar de naam hoeft te zeggen en fans weten waar je het over hebt. Dit zijn een paar van die iconische auto's. Plaatjes komen van de In-Game Car Database of IGCD.

Annis Elegy

Gebaseerd op de Nissan Skyline GT-R

Grand Theft Auto: San Andreas was eigenlijk de eerste game waar de auto's ook iets meer centraal begonnen te staan. Voor het eerst kon je ze aanpassen bij een Fast & Furious-esque modificatie-shop, waarna er zelfs een reeks missies zich specifiek richtte op gemodificeerde auto's verkrijgen en verbouwen. Eén van de auto's uit die reeks was de Elegy, gebaseerd op de Nissan Skyline GT-R. GTA IV heeft de Elegy nooit gekend, pas in GTA V keerde deze terug als een versie van de Nissan GT-R (R35). Als extraatje kwam er een Nissan Skyline R32-variant naar GTA V in een latere update die van voor naar achter gemodificeerd kon worden.

© IGCD © IGCD © IGCD

Bravado Banshee

Gebaseerd op de Dodge Viper

Al sinds de eerste GTA-games is de Bravado Banshee een toevoeging. Deze is in vrijwel elke GTA gebaseerd op de Dodge Viper, al was het in Vice City even een Chevrolet Corvette. Vanaf GTA San Andreas en GTA IV was het weer een Viper, maar je ziet wel duidelijk dat ontwikkelaar Rockstar toen dat verbasteren van echte auto's heel serieus nam. Toch maakten details als de welving in de zijkant en de V10-motor de insteek heel duidelijk. De Bravado Banshee bestaat overigens echt: West Coast Customs modificeerde ooit een Viper dusdanig dat het een 'echte' Banshee werd. Als je heel goed oplet kan je deze auto spotten in een scène van de Netflix-serie Better Call Saul. Ja, Grand Theft Auto heeft raakvlakken met het echte leven op de vreemdste manieren.

© IGCD

Dinka Blista

Gebaseerd op de Honda CR-X

Nog een auto die al sinds de vroege dagen van Grand Theft Auto mee gaat en dus vrij iconisch is geworden. De Dinka Blista of Blista Compact was de gameversie van de Honda Civic CR-X, die toch altijd dicht bij zijn voorbeeld is gebleven. In Grand Theft Auto V was er in eerste instantie sprake van een 'moderne' Blista wat een soort Honda Civic werd, maar later keerde ook het origineel terug. Ook in de Netflix-trailer van GTA VI werd de Blista gespot, waarmee het bevestigd is dat deze kleine Honda het van San Andreas tot VI vol heeft gehouden.

© IGCD

Grotti Turismo

Gebaseerd op de Ferrari F40, 360 Modena en LaFerrari

Dan even hoe een naam in het GTA-universum alle kanten op kan gaan. De Turismo was in San Andreas de GTA-versie van de Ferrari F40, deze was dan ook enkel te, eh, 'verkrijgen' rondom de casino's van de GTA-versie van Las Vegas. In Grand Theft Auto IV werd besloten om de Turismo te veranderen in een Ferrari 360 Modena. In het vijfde deel ontbrak de Turismo, totdat hij terugkwam als een soort LaFerrari bij een update. Wederom, ooit was Rockstar veel voorzichtiger met design-copyright. In een veel latere update werden wat jaren '80-iconen teruggebracht als toevoeging op de moderne evenknieën, waardoor de Turismo in Grand Theft Auto V weer een F40 werd.

© IGCD © IGCD © IGCD © IGCD

Karin Sultan (RS)

Gebaseerd op de Subaru Impreza en Lexus IS300

Soms zorgt zo'n designkeuze ervoor dat een auto niet eens echt te definiëren valt vergeleken met 'de echte'. De Sultan ontstond in San Andreas en daar was hij duidelijk gebaseerd op een Subaru Impreza (GC). In GTA IV keerde de Sultan terug als een vierdeurs sportieve sedan, maar de algehele vormgeving en koplampen leken veel meer op een Lexus IS. Een variant die je kon krijgen in het blauw met een grote spoiler en gouden velgen lijkt dan weer meer Impreza-achtig. De Sultan werd vooral iconisch door zijn RS-versie uit GTA IV, een flink aangepaste coupéversie die verdekt in de rimboe altijd geparkeerd stond. De enige plek waar je hem kon krijgen en een mooie introductie van het GTA-effect, waar daarna de auto ineens op elke straathoek te vinden is. In GTA V kwam de Sultan eerst beschikbaar als reguliere vierdeurs, maar ook de RS keerde terug na een paar updates, inclusief een waslijst aan modificaties.

© IGCD © IGCD © IGCD © IGCD © IGCD

Obey 9F en Dewbauchee Rapid GT Cabrio

Gebaseerd op de Audi R8 Spyder en Aston Martin Vantage Volante

Toegegeven, wat betreft iconische status in elke Grand Theft Auto-game hebben de 9F en Rapid GT niet veel historie. Wat de GTA-versies van de Audi R8 en Aston Vantage vooral memorabel maakt is het feit dat het op een paar kleine stukjes na de eerste auto's zijn waar je mee mag rijden als je GTA V voor het eerst speelt. Je speelt als Franklin, die dan werkzaam is voor een autodealer die beslag legt op auto's waar de termijnen niet voor betaald worden. Je moet dus met ofwel de Audi ofwel de Aston naar de dealer racen. Welke je kiest? Dat is aan jou. Dus, GTA-gamers, welke auto koos jij om als eerst mee te rijden?

© IGN

Pegassi Infernus

Gebaseerd op de Lamborghini Countach, Diablo en Murciélago

Nog een voorbeeld van een auto met meerdere levens in vrijwel elke Grand Theft Auto. De Infernus kwam in beeld in Grand Theft Auto III als een wat vreemd allegaartje dat leek op een Vector M12, maar vanaf Vice City werd het een Lamborghini Countach. Een auto die erg goed past bij de Miami Vice-achtige insteek van Vice City. In GTA San Andreas werd het ineens een Honda NSX, maar vanaf GTA IV werd het weer een Lamborghini, dit keer een Murciélago. Die keerde eveneens terug naar GTA V, waarna net als bij de F40 een Classic-versie toegevoegd werd. Alleen dat was ineens een Diablo. De Countach keerde in diezelfde update terug maar onder een andere naam. Consistentie is soms niet het sterkste punt van GTA, maar de grap is: het is allemaal verzonnen, dus ga er maar eens tegenin.

© IGCD © IGCD © IGCD © IGCD © IGCD

Truffade Adder

Gebaseerd op de Bugatti Veyron

Nog een auto die we pas kennen sinds Grand Theft Auto V is de Truffade Adder, gebaseerd op de Bugatti Veyron. Na een afwezigheid van de heftigste hypercars in GTA IV, was de Adder een leuke toevoeging als snelste auto in de game. Dit zal voor de gamers die de lancering van GTA V nog vers op het netvlies hebben staan een icoon zijn, want het was ook nog eens de duurste auto die je kon kopen in de online-modus. Hij kostte wel een miljoen! Als knipoog naar een Veyron die vrijwel altijd geparkeerd stond in Beverly Hills, kon je altijd een Adder geparkeerd vinden op de GTA-versie van Rodeo Drive. En daar kon je hem bekijken. Zeker niet een zijruit inslaan en ermee vandoor gaan.

Ubermacht Sentinel (XS)

Gebaseerd op de BMW 3- 5- en 7 Serie

Ten slotte, ook BMW zit in Grand Theft Auto en de meest herkenbare naam is de Sentinel. Deze was door San Andreas, III en Vice City bekend geworden als een 5- dan wel 7 Serie van de E23- of E34-generatie. In zowel III als Vice City had je de XS-versie met heerlijke M-achtige bodykit, die in III de auto was van de Mafia waarvoor je werkte. In GTA IV werd het een 3 Serie Coupé (E46) om in V terug te keren als 3 Serie Cabrio (E93). Ook voor de Sentinel in V gold dat er een Classic-versie kwam in de vorm van een puike E30, ook mooi te modificeren. Deze auto als cabrio keert terug naar VI, want we zagen de hoofdrolspelers ermee rijden in de Netflix-trailer. Ook de moderne M3 is aanwezig in V als de Sentinel GTS, gebaseerd op de BMW M3 CS. Deze verwachten we ook nog wel in VI.

© IGCD © IGCD © IGCD © IGCD © IGCD © IGCD

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