Lijstje: dit zijn auto's die wij ook willen

Het gras is altijd groener bij de buren, je kent het gezegde wel. Zo vaak denk je dat anderen het beter hebben omdat ze iets hebben wat jij niet hebt, terwijl je vergeet wat je hier wel hebt. Nederland is op autogebied wat dat betreft een beetje vreemd. Wij krijgen best een ruim aanbod auto's waar verschillende delen van de wereld echt wel FOMO van krijgen. Toch kijken wij nog steeds met lede ogen naar buurlanden of andere landen en al het goede spul wat zij krijgen.

Een lijst met auto's die wereldwijd verkocht worden die wij niet krijgen is ellenlang, dus hebben we het ietwat afgevlakt naar auto's die we in theorie wel krijgen, maar de leukste versie blijft ons bespaard. De redenen kun je meestal zelf verzinnen, we hopen dat de voorbeelden redelijk voor zich spreken. Zo niet, we horen suggesties graag in de reacties!

Audi A6 3.0 V6 quattro (C9)

Het leek er in eerste instantie op dat wij mochten genieten van de nieuwe Audi A6, maar enkel met een viercilinder. Wat nog steeds juist is, maar nu gaat het om twee versies en allebei zijn het PHEV's. Nou klagen wij in principe niet over 299 en 367 pk, maar weet wel even dit. Alle A6'en in Nederland kosten meer dan 70 mille. In Duitsland haal je daarvoor een Audi A6 met een 3.0 liter V6 en eveneens 367 pk. En daar 299 pk? Dat krijg je uit een V6 TDI. Allebei voor hetzelfde geld als een viercilinder PHEV hier. Goed, nou zou een V6 hier gewoon een ton kosten en niemand wil het, maar houd dit in de gaten voor de import.

BMW M3 CS Handschalter (G80)

In de BMW M3 krijg je nog steeds de optie voor de handbak. Let wel: dit is de 480 pk-versie. De 510 pk sterke Competition en alles daarboven krijgt enkel de automaat. Dit omdat BMW beweert dat de handbak op de toppen van zijn kunnen zit bij de 480 pk van de niet-Competition, de 3.0 CSL is de enige uitzondering omdat de ontwikkelingskosten terug te verdienen zijn met wat dat ding kost. Afijn: naar een 550 pk sterke M3 CS met handbak kan je dus fluiten. In de VS besluit BMW de M3 een goed afscheid te gunnen door handbak en CS te combineren. Je krijgt dus alle mods die een M3 een CS maken met iets lager gewicht en iets strakker chassis. Eén nadeel: BMW blijft erbij dat 480 pk de max is voor die handbak. Dit is dus een 70 pk slappere CS. Nog steeds cool.

BMW M5 handbak (E60)

Je zou zeggen: de VS is koning automaat, hoezo krijgen zij de handbak? Welnu, voor sportieve auto's zijn handbakken nog razend populair aldaar. BMW leverde namelijk nog een auto in de VS met handbak terwijl wij vast zaten aan de automaat. De BMW M5 E60 had de SMG-transmissie als één van zijn speerpunten, wat voor ons dan ook de enige optie was. Er wordt wel eens beweerd dat de SMG onder de streep de E60 storingsgevoeliger maakt dan de S85 V10. Niet alleen is de handbak voor de E60 dus een leuke optie, de (volgens velen veel te) technische M5 wordt er ietsje minder complex van. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat je ook het onderhouden van die V10 niet moet onderschatten. Afijn, ons werd deze keuze bespaard. Wel zijn er meerdere manieren om een E60 relatief simpel te voorzien van een derde pedaal middels de bak van een E92 M3 - ook voor de Touring.

Cupra Formentor VZ5 (SE316)

De één ziet bij de Cupra Formentor een standaard MQB-platform met gebruikelijke VAG-techniek, maar dan met een gek logo voorop. De ander (en Cupra zelf) ziet een sportieve crossover, het eerste zelfstandige model van het nog betrekkelijk nieuwe merk Cupra en een auto die duidelijk sportiever in de markt staat dan anderen. Voor ons lag en ligt de nadruk van de Formentor sterk op de 245, later 272, pk sterke hybrideversie. In andere markten mocht de Formentor iets bijzonders gebruiken: de 2.5 liter 'EA855' vijfcilinder van Audi uit de RS 3. De versie genaamd VZ5 (voor veloz en 5 cilinders) heeft 390 pk om de volle pond nog steeds bij Audi te leggen, maar voor een imagebuilder voor Cupra wel een toffe toevoeging. Wij kregen 'm helaas niet, maar Duitsland wel. Import is dus betrekkelijk simpel.

Cupra Leon / Skoda Octavia RS 2.0 TSI (KL/NX)

Iets milder bij Cupra maar nog steeds ietwat een gemis: eigenlijk is alles wat er onder de kap van hun modellen ligt een hybride in ons land. Het betreft de welbekende VAG 1.4/1.5 TSI met hybride, maar voor de Formentor kwam er één uitzondering in de vorm van een 310 pk sterke 2.0 TSI. Voor de Leon gold en geldt dat niet. Alle Cupra Leons ooit nieuw in Nederland geleverd zijn hybride, terwijl in andere markten de Cupra Leon tot wel 310 pk kon krijgen, net als de Formentor. Dit ook met dank aan de welbekende 2.0 TSI waarvoor je hier moet shoppen bij Volkswagen. Hetzelfde geldt voor de broer van Skoda, de Octavia RS. Die krijgen wij wel, maar dan met een 1.4 TSI hybride. Voor de 245 pk sterke 2.0 TSI, die het gewicht ook iets vriendelijker maakt, moet je over de grens zijn.

Ford Mustang GT (S550/S650)

Toegegeven, de Ford Mustang is voor deze lijst een beetje een wildcard. Voor de twee meest recente generaties was ons motorenpalet vergelijkbaar aan die van de VS. De 2.3 EcoBoost uit de Focus RS of de 5.0 'Coyote' V8 speciaal voor de Mustang. Waarom het gras dan elders groener is, is toch de BPM-boete. Dat wilden we een beetje vermijden want dan kan je vrijwel elke auto bespreken, maar bij de Mustang blijft het wrang. De nieuwprijs van een Mustang in de VS schommelde rond de 30.000 dollar voor een EcoBoost en 40.000 voor een GT V8. Bij ons was 60.000 euro net genoeg voor de EcoBoost en zat de GT ver boven de 110.000 euro, zelfs 136.000 euro voor de tot dit jaar bij ons geleverde Mustang S650. Voor 40.000 euro is een Mustang een gaaf ding met die briljante motor, maar voor 136.000 euro zijn de concessies gewoon te groot.





Honda Civic Type-R (FD2)

We zoomen voor deze even in op een stukje van een lijstje van een paar weken geleden, waar we het hadden over 'zwarte schapen'. De Honda Civic Type-R die de EP3 opvolgde voor ons stond daar tussen, want die leverde toch het één en ander in. Dat had niet zo hoeven zijn, want er kwam voor de Japanse markt een EP3-opvolger die min of meer uit hetzelfde hout gesneden was. Alleen dan op basis van de Civic (FD) die hier alleen geleverd werd als IMA-hybride. Het model zelf richtte zich meer op de VS en Japan. Daar kwam dus plaatselijk ook een Type-R van, met meer vermogen dan de EP3 (en dus veel meer vermogen dan onze FN2) op 225 pk, met een strakker chassis dat bovendien overeen kwam met de EP3. Omdat het een sedan was, was de Impreza WRX-esque spoiler ook cool. Het werd een soort vierdeurs Integra Type-R: cool. Maar wij mochten enkel toekijken.

Renault Sandero RS (B52)

Dacia zit nu op een punt waarop het merk zich goed geworteld heeft hier. Als budgetversie van een Renault is een Dacia een verstandige koop. Dat karakter heeft het merk dan ook: leuk doen wil nog lang niet altijd. Er zijn eigenlijk nooit echt sportieve Dacia's geweest, als je de Logan die meerijdt met de Nürburgring 24h niet meerekent. In Latijns-Amerika is er geen Dacia, maar zijn de voor Dacia ontwikkelde modellen Renaults. Als de markt vraagt om sportieve Renaults, maar een Clio RS is te duur, gebeurt het volgende. De Renault Sandero RS is een door Renault Sport ontwikkelde Sandero, met de F4RT-motor uit een Clio RS en een handbak. Nadat de Clio RS hier een 1.6 turbo met automaat werd, was dit een geniale toevoeging geweest om de magie van de oude Clio's voor een zacht prijsje aan te bieden.

Toyota GR Corolla (E210)

Goed, net als BPM-boetes wilden we deze lijst vrijhouden van hele modellen die we hier niet krijgen, enkel versies van modellen die we hier wel krijgen. Of je de GR Corolla als een über-Corolla of een vierdeurs GR Yaris wil zien, moet je even zelf weten. Het is namelijk beide. De GR Corolla krijgt de chassis-upgrades en het AWD-systeem van de GR Yaris, evenals de G16E-GTS-motor. Wel is de driecilinder nog verder opgevoerd naar 300 pk. De GR Yaris moest driedeurs worden vanwege de homologatie voor het WRC, de Corolla is een vijfdeurs. Als praktische hatch dus leuk. Helaas wordt de Corolla ons bespaard, die is voor de VS en Japan bedoeld. Wij krijgen de gelijkwaardige GR Yaris, die de VS dan weer niet krijgt. Japan krijgt trouwens beide. Wat het gemis van de GR Corolla ietwat pijnlijk maakt is dat de voor de VS bedoelde exemplaren vanaf recent in Burnaston, Verenigd Koninkrijk worden gebouwd. Engelsen zien dus regelmatig volle trucks met GR Corolla's op hun grondgebied die linea recta richting de haven vertrekken.