Lijstje: de coolste BMW's uit de X-serie

Met de komst van de nieuwe BMW X5 blijkt toch weer dat de grote SUV belangrijk is voor het merk. Ergens wel logisch, want de hele SUV-gekte voor BMW startte bij de originele X5 uit 1999. Vandaar dat we even de hele X-reeks bij langs gaan om de toppers eruit te vissen.

Deze week trok BMW het doek van alweer de derde Neue Klasse-auto en het betreft de nieuwe X5. Dit keer geen bijzondere EV-versie om de al bestaande ICE-versie bij te staan. Nee, de nieuwe X5 is hetzelfde in al zijn verschillende brandstoffen. Gewoon, de nieuwe X5. De vijfde generatie alweer en eentje die veel dingen anders gaat doen.

Dat terwijl nog 'slechts' 27 jaar geleden, de X5 überhaupt iets heel anders was voor BMW. Een SUV, iets wat het merk nog niet eerder gedaan had. De verwachting was dat dit een nieuwe trend zou worden. Waarvan akte. In de jaren die volgden wist BMW een gamma van X1 tot en met X7 op te bouwen. Die zijn nu niet meer weg te denken. Je kunt je zelfs afvragen of de nieuwe X5 de belangrijkste auto uit de reeks is. Maar het is wel de oorsprong.

Om de geschiedenis van de X5 eens door te lopen nemen we alles mee wat BMW in de X-reeks heeft geplaatst. We hebben een paar toppers uit de reeks geselecteerd om te laten zien dat niet elke X een suffe SUV is. Suggesties welkom, zoals altijd!

BMW X5 (E53)

1999

Beginnen bij het begin: de eerste generatie X5 (E53) was dus even een complete karakterbreuk. BMW ken je vooral van luxueuze coupés, sedans en stationwagons die net even dat tikkeltje sportiever zijn. De markt reageerde echter positief op auto's als de Mercedes M-Klasse en dus besloot BMW om een stukje van de markt mee te pakken. De X5 was in principe een hele mooie BMW-invalshoek op het idee. Luxe, net even een stukje vlotter dan vele rivalen en vooral: men dacht bij een dergelijke auto nog te veel aan een logge terreinauto. Een X5 kon ook gewoon alledaags vervoer zijn, maar ook potent genoeg zijn voor aanhangers trekken of offroad rijden. De X5 was al vrij snel een hit.

BMW X5 4.8is (E53)

2004

Het probleem met de X5 en eigenlijk elke SUV van deze tijd was dat de auto nog een beetje een identiteitscrisis had. Het is een soort terreinwagen, maar omdat het rijdt als een auto wordt 'ie daar maar weinig voor gebruikt. Je hebt er ook niet elke dag een paardentrailer achter. Maar wordt het ooit sportief? BMW achtte van niet en durfde hem nog niet naar M te brengen voor iets echt sportiefs. De topversie tot en met de facelift was de 4.6is met 347 pk, wat na de facelift de dikste productie-E53 ooit werd. De 4.8is kreeg een 4.8 liter grote versie van de N62 mee om tot 360 pk en 490 Nm. Dat wilde best vooruit voor zo'n auto.

BMW X5 M (E70)

2009

In 2009 zat de wereld weer heel anders in elkaar en had BMW de X-serie eigenlijk al best omarmd. De X5 was al bezig met zijn tweede generatie en er waren ook allerlei vertakkingen, zoals de kleinere X3 en zelfs X1 en sinds 2009 ook de X6. Een, eh, coupé-SUV. Oh jee. BMW had wel vanaf 2009 voor het eerst bedacht dat M toch wel hun plasje mocht doen over de X5. Ook al had je de 4.8 ook nog bij de E70, de M had een iets kleinere M-versie van de nieuwere N63B44. De S63B44 debuteerde in de X5 en X6 en kwam pas een paar jaar later naar de gloednieuwe M5. Goed voor 555 pk en 680 Nm was dit een lekkere beuker voor een grote SUV.

BMW X1 xDrive35i (E84)

2012

We zeiden al dat er inmiddels een hele reeks X-modellen zijn, maar die werden (nog) niet voorzien van hele bijzondere versies. Toch bestaan er geinige versies als je goed zoekt. De topversie van de kleinste X1 bijvoorbeeld. Op basis van de 1 Serie was er ruimte voor het gros van diens motor en dus altijd RWD of AWD (met voorkeur op de achteras). Je had de X1 dus met een reeks zes-in-lijnmotoren. Helemaal bovenaan had je de xDrive35i, die inderdaad de 306 pk sterke N55B30 heeft. Dat rijdt verrassend leuk voor 'slechts' een X1. Men neigt het nog wel eens de 1M-motor in een X1 te noemen, wat niet helemaal klopt (dat was een 340 pk sterke N54), maar er is wel een associatie met de 1M: je kon 'm standaard krijgen in Valencia Orange.

Alpina XD3 (F25/G01)

2013

Ook een M-versie van de BMW X3 bleef uit, maar als je van dieselen houdt was er een oplossing. In 2013 pakten de goede vrienden van BMW bij Alpina een X3 bij te kladden om tot de XD3 BiTurbo te komen. Het was de gebruikelijke Alpina-benadering op een BMW X3 xDrive35d. Door de Alpina-kietelkuur was deze goed voor 350 pk en 700 Nm, waarmee je naar 100 kon schieten in 4,9 seconden in een X3. Gaaf! Uiteraard kreeg je ook de welbekende 20-spaaks velgen, striping en een subtiele lipset waar Alpina bekend om staat. Dit is de eerste keer dat Alpina een SUV deed en als je kijkt naar de tweede XD3, ook de op één na laatste.

De tweede Alpina X3 was wederom enkel een XD3 op diesel, dit keer op basis van de X3 M40d. De B57 met vier turbo's was in de Alpina goed voor 388 pk en 770 Nm.

BMW X3 M (F97)

2019

Vanaf de tweede Alpina XD3 was er echter een BMW-evenknie. Voor het eerst voorzag BMW de X3 van het M-label met de X3 M en X3 M Competition. Grappig genoeg zou je zeggen dat het simpelweg een M3-aandrijflijn in een X3 lepelen is, maar het is stiekem andersom. De X3 kreeg de doorontwikkelde M-zes-in-lijn genaamd S58, goed voor 480 pk. Er kwam een Competition-versie met 510 pk, een verdeling die we ook kennen van de M3 die pas in 2021 kwam. Het enige verschil is dat de niet-Competition in de M3 een handbak had, dat was helaas nooit een optie voor de X3 M. Die laatste gaat nooit zo dynamisch als een M3 worden, maar het is wel een lekkere bak pit in een X3. En let wel: er was tot en met 2023 nog geen M3 Touring, dus voor praktisch gemak was dit sowieso een goede oplossing.

BMW X5 M Competition (F95)

2020

Even terug naar de BMW X5. De evolutie van de X5 M is vrij logisch: dat was steeds min of meer hetzelfde als de BMW M5. Dat betekende dat er vanaf 2020 net als bij de X3 M, op basis van de toen gloednieuwe vierde X5 (G05), een X5 M Competition kwam. De standaard 600 pk uit de 4.4 liter V8 was al niet mis, maar daar maakte de Competition 625 pk van. Het idee om deze twee versies naast elkaar aan te bieden lijkt een mooie keuze, maar mensen lijken vrij snel voor een meer-is-beter-strategie te gaan.

Vandaar dat BMW de standaardversie schrapte bij de LCI van de F95 om enkel nog voor de 625 pk sterke Competition te kunnen kiezen, maar dan wel met de gloednieuwe Mild Hybrid S68 V8 die je ook kent uit de XM en nieuwe M5. Dit is tot nu toe nog steeds de sterkste X5 die je ooit kon kopen, al lijkt een nieuwe X5 M met een M5-achtig hybridesysteem niet onwaarschijnlijk.

Alpina XB7 (G07)

2020

We zeiden al dat de XD3 de eerste en gelijk één na laatste SUV is die Alpina heeft aangepakt en de laatste is ook gelijk de enige ooit op benzine. Dat was een Alpina-versie van de X7 genaamd XB7. Pak diens toenmalige topversie, de M50i, en voeg er wederom alle bekende Alpina-touches aan toe. Wat je nu hebt is een asociaal grote BMW-SUV met 621 pk en 800 Nm. Ondanks een 2.600 kg zwaar totaalplaatje kan je dan ineens naar 100 in 4,2 seconden. Bizar!

De meest recente ontwikkeling van de XB7 is gedaan onder het nieuwe BMW-Alpina, die er nog een mooie laatste versie met 631 pk van wisten te maken. Wederom trouwens door de versie nu te baseren op de S68 V8 met Mild Hybrid-ondersteuning, oftewel door hem te baseren op de X7 M60i.

BONUS: BMW X5 Le Mans (E53)

2000

Dat BMW nooit met een X5 M kwam voor de eerste generatie, betekende niet dat er nooit naar een bijzondere sportieve versie werd gekeken. Als wild concept kwam in 2000 een wel heel bijzondere BMW X5 tevoorschijn. Iets verlaagd, voorzien van BBS LM-velgen, iets herziene bodykit: dat was al ietwat X5 M-achtig. De motor voorin was nog veel heftiger. Het betrof de 6.1 liter 'S70/3' V12. Deze doorontwikkeling van het blok uit de 850 CSi (E31) en McLaren F1 werd gebruikt voor de BMW V12 LMR Le Mans-racer. Die leverde 580 pk, maar de X5 Le Mans is volgens BMW goed voor 'ruim 700 pk'. Goed, productie was eigenlijk nooit het doel van de X5 Le Mans, maar volgens BMW was dit prestigeproject wel essentieel voor het besluit om de X5 M te bouwen voor de E70.

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