Lijstje: deze modellen had Volkswagen niet moeten cancellen

Het zijn barre tijden voor de hele Volkswagen-groep. Mega-ontslagen als gevolg van een besparingstour waren al bekend, maar nu wordt ook een groot deel van het gamma geschrapt. Er wordt al geroepen welke modellen dat de kop gaat kosten volgens bronnen. Dan kunnen wij ook een gooi doen naar wat wij vinden dat eruit mag, maar dat doen we even niet. Wat we wel kunnen doen is even in de geschiedenis van recent geschrapte Volkswagen-groep-modellen kijken om een handjevol auto's eruit te pikken die wat ons betreft niet geschrapt hadden moeten worden.

Gebruikelijke disclaimers zijn van kracht, zoals dat we even buiten spel zetten of deze beslissingen financieel een goede keuze waren of niet, we houden gewoon van dagdromen. Ook richten we ons op gecancelde auto's waar geen duidelijke opvolger voor is gekomen, dus waar de bloedlijn eindigde zeg maar. Suggesties zien we uiteraard ook graag terug in de reacties!

Audi A5 Coupé

Om te beginnen bij de A van Audi, waar recent veel klappen zijn gevallen. Tot een punt dat het lijkt alsof het merk zijn streken verliest. Feit is wel dat Audi het zich vroeger kon permitteren om de marge op te zoeken, waar vervolgens echt fraaie auto's uit voort komen. Neem de A5, de eerste generatie door Walter de'Silva is een schitterend clean ontwerp. Tot het punt dat zelfs een vrij simpele 1.8 gewoon echt een fraai apparaat is. Het is gewoon een minder praktische A4 voor de rest, tenzij je de Sportback neemt. We hebben dan ook het gevoel dat die laatste de auto nog bestaansrecht heeft gegeven totdat Audi de naam A5 ging gebruiken voor de A4-opvolger.

Audi A7 Sportback

Een coupé ter grootte van de BMW 6- of 8 Serie heeft Audi nooit echt gehad. Audi gebruikte dat hogere segment voornamelijk om de Mercedes CLS van repliek te voorzien met de A7. Een grote, vierdeurs coupé met wederom een uitermate geslaagd silhouet. Voor wie de Audi A6 te zakelijk en degelijk vind, of als je de goede tijd van liftbacks wil herleven met een vierdeurs auto met een extra praktische kofferbak zonder direct een Avant te kiezen. De A7 leek eerst te verdwijnen om exact dezelfde reden als de A5, dat Audi de naam wilde gebruiken voor de nieuwe A6. Maar die heet gewoon weer A6. Dus lag het gewoon aan een gebrek aan succes.

Audi A8

Nog een Audi die recent de tent verlaten heeft, je begint te merken dat het gamma een beetje saai wordt. Ook voor een grote sedan was geen ruimte meer bij Audi. Terwijl de A8 eigenlijk erg goed paste bij het merk. Stijlvol maar tot op zekere hoogte ingetogen, enorm luxueus en comfortabel en beschikbaar met heerlijke motoren, waaronder de W12. Toch wist de A8 geen potten meer te breken en lijkt er ook geen overtuigende business case te zijn voor een opvolger. Jammer, maar het is de realiteit.

Audi TT

Ja, we kunnen een lijstje als dit goed vullen met Audi's, je begint te begrijpen waarom het eeuwig zonde is. Ook voor de TT was geen ruimte meer. De TT maakte een gigantische impact met zijn Bauhaus-achtige design in 1995. Los van het feit dat Audi deze designtaal door het hele gamma ging gebruiken, was de TT toch altijd net even dat extra beetje speciaal. Terwijl het onderhuids gewoon een A3 (en dus Volkswagen Golf) was met iets pittigere motoren. Drie generaties lang is dat precies geweest wat de TT wilde zijn: een soort A3 coupé met net ietsje meer nadruk op bijzonder design. En jawel: voor dat soort onnodige projecten is geen ruimte meer.

Bentley Mulsanne

Toegegeven, als je een luxueuze Bentley-sedan wil, heb je nog de Flying Spur om voor te kiezen. Doe dat ook vooral, want dat is een fraaie, krachtige en luxueuze auto. Toch is dat de Rolls-Royce Ghost: stiekem is zo'n Phantom gewoon heel gaaf. De Phantom van Bentley was de Mulsanne, een enorme sedan nog boven de Flying Spur voor de ultieme luxe-Bentley-ervaring. Statig, eeuwig comfortabel, de perfecte range-topper voor het merk. Helaas kan Bentley, in tegenstelling tot Rolls-Royce, er niet van leven en doen derivaten van de Continental en Flying Spur, naast natuurlijk de Bentayga, het gewoon beter. Er gingen geluiden van een top-SUV die de Mulsanne ging vervangen, maar dat voelt toch niet hetzelfde.

Porsche 928

Een iets oudere entree, maar wel eentje die ons even deed denken. Porsche is al sinds de vroege dagen van de 911 bezig met hun gamma vergroten. Soms op een manier die niet helemaal werkt, soms wel (hallo Cayenne). De 924, 944, 968 en 928, ook wel bekend als de transaxle-modellen, waren ook een manier. Vooral die 928 willen we even uitlichten. Niet helemaal wat je gewend bent van Porsche, maar een coupé met een bijzondere koets met een dikke V8 voorin is toch echt wel heel fijn. Terwijl Porsche tegenwoordig meer dan ooit de massa opzoekt, is het nooit meer ervan gekomen om een coupé met de motor voorin te bouwen. Terwijl een nieuwe 928 als een Panamera Coupé toch echt wel leuk was geweest.

Porsche Panamera Sport Turismo

Grappig genoeg wist Porsche met de tweede Panamera wel een nieuwe carrosserievariant in leven te roepen. Een... stationwagon. Ja, een Porsche-stationwagon genaamd de Sport Turismo. Maar dan wel een met optioneel een V8, die in combinatie met een hybridesysteem goed is voor 700 pk. Het bijzondere van de Sport Turismo is altijd geweest dat de kofferbak in liters maar een fractie groter is dan de Panamera, wat een liftback is. Je doet het dus vooral omdat je hem mooi vindt en dat verkoopt kennelijk niet genoeg exemplaren ervan. Jammer, want het idee is zo leuk.

Volkswagen CC/Arteon

Je bemerkt misschien de trend dat Volkswagen veelvuldig het mes heeft gezet in auto's waar iets coupé-achtigs in zit verwerkt, crossovers uitgezonderd. Denk aan de Passat Comfort Coupé, beter bekend als de CC (maar nog beter bekend als de Passerati). Op basis van de zakelijke Passat was dat een manier om een iets elegantere vierdeurs versie te creëren, voor wie stijl en luxe prefereert over kurkdroge praktische inzetbaarheid. Dat leverde op dat Volkswagen dit idee kon doorzetten naar de Arteon, hetzelfde idee op basis van de Passat B8. Helaas ging Volkswagen het hele Passat-gamma omspitten wat het cancellen van de Passat sedan, Arteon en Arteon Shooting Brake opleverde.

Volkswagen Phaeton

Als een luxueuze sedan voor Audi en Bentley niet werkt, is verwachten dat het voor Volkswagen wel werkt wellicht geen best idee. Toch kregen de toenmalige Audi A8 en Bentley Continental een Volkswagen-broer in de vorm van de Phaeton. Een auto die qua luxe weinig onder deed voor beide modellen, alleen zijn badge tegen had. De leek ziet een op iets groter formaat geprinte Passat waar ze veel meer geld aan kwijt zijn. Zeker na de flinke facelift was het 'gewoon een Volkswagen-sedan'. Ergens wel een leuke en hele Duitse manier om het te doen: de buitenwereld ziet niet hoe veel luxe jij binnen hebt. Toch wist dat geen potten te breken. Er was wel een concept voor een tweede Phaeton, maar geen productieversie.

Volkswagen Scirocco

Ten slotte een auto die in dezelfde categorie valt als de Audi TT. De Volkswagen Scirocco gaat al zo lang mee als de Golf, sterker nog: ietsje langer. De Scirocco liet één jaar voor de Golf zien wat die middenklasser in huis had, maar uiteraard werd de Golf een meer succesvol volumemodel. Nadat de Corrado de Scirocco afloste nam de Golf-coupé even een pauze, bij de Golf VI keerde de Scirocco weer terug als zustermodel. Op dezelfde manier als je gewend bent: driedeurs, een wat meer coupé-achtige koets en een stijlvol uiterlijk. De Scirocco heeft nog best een tijdje naast de Golf geleefd, maar daarna was het klaar. Voor de Scirocco en voor de minder praktische maar iets leuker ogende Golf.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover