Lijstje: deze bijzondere BMW 3 Series zijn geen M3

We hebben het altijd maar over de BMW M3, maar met de Neue Klasse 3 Serie werd het eens tijd om ons te storten op de wereld van bijzondere 3 Series zonder M.

Afgelopen week was het dan eindelijk zo ver: het is tijd voor een hagelnieuwe BMW 3 Serie. De tweede auto op het baanbrekende Neue Klasse-platform waar BMW alles op alles heeft gezet. De X3 was een mooie intro voor de technologie, maar de 3 Serie (i3) is wellicht nog een stukje belangrijker. Dit is namelijk de volgende stap in een modellenfamilie die al sinds 1975 mee gaat.

Bijzondere BMW 3 Series

Normaliter zouden we je nu weer lekker maken met de heftigste 3 Series maar laten we wel wezen, dat is vaak de M3. Ten eerste ken je die sowieso wel, ten tweede duurt het nog heel even voordat de elektrische M3 op het NK-platform onder ons is. Vandaar dat we M even buitenspel zetten (zo veel als mogelijk) en ons storten op de modellen die gewoon 3 Serie heten. Een selectie bijzondere BMW 3 Series van over de hele wereld voor bijna elke generatie. Toevoegingen in de comments zien we zoals altijd graag!

BMW 333i (E30)

Om te beginnen met een vrij bekend voorbeeld van bijzondere BMW 3 Series: de 333i. Uit de tijd dat BMW M nog niet ging over het meest grove geweld, want in tegenstelling tot het gros van de E30-motoriseringen met zes potten had de M3 een viercilinder. In Zuid-Afrika werd de M3 E30 niet aangeboden, dus werd bedacht om de M30-zes-in-lijn qua vermogen gelijk te schakelen met de M3. Dat leverde op dat deze motor nu 3.2 liter groot werd en goed was voor 200 pk. Met een paar serieuze upgrades, zoals Bilstein-dempers, een Getrag dog-leg-versnellingsbak, het M Tech Aero-pakket, een LSD en als kers op de taart velgen van Alpina met ook remmerij van Alpina. Je had airco óf stuurbekrachtiging, want de vergroting van de motor leverde wel op dat beide niet ging passen. Volgens de meeste bronnen zijn er maar 204 stuks gebouwd van de 333i: zeldzaam spul.

BMW 325iX Elektro (E30)

Anno 2026 is een elektrische BMW 3 Serie dus helemaal niet vreemd meer en cijfers als 900 kilometer rijbereik en opladen binnen 10 minuten ook niet. In 1987 was dat wel anders. Elektrische auto's bestonden wel, maar dankzij techniek die nog niet je van het was, was het nooit een serieuze vervanger voor de verbrandingsmotor. BMW wilde dat veranderen met de 325iX Elektro. Doel één: loodzuurbatterijen zijn niet goed genoeg, dus gebruikte BMW sodium-sulfuraccu's (NaS) van ABB. Gekoppeld aan een 22 kW (30 pk) sterke elektromotor. Laat je niet misleiden door het feit dat de 325iX als basis werd gebruikt: de motor dreef enkel de voorwielen aan (breek: E30 met FWD!). BMW claimde dat je in de stad tot wel 150 kilometer rijbereik kon halen. Vandaar dat acht exemplaren van de 325iX werden omgebouwd naar Elektro voor testdoeleinden, waaronder voor Deutsche Post. Het duurde wereldwijd tot en met, eh, nu totdat elektrisch pas echt een rol ging spelen bij de 3 Serie.

BMW 318is Class II (E36)

Bij raceversies van de BMW 3 Serie denk je, helemaal bij de E36, al snel aan een M3. Er waren genoeg niet-M3's voor de racerij, waaronder zelfs de 318i. Goed, wel de 318is met de iets opgepepte M42-viercilinder met 140 pk. De gelimiteerde 318is Class II was een homologatiemodel zodat het merk mee kon racen in de ADAC Cup FISA Class II, zoals de naam dus al zegt. Aan de motor werd niks gedaan, maar uiterlijk was een Class II makkelijk te herkennen dankzij allerlei mods van de motorsportdivisie. Waaronder de M-bumperset, maar dan met een extra splitter en de 'dubbele' spoiler zoals op de BMW M3 GT. Een beetje een schaap in wolfskleren, maar wel met een linkje naar de motorsport. Er zijn slechts 2.500 exemplaren gebouwd om de homologatie te behalen.

BMW 3 Serie Compact Open Air (E36/5)

Toegegeven, we wilden vooral even de 3 Serie Compact benoemen als we het hebben over bijzondere BMW 3 Series. Het blijft een opmerkelijke keuze om als kleiner model dan de 3 Serie een E30 en een E36 in de blender te stoppen en met een wat vreemde verkorte 3 Serie E36 te komen. De E36/5 was verder beperkt in het feit dat er nooit een M3 was (wel als concept), waardoor het niet spannender werd dan de 323ti met 170 pk. Er was echter een optie om de Compact iets leuker te maken, een 'Open Air'-dak. Het lijkt op het gelijknamige concept van Volkswagen met de Lupo en Polo, een stoffen dak wat over de hele lengte van het dak open kan. Elektrisch bedienbaar en wel. In de VS werd deze optie toegevoegd met de 'California Edition'. Met een beetje geluk vind je er nog wel eens één te koop.

BMW 330i "ZHP" Performance Package (E46)

We blijven het hebben over de upgrade naar een BMW M3, want het haalt toch in alle generaties het beste uit de 3 Serie naar boven. Volgens M dan. Helaas schieten daarom de prijzen voor goede M3's omhoog. Er is een tussenweg die lange tijd een groot deel van het M3-gevoel naar de kleinere portemonnee kon brengen. Dat was het Performance Pack voor de BMW 330i E46, die met de code 'ZHP' bekend stond. Vandaar dat de met het Performance Pack aangeklede 3 Series ook vaak de 330i ZHP genoemd worden. Dit pakket voor de Amerikaanse markt voegde naast de M-bumpers een hele rits upgrades toe. Qua pk ging je van 228 pk (iets minder dan onze 231) uit de M54B30 naar 238 pk dankzij nieuwe nokkenassen en een andere motorafstelling. De redline steeg van 6,500 naar 6,800 tpm en de eindoverbrenging werd korter. De vering werd stijver gemaakt en op veel fronten herzien voor een scherpere rijbeleving. Waaronder ook een subtiele verlaging en toegevoegde negatieve camber. Als allrounder was de normale 330i waarschijnlijk beter, maar wie M3-gevoel wil toevoegen aan een standaard 3 Serie moest het ZHP-pakket hebben.

BMW 3 Serie Touring Edition 33 (E46)

In 2004 had BMW wat te vieren, namelijk dat de naam Touring 33 jaar oud was dankzij de '02 Touring (E6). Die naam groeide uit tot wat BMW later ging gebruiken als naam voor stationwagons. Dat vierde het merk door 333 exemplaren van de BMW E46 Touring uit te voeren als 'Edition 33'. Officieel is het slechts BMW die alvast voor je in de Individual-configurator is gedoken zodat je het zelf niet hoeft te doen. Dat levert op dat je van buiten kan kiezen uit de kleuren Silverstone, Le Mans Blue en Estoril Blue en het M-pakket is al voor je aangevinkt. Binnenin mag je ook kiezen voor bijzondere afwerkingen in Individual-kleuren en krijg je 'Edition 33'-instaplijsten. Waarom 33 het getal was waar BMW deze gelegenheid mee wilde vastleggen, wordt niet bekend.

BMW 320si (E90)

Misschien het bekendste voorbeeld van bijzondere BMW 3 Series die geen M3 zijn. In tegenstelling tot vroeger had BMW niet veel meer te doen qua homologatie met de M3. Voor de toerwagenklasses mag er ook helemaal geen V8 gebruikt worden, dus moet een tweeliter viercilinder het werk doen. Vandaar dat de toerwagen op basis van de BMW E90 gebaseerd is op de 320i. Om deze raceklaar te maken werd een serie upgrades uitgevoerd en ter homologatie werden die upgrades naar de straat gebracht met de 320si. In cijfers is het allemaal niet extreem bijzonder, de N45-viercilinder levert 173 pk (een normale 320i levert 150 pk). De belangrijkste upgrades zijn een koolstofvezel kleppendeksel en een hogere redline dankzij het verwijderen van het Valvetronic-systeem. Ietsje lichter, ietsje krachtiger, ietsje meer sportauto, maar verder niet echt een denderende versie. Het M-sportpakket is wederom inbegrepen, trouwens. Er zijn slechts 2.600 320si's gebouwd, maar of ze erg gewild worden hangt af van hoe goed je voor de auto kan zorgen. Zelfs als je de reparatiekosten van tegenvallende BMW-motoren gewend bent, kon de 320si een hoofdpijndossier worden dankzij het aluminium blok. De cilinderwanden konden scheuren en dan staat je een dure rekening te wachten. Niet echt de opoffering waard voor een viercilinder 3 Serie met 173 pk.

BMW 335i Performance Power Kit (E90)

Je kon dan beter even wachten op de facelift, toen BMW voor de E90 3 Serie de Performance Power Kit beschikbaar maakte. Eigenlijk moet je in dezelfde geest denken als het ZHP-pakket, maar dan een slagje nieuwer. Dat betekent ook dat de upgrades nu kwamen voor de 335i, de 306 pk en 400 Nm sterke topversie. Het gaat om het verbeteren van allerlei zaken om tot een allround scherpere 3 Serie te komen. Qua cijfers ga je er 20 pk op vooruit naar 326 pk en het koppel stijgt naar 430 Nm met de handbak of 450 Nm met de automaat. Een andere uitlaat en koeling om de efficiëntie niet om zeep te helpen zitten erbij. Het betrof OEM-upgrades, dus waren ze ook beschikbaar voor pre-LCI E90's mocht je dat willen. Op de persfoto's werd de auto ook nog extra aangekleed met allerlei M-upgrades, waaronder de gouden M-remmen en het M Performance Electronic-stuur, met schakelindicatoren en zelfs een display erop.

BMW 3 Serie M Performance Edition (F30)

Bij de BMW F30 werd het qua bijzondere BMW 3 Series ietwat gesneden koek als je zoekt naar iets echt exclusiefs. Een M-pakketje hier, Individual-opties daar, je kent het nu wel. Er was één manier om af fabriek al een puik samengestelde BMW 3 Serie F30 te krijgen, al moest je daarvoor wel naar Zuid-Afrika. In oplage van 500 stuks werd daar de 3 Serie M Performance Edition gebouwd. De hele M Performance-koolstofvezelcatalogus is aangevinkt, evenals remmen en velgen. Qua kleuren werd het iets bijzonderder voor deze speciale editie, want je enige twee opties waren Laguna Seca Blue, bekend van de E46 M3, en Valencia Orange, bekend van de 1M Coupé. Twee lekkere kleuren die de kers op de taart zijn voor een F30, en aangezien Individual-opties minder populair zijn op niet-M3's ga je niet snel een F30 vinden die zo is uitgevoerd.

BMW i3 (G28)

Nog één keer terug naar het feit dat de nieuwe BMW 3 Serie nu als i3 door het leven gaat door de Neue Klasse-transformatie. Wellicht denk je bij het horen van 'i3' nog steeds aan dat kekke elektrische autootje uit 2013. Met de huidige logica van de elektrische modellen gelijkschakelen aan modellen met verbrandingsmotoren, is de naam i3 relevanter voor een elektrische 3 Serie. Dat wordt dus even wennen. Als je echter de Chinese markt kent, is het sinds 2022 al redelijk gemeengoed. De plaatselijke 3 Serie werd daar de i3 (G28) op basis van de voor China bedoelde verlengde 3 Serie G20. Je mist er niet heel veel aan wetende dat wij de i4 kregen als een soort elektrische 3, maar toch is het bijzonder om te zien. Je had de keuze tussen een 286 pk sterke eDrive35L met 70 kWh of een eDrive40L met 340 pk en 79 kWh, ook daar geen verrassingen als je onze BMW i4 eDrive35 en eDrive40 kent. De accupakketten en elektromotoren zijn namelijk hetzelfde. Qua actieradius scheelt het ook enkele kilometers. Voor sedanland China werd de 3 Serie-koets gewoon handiger geacht.

BMW M340i 50 Jahre Edition (G20)

Om dit overzicht van bijzondere BMW 3 Series af te ronden, nog één bijzonder uitgevoerde G20 met wel een lekkere motor aan boord. Terwijl de huidige BMW 3 Serie op zijn laatste benen loopt, vierde BMW Canada aan het einde van afgelopen jaar nog feest met het ding. Ook al zijn de M Performance-modellen van het 'standaard'-gamma geen echte M's, toch werd er 50 jaar BMW M mee gevierd. Wederom is het in principe gewoon een juist aangeklede M340i met een 340 pk sterke zespitter, met allerlei M-spulletjes erop zodat je die zelf niet meer hoeft aan te vinken. Naast een selectie lekkere kleuren uit de geschiedenis van de BMW M3, waaronder Madeira Red, Avus Blue en Laguna Green. We hebben het idee dat de nieuwe 3 op veel manieren een groot keerpunt is in de geschiedenis van de 3 Serie, dus je mag deze puike M340i ook als het einde beschouwen.