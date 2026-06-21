Lijstje: deze potente stadsauto's zijn perfect als eerste auto

Iets wat bijna elke autofanaat niet onbekend voorkomt: je eerste auto was altijd speciaal. Sommige mensen zijn begonnen met iets moois en dat is natuurlijk gaaf. Toch zullen velen begonnen zijn met een kleine auto om alles over auto-eigenaarschap op de goedkoopst mogelijke manier te leren. Wat je dan ook leert: vaak zijn kleine auto's, ondanks weinig vermogen en luxe, gewoon erg leuk. Laat staan als je een beetje een potige versie neemt.

Vandaar dat we ons vandaag eens richten op de leukste supermini's. We hebben het beperkt tot het A-segment, waar blijkt dat op basis van populaire kleine auto's ook voldoende leuk spul is. Niet alles is het goedkoopst in de aanschaf helaas, maar ook voor de kleine portemonnee hebben we een paar opties.

Abarth 500 (312)

Een Fiat 500 is in theorie al de perfecte startersauto. Het is een manier om een goedkope, simpele auto net even wat frivoler te maken. Leuk retro-design, allerlei geinige designdingetjes die het net even wat leuker maken. Als je ietsje meer wil, kan je de versie krijgen die bij Abarth is geweest. Die hebben de motorruimte voorzien van de welbekende 1.4 T-Jet met 140 tot en met 190 pk. En natuurlijk die welbekende brom uit de uitlaat. Een Abarth 500 blijft altijd een beetje een soort opgevoerde sportschoen, maar wel een hele leuke. Prijzen zijn momenteel redelijk fors (de goedkoopste op Marktplaats is op moment van schrijven 7.450 euro), maar goedkopere exemplaren passeren wel eens de revue.

Fiat Panda 100hp (169)

Mocht je nu denken: oei, dat is veel geld voor een kleine sportieve Fiat, het kan anders. Vlak voor de Abarth 500 was er de Fiat Panda 100HP. Die is nog ietwat van de oude stapel. De standaard-Panda kreeg een krachtige motor: de 1.4 uit een Punto met, houd je vast, 100 pk. Nou klinkt dat wellicht als niet zo indrukwekkend, maar vergeet niet dat er maar 950 kg in beweging moet worden gezet en het is geen turbomotor, dus al die kracht is lekker atmosferisch beschikbaar. Bovendien was het chassis van de Panda ook herzien om veel beter de bocht om te willen. Panda 100's beginnen vanaf zo'n 2.000 euro, al moet je wel uitkijken met té goedkope exemplaren. Toch heb je voor zo'n 4.000 euro een prima exemplaar.

Ford SportKa (BE146)

Een vergelijkbaar verhaal vinden we bij Ford. De Ka is al een briljante stadsauto voor starters. Simpel, eenvoudige doch degelijke techniek (de motor vindt zijn origine bij de Fiesta uit 1976) en een leuk uiterlijk dat zeer herkenbaar is voor de kleine stadsrakker. De Ka reed al dikke prima, alleen met maximaal 70 pk is het ook geen summum van sportiviteit. Dat probeerde Ford recht te zetten door de 1.6 Zetec-motor voorin te leggen, gewoon uit de grotere Fiesta en Focus. Met 95 pk op een gewicht van 935 kg heb je ineens een rasechte A-segment hot hatch. Hij is zeer vriendelijk voor de portemonnee: we vinden ze op Marktplaats zo goedkoop als 1.499 euro. Let wel op: de meeste zijn donkerblauw, maar check goed of hij overal even blauw is en niet bruin. Het roestspook weet Ka's helaas heel goed te vinden.

Peugeot 106 Rallye

Een sportieve Peugeot is een GTI, maar er was een andere benaming. De toevoeging Rallye betekent voor Peugeot dat het sportief wordt zonder te veel poespas. Of nog sterker: door de auto te ontdoen van alle poespas. Dat idee werd bekend door de 205 Rallye, maar ook de 106 Rallye was daardoor een soort 106 GT3 RS. Door alles wat je niet nodig hebt te verwijderen (waaronder de stuurbekrachtiging) werd een leeggewicht van 825 kg gerealiseerd voor de kleine Peugeot. Daardoor was een motor met 100 (later 103) pk afdoende. Het leuke is dat topversies als de XSi en GTI met hun 1.6 gezien werden als de topversie, maar de even potige Rallye met 1.3 (die dankzij de gewichtsbesparingen minstens even snel was), zat qua kosten precies in het midden. Geen geld rekenen voor wat er niet op zit: zo moet het. Helaas zijn Rallyes zeldzaam en duur.

Renault Twingo RS / 133

Iets minder zeldzaam en iets minder duur is een auto die in theorie perfect zou zijn als stadsauto voor de starter. Renault maakte in de jaren '00 furore met hun heerlijke voorwielaangedreven hete hatchbacks op basis van de Clio en Mégane. Auto's die bewezen dat niks leuker is dan een strak chassis, voldoende vermogen voor je gewicht en een lekker potig atmosferisch blok. Bij de tweede generatie Twingo ging Renault dat trucje eveneens proberen voor de kleinste hatchback om tot de Twingo RS of Twingo 133 te komen. In tegenstelling tot de 2.0 werd een 1.6-zestienklepper gebruikt om tot een vermogen van, verrassend genoeg, 133 pk te komen. Toegegeven: een Clio RS is sneller en leuker, maar voor de kleine portemonnee is een Twingo een beter idee. Je kan ze nog krijgen vanaf ongeveer 3.000 euro en leuk is het in elk geval.

Smart Brabus ForTwo

De ultieme potente stadsauto is natuurlijk de potente versie van de ultieme stadsauto. Als dochtermerk van Mercedes heeft Smart de hulp van Brabus ingeschakeld om hun modellen ietsje leuker te maken. Dat bleef motorisch vaak ietwat beperkt, al kon je bij de eerste generatie wel rekenen op 75 pk uit de driecilinder. Het hoefde immers maar 750 kg op gang te brengen. Een strepentrekker is het niet met een 0 naar 100-sprint in 12,3 seconden, maar misschien dat het uiterlijk je wel charmeert dankzij een kekke bodykit en grotere velgen. We vinden een Brabus Smart Fortwo zo goedkoop als 3.000 euro op Marktplaats, de tweede en derde generaties zijn nog wel ietsje duurder.

Volkswagen Lupo GTI

Wanneer je het hebt over GTI bij Volkswagen, denk je snel aan hoe geniaal de Golf I GTI was. Lichtgewicht, iets krachtigere motor en vooral uitmuntend om mee te sturen. GTI groeide uit tot een leuke versie van de Golf, maar het geheel groeide ook mee met de Golf. Tegen de millenniumwisseling had de Golf GTI rond de 200 pk en was het gewicht fors toegenomen. Dat leverde al op dat een Polo GTI met 125 pk uit een 1.6-zestienklepper een leukere lichtgewicht optie kon zijn. En toen kwam er ook nog een Lupo GTI. Het kleintje van VW deelde al veel met de Polo, maar was iets kleiner. Daardoor voelde het meer als een spirituele opvolger van de Golf I GTI. Nadeel? Met 975 kg scheelde het precies 9 kilo ten opzichte van de Polo, verwaarloosbaar dus. Ook de motor was identiek: de 125 pk sterke 1.6 16V. Het allerergste? De Lupo was 4.000 euro duurder, wat met inflatiecorrectie bijna 7.000 euro is. Het levert op dat ze heden ten dage zeldzaam en dus duur zijn: er staat drie op Marktplaats voor alles vanaf 7.000 euro.

Volkswagen Up! GTI

De timing om een Golf I GTI-opvolger te maken was voor de Up! GTI beter. Zowel de Golf als Polo waren nu veel grotere sportmodellen met een tweeliter aan boord. Dan is er dus veel meer ruimte voor een licht autootje met wat pit en ziedaar: de Up! was in standaardvorm ook al leuk. Als Volkswagen dus hun GTI-sausje eroverheen gooit, krijg je een leuk totaalpakket. De éénliter driecilinder met turbo is nu goed voor 115 pk op een leeggewicht van 970 kg. Bloedsnel is het niet, maar het wil heerlijk de bocht om. Voeg echte GTI-esque aankleding toe zoals leuke velgjes, een bodykit en spoiler en zelfs stoelen met tartanmotief, en je hebt een heerlijke compacte A-segment GTI. De prijs was helaas ook voor de Up! GTI een nadeel, waardoor het model nooit extreem populair werd. Ze zijn er nog genoeg en voor 9.950 euro kan je er al één bemachtigen, maar die prijzen zien we nog wel dalen.