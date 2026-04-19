Lijstje: deze nieuwe auto's zijn stiekem al tien jaar of ouder

Met auto's als de in 2012 geïntroduceerde Tesla Model S en zelfs in 2007 voor het eerst getoonde Nissan GT-R, was het vrij makkelijk om te bepalen welke auto het langst in de prijslijsten staat in Nederland. Het lijkt er toch op dat veel notoire 'langverkopers' alsnog de bezem door hun gamma hebben gehaald. Toch zijn er zeker nog auto's te koop in ons land die al tien jaar of nog langer in productie zijn, ondanks soms wel meerdere facelifts.

We geven toe, we hadden meer auto's verwacht die al langer dan tien jaar vrijwel ongewijzigd in productie zijn. Zo wordt je bij Tesla nu al richting de voorraad gewezen als je op de Nederlandse website een Model S of X wil bestellen. De Mitsubishi Space Star is ook eindelijk richting de eeuwige jachtvelden, de Fiat 500 wordt nu dankzij de hybrideversie van het nieuwe model ook uit zijn lijden verlost en de Nissan GT-R is nu overal uit productie, maar was hier al niet meer leverbaar sinds 2023.

Auto's die al minstens tien jaar in productie zijn

We nemen 2016 als ijkpunt, want na tien jaar hebben de meeste fabrikanten wel wat nieuws bedacht. Let wel dat dit allerminst betekent dat het slechte auto's zijn of dat dit een keihard kritiekpunt is, want de meeste voorbeelden zijn wel vrij actueel gehouden met facelifts en andere updates. Ook liggen de definities van 'nieuwe generatie' nog wel eens open voor interpretatie. We hadden bijvoorbeeld de Kia Picanto erbij staan, want het huidige model lijkt wel heel erg (ook qua hard points) op de versie uit 2011. Toch sprak Kia in 2017 met de JA-generatie van een nieuwe generatie en die was wel ingrijpend, dus volgen we Kia dit keer even op hun woord. Verder moet de auto op moment van schrijven nieuw te bestellen zijn. Here goes.





Alfa Romeo Giulia (952)

2016

Het had niet veel gescheeld of de Alfa Romeo Giulia zou deze lijst niet eens gehaald hebben. In december 2015 presenteerde Alfa de lancering van een nieuwe start voor het merk. En wat voor start: de Giulia begon als Quadrifoglio, de versie met de 510 pk sterke 2.9 liter V6 met Ferrari-genen, op de achterwielen en handgeschakeld. De M3-rivaal die we graag zien van Alfa. In februari 2016 volgde de 'normale' versie en dat werd dan weer een mooi alternatief voor de 3 Serie. Vorig jaar leek het er toch op dat de Giulia na een run van toen net geen tien jaar er de brui aan zou geven, maar de productie werd weer opgepakt en je kan hem weer nieuw bestellen. De Giulia kreeg eerst in 2020 een subtiele facelift, waarna er in 2023 een iets ingrijpendere vernieuwing plaatsvond met de nieuwe dagrijverlichting. Niet dat het nu een gigantisch succes is, maar je kan hem kopen. Doe dan.

SEAT Ateca (KH7)

2016

Bij SEAT is het misschien wel opmerkelijker dat de nieuwste auto uit het gamma uit 2019 stamt. Toch staat de Ateca als enige auto uit 2016 in deze lijst met auto's die al tien jaar niet opgevolgd zijn. De SEAT-SUV kwam uit in 2016 als de broer van de Tiguan. Initieel leek het erop dat de auto een vrij normale levenscyclus kreeg, want in 2020 volgde een subtiele doch nuttige facelift die de auto weer even aan de toen geldende standaarden liet conformeren. Inmiddels is die versie al zes jaar vrijwel ongewijzigd op de markt. Met het succes van Cupra is het onwaarschijnlijk dat de SEAT Ateca nog een opvolger krijgt, want het lijkt erop dat het plan om SEAT een functie elders te geven toch doorgaat. In het Verenigd Koninkrijk zijn de SEAT en Cupra Ateca van de markt gehaald, maar dat lijkt meer te wijten te zijn aan het moeten bouwen van een rechtsgestuurde versie. Het einde van de productie voor alle markten is nog niet bevestigd.

Audi Q7 (Typ. 4M)

2015

Dan de auto's die in hun elfde jaar zitten. Audi kwam in 2015 met een nieuwe Q7. De Typ. 4M was een logische opvolger van de eerste generatie, maar dan op een nieuwe basis met nieuwe motoren, een nieuw interieur en een carrosserie die niet alleen optisch vernieuwd is, maar ook de auto iets lichter maakt. De bizarre V12 TDI keerde niet terug, maar de SQ7 met een dikke V8 op diesel was wel een optie. De eerste versie liep van 2015 tot en met 2019, toen Audi de Q7 bijpuntte om zowel technisch als optisch in lijn te vallen met bijvoorbeeld de toen nieuwe A8 en A6. Dat zorgde voor een levensverlenging tot en met 2024, waarna de Q7 weer een paar technische verbeteringen en een nieuwe snuit kreeg. Die versie is nog steeds in productie. In Nederland enkel verkrijgbaar als de TFSI e, een PHEV.

Bentley Bentayga

2015

Toegegeven, de Bentley Bentayga is enkel aan zijn elfde jaar bezig omdat de productie startte in december 2015, maar de meeste 'initiële' verkopen zullen plaatsgevonden hebben in 2016. Het was des tijds best een schok, dat Bentley ineens met een SUV kwam. Toen was er nog geen Urus of Cullinan, dus dat was een risico. Eentje die het merk geen windeieren heeft gelegd. Technisch is de Bentayga minder schokkend, onder de gouden koets vind je een Audi Q7-basis. Initieel had je de Bentayga enkel met de W12, die dan weer niet in de Q7 lag. Andere opties zoals de V8 en de V6 PHEV waren dan weer direct uit de Q7 geleend. Bentley voorzag de Bentayga van een facelift in 2020 waar vooral de ovalen achterlichten een grote verandering waren. Die versie is nog steeds in productie, nu zonder W12. Wel met de welbekende 4.0 Biturbo V8 of die 3.0 liter V6 PHEV.

Mazda MX-5 (ND)

2015

Wij waren ietwat verrast dat de Mazda MX-5 nog genoteerd mag worden bij tien jaar oude auto's die nog te koop zijn in Nederland. De aantallen van de roadster in Nederland zijn nooit denderend geweest. Toch is de lichtgewicht roadster met inmiddels een vrij iconische status nog steeds te bestellen en ook hier betreft het inmiddels wat Mazda-fanaten de 'ND3' noemt. Dat betekent dat ook de MX-5 al twee subtiele vernieuwingen heeft gekregen in zijn elfjarige carrière. Wel moet je inmiddels accepteren dat de 184 pk sterke tweeliter wel de pijp aan Maarten heeft gegeven, waardoor de 132 pk sterke 1.5 liter de enige optie is. Die moet iets meer dan 45 mille kosten, met een meerprijs van 3.000 euro voor de RF. Dan krijg je een metalen elektrisch inklapbaar targadak. Toegegeven, geen hond koopt een MX-5, maar dat is eigenlijk doodzonde.

Suzuki Vitara (LY)

2015

Mocht de perschef van Suzuki dit lezen: hopelijk schiet de volgende passage niet in het verkeerd keelgat. Ondergetekende is de draad een beetje kwijt. De Swift is een geinig autootje, maar voelt een beetje als de vorige generatie op een strijkplank gelegd. De S-Cross hadden we hier ook voorzichtig neergezet, want die voelt niet vreselijk anders dan de SX4 S-Cross uit 2013 (maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er toch wel veel veranderd is). En dan heb je nog de Across, die we echt niet hadden verwacht. De e-Vitara kan nog wel eens scoren maar daarnaast heb je dus ook nog de normale Vitara. De verhalen rondom betrouwbaarheid bij Suzuki maken een kleine crossover voor 30 mille wel serieus interessant, maar optisch heeft de tijd wel wat stilgestaan. Sterker nog: de dagrijverlichting in losse units in de bumper zitten nog op precies dezelfde plek als in 2015. Begrijp ons niet verkeerd, als we de verkoopcijfers erbij pakken lijkt het te werken. Maar wij moesten wel erg goed kijken om tot de conclusie te komen dat het oermodel inmiddels twee keer gefacelift is in elf jaar tijd.

Volvo XC90

2015

Nou is het niet veranderen van het basisrecept niet iets wat enkel Suzuki doet. Volvo verkoopt naast de EX90 nog steeds de XC90 als hybride en die is dus nog steeds vrijwel hetzelfde als het origineel uit 2015. De Geely-designtaal is ijzersterk, dat moet gezegd worden. Eigenlijk voelde het alsof het hele opgefriste gamma van Volvo al tien jaar in de toekomst leefde. De XC90 heeft dan ook in 2019 pas een facelift gekregen die zo subtiel was dat je een kenner moet zijn. Die van 2024, de tweede inmiddels, is herkenbaarder. De achterlichten zijn donkerder getint, de voorkant krijgt een nieuwe grille en flink aangepaste voorbumper en 'Thors Hamer' als dagrijverlichting voorop is ietsje anders vormgegeven. Dat de XC90 een ijzersterk design is, bewijst het feit dat de EX90 proportioneel veel van zijn benzinebroer weg heeft. De Volvo S90 uit 2016 had hier ook mogen staan vanwege dezelfde strategie, ware het niet dat Volvo die niet meer aanbiedt in onze markt.

Discovery Sport (L550)

2014

Grappig genoeg was de lijst met auto's die tien of elf jaar oud zijn dus fors, maar één jaartje verder bereiken we bijna het einde. De oudste Land Rover in productie is stiekem best relevant, want het is de auto die de Freelander opvolgde in 2014. U weet wel, dat merk wat Land Rover onlangs een nieuw leven in blies. Om de namen universeel te houden, werd de nieuwe Freelander 'Discovery Sport' genoemd. De Discovery werd de grote vriendelijke reus van het merk en de Sport werd dus het manusje van alles, maar dan kleiner. Geïntroduceerd in de staart van 2014 is ook dit een gevalletje 'eigenlijk was 2015 de start', maar goed. In 2019 puntte Land Rover de Disco Sport bij om de modernere designtaal, alsook de up-to-date-techniek van de andere Land Rovers aan de benjamin toe te voegen, want de Range Rover-evenknie genaamd Evoque was net grondig vernieuwd. Die versie uit 2019 blaast dit jaar zeven kaarsjes uit, maar de orderboeken zijn nog open.

MINI Hatch (F56/F66)

2014

Dit is eentje die je ter discussie mag stellen. Wij hadden min of meer als stelregel dat als de generatiecode verandert, het een nieuwe generatie betreft. MINI veranderde de vierde generatie van F56 naar F66, toch moeten wij altijd twee keer kijken of het nou een nieuwe of oude betreft. Wat er aan de hand is: de 'echte' vierde generatie MINI is de volledig elektrische J01, maar dat is een wezenlijk andere auto dan de voorganger. Deze wordt dan ook in China gebouwd en heeft compleet andere hard points. Voor mensen met watervrees besloot MINI toch ook te komen met benzineversies. Dat is die F66, waar designdetails van de J01 zoals de koplampen en achterlichten op een F56 werden geschroefd. Telt 'ie of telt 'ie niet? Telt 'ie wel, dan is het de derde facelift van de in 2014 geïntroduceerde derde generatie MINI. De eerste facelift in 2018 bracht de Union Jack-achterlichten en de eerste elektrische Cooper SE, de tweede facelift in 2021 verjongde het design voor de laatste slag tot en met 2024. De F66 is dus ietsje ingrijpender, helemaal van binnen, maar het blijft een vergelijkbare auto met zijn basis.

Fiat Panda (319)

2011

Ook al zeiden we aan het begin dat notoire langverkopers toch flink bezig zijn met vernieuwen, is de auto die het langst nieuw aangeboden wordt in Nederland een 'usual suspect'. Fiat is zeker goed bezig met nieuwe modellen, hetgeen de Grande Panda als kleine crossover met knipogen naar de oer-Panda goed bewijst. Toch kan het sinds de komst van een Mild Hybrid-benzinemotor uit om de derde generatie Panda nog te blijven verkopen als "Pandina". Enkel als Cross-versie en met ook inmiddels meerdere facelifts op zijn naam, maar het is 15 jaar(!) geleden dat de Panda 319 verscheen in 2011. Waarom dan zo lang? Omdat het met 22.999 euro één van de goedkoopste auto's van Nederland is en dus dankzij zijn hybridemotor niet eens volledig middeleeuws meer is. Je wil natuurlijk eigenlijk de Grande Panda, maar de Pandina blijft een guitig ding.

Zijn we er nog eentje vergeten? We horen het graag!