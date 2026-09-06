Lijstje: de mooiste velgen op productieauto's

Velgen zijn letterlijk en figuurlijk de schoenen van de autowereld. In theorie zou je denken dat het weinig kan betekenen voor het totaalplaatje. Toch maken velgen echt veel meer uit dan je soms denkt en kan een auto letterlijk en figuurlijk gemaakt of gekraakt worden door zijn velgen. Vandaar dat autofabrikanten dezelfde aandacht steken in de simpele ronde schijven onder de auto als het design an sich, maar soms is een bepaalde vorm gewoon perfect. In beide gevallen kan het zijn dat je de velgen van een auto net zo iconisch maakt als de auto's zelf. Dat vraagt om een lijstje!

Uiteraard is dit slechts een greep van onze favorieten, dus we nodigen je uiteraard uit om je eigen favorieten in de reacties achter te laten. Op alfabetische volgorde:

Alfa Romeo 'Teledial'

Om mee te beginnen: soms heeft één velgdesign meerdere iteraties. Bij Alfa Romeo is de Teledial of telefoonschijf iconisch geworden. Deze door Campagnolo en later door Speedline gebouwde velgen danken hun geuzennaam aan het feit dat de gaten tussen de spaken rondjes zijn, zoals een telefoonschijf. Voor de jongere kijkers: dat is ooit hoe je een telefoonnummer koos, moet je maar eens googelen. Afijn, Alfa Romeo heeft dit design op erg veel auto's geplaatst, wij denken het snelst aan de Tipo 33 Stradale en de SZ. En ja, Teledial kun je ook associëren met de Lamborghini Countach en Porsche 924, maar die kwamen later.

Alpina

Een set velgen is echt iconisch als je het merk maar hoeft te noemen en je gelijk een beeld hebt van welke velgen het zijn. Dat is bij Alpina het geval. De BMW-partner had overigens een praktisch doel voor zijn iconische 20-spaaks velgen. In de tijd van de eerste Alpina's wisselde BMW nog wel eens af tussen steekmaten met vier of vijf bouten. Er zit een minuscuul verschil qua balans met vrijwel elk aantal spaken, tenzij het nummer deelbaar door vier én vijf is. Twintig is het kleinste getal waardoor de velgen dus hetzelfde konden blijven voor vier en vijf bouten.

Een ander geinig feitje over de Alpina-velgen van de jaren '90 en '00 is dat de naafkap vergrendeld zit met een sleutelgat, zodat deze velgen jatten niet simpel zou zijn. De 20-spaaks velgen zijn ook op moderne Alpina's nog een handelsmerk, alleen het sleutelgat is verdwenen en steekmaten met vier bouten doet BMW niet meer aan. Dus nu is het vooral het voortzetten van de geschiedenis. En ja, zelfs de Bovensiepen-modellen hebben 20 spaken.

Nu denk je misschien: Alpina heeft toch ook ooit vijfspaaks velgen uitgebracht (Roadster S of recente alternatieve velgen op de B3)? Ja, maar dat zijn vijf keer vier spaken. Dat maakt een totaal van, jawel, 20 spaken. Alles is uitgedacht.

Audi RS 'Rotors'

Je gaat wellicht merken dat de echt iconische velgen al vrij lang meegaan, zo worden ze immers iconisch. En zoals gezegd passen moderne velgen vaak bij moderne designs, maar we kunnen niet veel moderne velgen verzinnen die zo simpel en mooi zijn dat ze iconisch worden. Voor een toch wel iconische Audi-velg hoef je maar een jaar of tien terug. Ondergetekende zou natuurlijk graag de Avus-velg nomineren, maar de RS Rotor is misschien nog wel mooier. Ronal bouwde deze simpele vijfspaaks velgen waar de spaken lijken op rotoren van een vliegtuig. Deze ken je vooral van de Audi RS 3, RS 4 en RS 5 van twee generaties terug.

Het mooie van de Rotor-velg is de eenvoud van het design, maar ook dat 'ie werkt in meerdere kleurencombinaties. In de meeste configuraties waren de spaken donkergrijs of zwart met een gepolijste rand, waar de uiteinden van de spaken een soort tandjes in de velgrand waren. Ook volledig zilver is echter niet te versmaden.

BMW Style 5

Je kan een lijstje als dit vullen met niks dan BMW-velgen, maar dat besparen we jullie vandaag. Het is wel moeilijk kiezen en onze keuze viel eigenlijk vooral op het eerste wat te binnen schoot. Wat we in Nederland 'mandweefsel' zouden noemen, de Engelsen zeggen Basket Weave en dat klinkt cooler. Hoe dan ook zijn het de Style 5-velgen (of BBS RC/RZ) die we kennen van de E24 M635 CSi, E30 M3 en vele anderen. Het zijn zonder meer iconische velgen die onlosmakelijk verbonden zijn met een paar van de gaafste M-producten aller tijden. Bonuspunten als je zoals op de M635 CSi voor de meerdelige set gaat.

Ferrari F40

Ook bij Ferrari zijn er best een aantal iconische velgen, maar wij dachten direct aan de vijfspaaks 'stervelgen' van de F40. Deze lichtmetalen meerdelige velgen aangeleverd door Speedline zijn onlosmakelijk verbonden met de even iconische F40. Het laat je wel even nadenken over of de velgen ook iconisch waren geworden als de rest van de auto dat niet was, maar goed, gezien de status van de F40 hoeven we daar niet heel lang over na te denken.

Ford GT (2005)

Dat iconisch worden vanwege het design an sich is ook bij de Ford GT het geval. Zo zijn de velgen eigenlijk de kers op de taart voor een al heel gaaf design. Toen de auto ontstond als concept in 2002, toen nog GT40 geheten, waren dit futuristisch ogende zesspaaks velgen met een driehoekig midden wat deed denken aan de naafkappen van de originele GT40. Simpel en briljant.

Bij de productieversie kwamen deze velgen tot leven met dank aan BBS. De velgen waren ietsje minder heftig dan op de conceptversie, maar nog steeds een strak staaltje design. Je had ook nog een tienspaaks set van BBS, maar de zesspaaks zijn veel gaver.

Mercedes AMG Monoblock

Zoals we eerder zeiden: eenvoud maakt bepaalde velgen zo mooi. Eenvoudiger dan de Mercedes 'Monoblock'-velgen die je veelal ziet bij AMG wordt het niet. Gewoon een soort pannenkoek met een Mercedes-ster en kleine inkepingen. Modellen als de W124, W202 en W210 AMG zijn er groot mee geworden. Op sommige modellen werd het middenstuk zelfs meegespoten met de lakkleur als je dat wilde.

Porsche 911 Fuchs

Ook bijzonder is het als een firma die gewoon velgenboer is wordt ingeschakeld voor een model velg, en vervolgens met één type onlosmakelijk verbonden is. Zo zijn er vrij veel modellen uitgebracht met velgen van Fuchs, zelfs een setje gesmede velgen voor de Audi A2. Toch komt er maar één setje velgen in je hoofd als je denkt aan Fuchs, namelijk wat zij aanleverden voor de originele Porsche 911. Deze lichtgewicht velgen kregen een bijzonder vijfspaaks design met vijf dikke spaken met een chromen sierstuk er bovenop. Niet alleen zijn deze velgen voor altijd verbonden aan Fuchs, ook zal je vrij snel denken aan deze velgen als je aan een vroege Porsche 911 denkt. Dat is toch knap.

Porsche 911 Turbo Twist

Oké, eigenlijk wilden we één set velgen per merk doen, maar bij Porsche is er nog een set die we eigenlijk even benoemd moeten hebben. De Porsche Cup 3-velgen, beter bekend als de Turbo Twist. Dit omdat deze velgen met 'getwiste' spaken verschenen op de Porsche 911 Turbo (993). Ze bleven daarna even in de roulatie, waardoor ook de Porsche 996 ze heeft gehad. Wederom zijn ze heerlijk simpel en dat maakt ze zo herkenbaar. Er zit overigens ook nog een verschil tussen de versie met holle spaken en de versie met dichte spaken. Holle spaken zijn ietsje lichter en dat ga je kennelijk wel merken, maar daar betaal je dan ook flink voor.

Volkswagen Pirelli P-slots

Ten slotte (pun not intended), de meest iconische Volkswagen-velgen als je het ons vraagt. Voor een speciale editie in samenwerking met Pirelli gaf Volkswagen de Golf I GTI een paar uiterlijke kenmerken mee. Gezien de samenwerking met een bandenmerk wordt je aandacht vrij snel gevestigd op de wielen, maar het zijn vooral de velgen die je vast wel herkent. De P-slots door Ronal zijn vernoemd naar het feit dat ook dit eigenlijk gewoon een grote pannenkoek is met uitsparingen om spaken te creëren. De spaken lijken relatief willekeurig van vorm, maar ze zijn de vorm van de P van het Pirelli-logo. Zo simpel en toch zo cool.