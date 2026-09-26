Lijstje: deze auto's van nu zijn de moderne klassiekers van morgen

Als je een glazen bol had, dan had je echt wel die BMW M3 E30 gekocht toen het nog voor minder dan 10.000 euro kon. Of die Porsche 911 964 met 40.000 kilometer erop niet verkocht voor 15.000 euro. Die glazen bol heb je niet, want dat zou het hele idee van klassiekers en hun waardes om zeep helpen. Toch kun je altijd een redelijke inschatting maken van auto's die in de toekomst wel eens als klassiekers bestempeld worden. We nemen even een paar door.

Uiteraard zijn dit inschattingen, geen zekere zaken. We houden het expres op auto's die niet van tevoren gelimiteerd zijn en/of vanwege hun unieke status peperduur zijn, nee, deze auto's zou je in theorie nog eens kunnen bezitten. Ook willen we het überhaupt een klein beetje loskoppelen van waardes: daar kan je eindeloos over speculeren, maar een auto kan ook gewoon een klassieker worden door een kind van zijn tijd te zijn. Dat je even terugdenkt aan die goeie oude tijd in 2026 toen er nog écht dikke bolides gebouwd werden. Ja, die tijd gaat komen. En dit zijn onze keuzes, maar laat vooral die van jezelf weten in de reacties!

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

We zeggen wel dat we geen glazen bol hebben, maar sommige dingen zijn zó uitgestorven dat de enige overblijvers vanzelf voor de fijnproever worden. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is zo'n overblijver. Een nichemerk als Alfa waar je gewoon nog een achterwielaangedreven, 520 pk sterke sportsedan kan krijgen. Helaas verviel de handbak met de laatste facelift, maar dan nog. Wat de Giulia écht klassiek maakt: het wil maar geen storm lopen vergeleken met rivalen. Weinig mensen durven het om hem nieuw te bestellen, dus wordt de occasionmarkt schaars naarmate de auto ouder wordt. Het gaat geen korte-termijninvestering worden, maar ooit ga je moeten vechten om Quadrifoglio's.

Alpine A110

In theorie zou de Alpine A110 gewoon één van de zoveel Porsche-rivalen zijn. Toch is het anders. Renault gebruikte de A110 om Alpine terug te brengen als echt sportief merk. Met een modern design dat toch op veel manieren juist terugkeer naar de originele A110, oogt het ding fraai en tot op zekere hoogte tijdloos. De motor is een simpele doch potige 1.8 liter turbo met 252 tot rond de 300 pk en het is een duizendpoot: je kan hem krijgen als comfortabele allrounder of als hardcore sportversie. Bijna iedereen die er wel eens mee heeft gereden vindt hem briljant, tot het punt dat Gordon Murray zijn eigen A110 gebruikte om de GMA T.50 te benchmarken. Dat zijn de kenmerken die onthouden gaan worden.

BMW M3

Wat we al zeiden bij de Giulia: de puristische sportsedan sterft uit. De BMW M3 heeft veel over zich heen gekregen vanwege hoe die eruit ziet, maar besef wel even dit. Terwijl Audi en Mercedes vuistdiep zijn gegaan in hybride zooi, biedt BMW een achterwielaangedreven compacte sedan aan, met optioneel een handbak en precies dat heerlijke gooi-en-smijtkarakter wat een M3 moet hebben. Elke M3 wordt op den duur gewaardeerd, maar in deze moderne wereld zijn er gewoon weinig auto's die doen wat een M3 doet. We moeten nog even afwachten wat de nieuwe G84 precies gaat doen qua upgrades, maar mocht de handbak vervallen, dan is de minderheid die niet voor de Competition koos spekkoper.

Ford Mustang Dark Horse SC

Het klinkt wellicht wat melodramatisch, maar bij veel auto's voelt de huidige tijd meer als een einde van een tijdperk dan ooit tevoren. Daarmee willen we niet beweren dat er nooit meer leuke auto's komen, maar de manier waarop lijkt zeker te veranderen. De simpele muscle car met rauwe V8 bijvoorbeeld, die zien we op den duur wel afnemen qua aanbod. Eigenlijk nu al met het vervallen van auto's als de Camaro en Challenger. Die komen terug, maar de vorm wordt nog even afwachten. Ford blijft gewoon nog even doorgaan met hun Mustang. Dus pak gelijk de dikste Dark Horse SC, voorheen de Shelby-versie, dan heb je gewoon nog 800 pk uit een 5.2 liter V8 met supercharger. Het kan nog. Misschien binnenkort niet meer.

Honda Civic Type R

Een merk als Honda is anno 2026 een beetje... gewoontjes. Dat maakt het leuk dat ze nog vastberaden zijn om de Civic Type R aan te bieden, die is zeker niet gewoontjes. Dat is gewoon een dikke racewagen verstopt in de koets van een Civic. Eén van de snelste voorwielaandrijvers ter wereld, handbak, lekker rauwe motor en geen belofte dat Honda verder gaat met de Type R in de huidige vorm. Je zou bijna zeggen: beter dan dit wordt een hete hatchback niet in de moderne tijd. Toch weet ook de Honda lang niet altijd op dezelfde productiecijfers te komen als rivalen, wat later een groot voordeel kan worden. Het zou niet de eerste Japanse auto zijn waarvoor dit geldt.

Ineos Grenadier

Een beetje een wildcard, toegegeven. De Ineos Grenadier vult het gaatje op wat de Land Rover Defender sinds 2019 open laat. Waar dat meer een soort iets ruigere Discovery werd, is de Grenadier precies wat de 'oude' Defender zou zijn in de moderne tijd. Lekker bonkig, zeer potent, styling die echt doet denken aan de goede Defender-tijd en niet zo aalglad is als de nieuwe, BMW-techniek (B57 en B58 zes-in-lijn) en dat heerlijke functionele interieur wat doet denken aan de cockpit van serieus inzetbare machines. Toch weet lang niet iedereen de Ineos-dealer te vinden en dus is het nog niet de Land Rover die je wil dat het is. Ook dat maakt dit een kans die je nu moet benutten voordat het te laat is.

Lexus LC500

Dan een auto die door velen wordt gezien als hét antwoord op de vraag: welke auto van nu wordt morgen een klassieker? De Lexus LC500 voelt misschien niet direct als een auto die alle hokjes aan vinkt, maar is dat in theorie wel. Om mee te beginnen: een vrijwel universeel geliefd design. Gebaseerd op een concept uit 2012 en anno 2026 nog steeds hypermodern en gewaagd. We verwachten het meeste vechten om de V8-versie, die nog die heerlijke 5.0 '2UR' V8 kreeg die Lexus in al hun sportieve modellen propte. Ook hier wist het merk er lang niet genoeg van te verkopen om een megasucces te worden en dus zullen ze snel schaars worden. Niet alleen eindigt de bloedlijn van de luxueuze coupé van Lexus bij de LC, ook de bloedlijn van die magistrale V8. Kortom: wacht nog héél even tot vroege modellen dalen en haal er dan één. Je portemonnee is je dankbaar.

Lotus Emira

Als we kijken naar het Lotus van nu, zien we een merk dat een beetje wanhopig rond spartelt om maar iets te kunnen verkopen. Op zich zorgen auto's als de Eletre en Emeya voor grotere cijfers dan de sportwagens, maar ook weer niet voor zulke gigantische cijfers dat ze succesvol zijn. En daar ineens tussenin zit de Lotus Emira. Eentje van de oude stempel, met nog steeds die 3.5 liter Toyota V6 met supercharger en een handbak. Verpakt in een knappe carrosserie, met een heerlijk geluid en ondanks zwaarder te zijn dan eerdere Lotussen, nog steeds een heerlijk lichtgewicht en gefocust karakter. Bovendien zou dit wel eens de laatste kunnen zijn voordat Lotus over gaat naar hybride of EV.

Nissan GT-R

De Nissan GT-R is in principe zeer populair geweest voor het kaliber auto. Wat wil je ook, na een productierun van 18 jaar. We zetten hem bij de toekomstige klassiekers simpelweg omdat Nissans met een GT-R-badge dat allemaal zijn geworden. Toegegeven, die waren allemaal korter in productie, maar voor de GT-R geldt net als bij de R34 dat specifieke versies wel eens hard zouden kunnen stijgen in de toekomst. Denk aan modellen als de Spec V, of de Nismo, of modellen in een bepaalde samenstelling waar er maar een tiental van zijn. Of het ooit zo krankzinnig gaat worden als de R34 durven we niet te zeggen, maar dit moet ooit hard gaan.

Porsche 911 GT3

Als we Porsche mogen geloven, hoeven we niet te vrezen voor het einde van de termen '911' of 'GT3' of zelfs 'handbak'. Je weet echter nooit wat er nu weer gaat veranderen wat ervoor zorgt dat het einde toch sneller nabij is. Terwijl het nu nog kan, kiezen voor een Porsche 911 voor op het circuit met een handbak en een vierliter motor die naar 9.000 toeren per minuut schreeuwt. Het moment dat de GT3 een turbomotor of hybridecomponent krijgt, had je gewild dat je nog een 911 GT3 zoals 'ie nu is had kunnen ervaren. Ook Porsches willen hard gaan op het moment dat blijkt dat de opvolger toch niet dezelfde snaar raakt.

Toyota GR Yaris

Ten slotte de Toyota GR Yaris, want ook hier zijn de redenen waarom Toyota dit wellicht nooit meer gaat doen overduidelijk. Handbak, potige motor, hot hatch, AWD, rallygenen: check. Maar dit gaat echt verder dan 'rallygenen': dit is een gehomologeerde rallyauto. Toyota's WRC-team wilde geen vierdeurs Yaris gebruiken, dus werd speciaal voor de rallysport een driedeurs koets ontworpen. Ook al zijn het er ietsje meer, Toyota moest er precies 25.000 bouwen om de WRC-versie te homologeren. Bovendien lijkt Toyota over te stappen op de Celica voor hun volgende WRC-avontuur en hebben we het gevoel dat de hete Yaris een eenmalige actie wordt.

Laat ons vooral jouw keuzes weten in de reacties!

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