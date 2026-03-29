Lijstje: dit is er nog te koop in het A-segment in Nederland

Weet je nog, die tijd dat je voor 8.000 euro een nieuwe auto voor de deur had? Met garantie, met een dealer die alles voor je oplost en met de zorgeloosheid van het zweet van enkel jouw achterste in de stoel? Oké, dan had je wel iets in de trend van Hyundai Atos of Peugeot 107, dus echt geweldige auto's waren het niet. Wel enorm betrouwbaar vanwege eenvoud, zuinigheid en lichtgewicht.

Die tijd is eigenlijk wel een beetje voorbij. Bijna elk merk is gestopt met het segment waar dit soort auto's meestal in geplaatst werden, het A-segment. Dan zijn er natuurlijk altijd nog merken die dapper overeind blijven staan. Pas als die er mee stoppen is het serieus mis. Eén van die pijlers is Hyundai, die nu gaat stoppen of eigenlijk al is gestopt met de i10. Nu is niks meer zeker.

Wat kan je nog kopen in het A-segment?

Tijd om dus even te kijken wat er nog wel te koop is in het A-segment. Dat is met de huidige benzineprijzen misschien wel relevanter dan ooit, want A-segmenters zijn notoir zuinig en goedkoop in de omgang. Sterker nog, best een aandeel auto's uit deze lijst is volledig elektrisch. Het is min of meer ook een lijst van de goedkoopste auto's van Nederland, al zijn er in die lijst nog een paar B-segmenters die we even overslaan. Gesorteerd op goedkoop naar duurst en als we eentje over het hoofd hebben gezien (het blijven kleine auto's) horen we het graag!

Dacia Spring

18.000 euro

Zelfs als je dingen als inflatie meerekent, is 18.000 euro als vanafprijs voor het A-segment fors. De prijzen van auto's zijn gewoon gestegen, zo simpel is het. Nou heeft dat in theorie voordelen als toegenomen veiligheid en de door de EU verplichte ADAS-systemen die geld kosten, maar dan nog. Wat krijg je voor dat geld? Een Dacia Spring. Een auto die op papier voordelen heeft, helemaal gezien de prijs. Bovendien is nu de vrij hilarische 45 pk-versie bij het grofvuil gezet en beginnen de vermogens bij 70 pk. Toch blijft het een beetje, oneerbiedig gezegd, een opgevoerde brommobiel. Dacia heeft hem zelf overigens even op niet nieuw te bestellen staan, maar dankzij de update die aangekondigd werd in december '25 zal de configurator binnenkort weer open gaan.

Leapmotor T03

19.995 euro

Over opgevoerde brommobielen gesproken, iets duurder dan de Dacia Spring in het A-segment vind je de Leapmotor T03. Waarvan het door Stellantis ondersteunde Chinese merk zelf ook zegt dat het de ideale stadsauto is, maar of je er veel meer mee moet willen? De volledig elektrische T03 heeft een geclaimd rijbereik van 265 kilometer en levert 95 pk. Niet denderend, maar voor 19.995 euro 'voldoende'. Om het schrijnende verhaal rondom kosten in het A-segment af te maken: dit is de laatste auto uit deze lijst met een prijs ten zuiden van 20.000 euro. Oei.

Renault Twingo E-Tech

20.990 euro

Mocht je het pas als een auto beschouwen als het er niet uitziet alsof je hem omver kan blazen, dan is de Renault Twingo E-Tech de goedkoopste auto in het A-segment. Nadeel: dan is de goedkoopste auto van het land duurder dan 20.000 euro. Net als bij de 5 is het bewonderenswaardig hoe goed Renault hun oude designs begrijpt. De nieuwe Twingo is een geweldige ode aan zijn voorganger maar oogt tegelijkertijd modern. Wel betekent het dat de Twingo niet de beste EV is die je gaat vinden en hij je vooral charmeert, niet omver blaast met technisch vernuft. Je krijgt 82 pk en een WLTP-range van 263 kilometer, wat voor meer geld minder is dan de Leapmotor. Trouwens, de wieldoppen van het standaardmodel: cool.

Hyundai Inster

21.495 euro

Het wegvallen van de Hyundai i10 voelt alsof één van de hoekstenen van het A-segment verdwijnt. Toch zijn er twee manieren om in het A-segment te blijven met de Koreanen. De eerste is het elektrische alternatief, de Hyundai Inster. Als klein autootje onder de naam 'Casper' werd deze al verkocht in andere markten, enkel de elektrische versie komt hier naartoe. Renault deed hetzelfde: de Spring is gebaseerd op een benzineauto genaamd Kwid. De Inster is iets duurder dan de spring maar het voelt als iets meer een volwaardige auto, inclusief een 42 of 49 kWh-accu en een geclaimd rijbereik van 327 kilometer voor de goedkoopste versie van 21.495 euro.

Kia Picanto

21.495 euro

Het lijkt erop dat het A-segment enkel nog lucratief is voor EV's, want de eerdergenoemde opties zijn allemaal elektrisch. De andere oplossing om het gemis van de i10 in te vullen is de Kia Picanto, de goedkoopste benzine in deze lijst. Waar de i10 altijd ietwat voorzichtig gefacelift werd, heeft Kia de Picanto voorzien van hun huidige designtaal en het wordt visueel een heel ander ding dan de eerste versie van de derde generatie uit 2017. Het toont aan dat de Picanto waarschijnlijk nog wel even blijft. De goedkoopste Picanto geniet van een 63 pk sterke 1.0 liter benzinemotor zonder turbo. Heerlijk simpel.

Fiat Pandina

22.999 euro

Fiat heeft goed begrepen dat de nieuwe Grande Panda wellicht niet op elk vlak het plekje opvult dat de oude Panda achterlaat. Vandaar dat de 'oude' Panda nu, enkel als hybride, doorleeft als Pandina. Het is niet helemaal meer het keisimpele ding dat het altijd is geweest, want je krijgt 'm standaard zoals de Panda Cross was. Ook krijg je maar één motorisering, de 65 pk sterke Mild Hybrid éénliter benzine. Opdat we hem niet vergeten, maar de Grande Panda is ook een leuk ding. De keuze is, eh, reuze.

Toyota Aygo X

23.750 euro

Denk je aan simpele auto's in het A-segment, dan denk je wellicht heel snel aan de Toyota Aygo. Bedacht en gebouwd in samenwerking met Peugeot en Citroën was dat al een manier om de kosten te drukken, maar alsnog kon het voor Peugeot en Citroën niet meer uit om mee te doen. Als Toyota in hun eentje verder moest, werd het nog duurder. Daarom bedacht Toyota iets wat goed past bij de huidige tijd: als Aygo X is het nu een soort A-segment crossover. Een auto die nog lijkt op de oude Aygo, maar duidelijk hoger op de pootjes staat. Sinds de recente facelift is elke Aygo X een hybride, gebruik makend van de 115 pk sterke 1.5 liter driecilinder hybride. Dat levert wel op dat de prijs bepaald niet is zoals de Aygo ooit was met bijna 24.000 euro.

Fiat 500(e)

24.999 euro

Ten slotte nog een keer naar Fiat, want ook de 500 bestaat nog. Fiat's trendy invalshoek op het A-segment heeft altijd bewezen dat meer betalen voor iets wat trendy is erg in de smaak valt. Het is een Gucci-handtas op wielen, waar de Panda een imitatielederen tas is van de C&A. Die tweestrijd bestaat nog steeds: de Pandina is goedkoper dan de 500. Door weinig vraag naar de 24.999 euro kostende 500e heeft Fiat voor exact hetzelfde geld dezelfde 1.0 liter Mild Hybrid als de Panda voorin gelegd, maar of dat een nieuw succes gaat opleveren?