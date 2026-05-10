Lijstje: nog meer auto's die meerdere facelifts kregen

Wat doe je als een auto een opfrisbeurt kan gebruiken, maar een nieuwe generatie iets te veel geld en moeite kost? Faceliften, uiteraard. Bij veel auto's is het inmiddels de norm: nieuwe generatie, flinke facelift een paar jaar later, daarna weer een nieuwe generatie. Toch besluiten merken ook vaak dat één facelift niet genoeg is. Vandaar dat we nog een paar voorbeelden hebben van auto's die meermaals gefacelift werden, waaronder een paar recente toevoegingen.

Audi A8 (D3)

Grappig genoeg verwacht je de Audi A8 van de tweede generatie niet in een lijst met meerdere facelifts. De auto is namelijk in zijn carrière van 2003 tot en met 2010 vrij gelijk gebleven. Toch heeft Audi hem twee keer herzien. De eerste versie pakt de draad op waar de A8 D2 is gebleven qua algehele styling. Een rechthoekige grille tussen de koplampen en verder eigenlijk een vrij clean en rustig design.

Hoe anders was dat vanaf een kleine verandering rond 2005. Toen kreeg de Audi A8 de inmiddels welbekende single frame grille. Het stuk tussen de bovenste en onderste grille werd zwart gemaakt en omlijst met een chromen rand om de illusie te wekken dat het één geheel is. Hier begon het voor de grille die Audi nog steeds gebruikt. De A8 W12 had trouwens altijd deze grille, dus voor die versie specifiek geldt dat er maar één facelift is geweest.

De tweede facelift voor de Audi A8 was vooral een technische, waar het uiterlijk niet denderend veranderde. Aan de voorkant zijn de wijzigingen dan ook vrijwel niet te zien.

Nee, nu viel vooral de achterkant op. Ook hier eigenlijk verrassend weinig anders bij de Audi A8, behalve de indeling van de achterlichten. De eerste en tweede iteratie van de A8 D3 was de eerste A8 met ledverlichting achter in vrij grote 'blokken'. De tweede facelift kreeg een iets subtielere signatuur dankzij andere ledlampen.

Dacia Sandero (III)

Goed nieuws! De Dacia Sandero hoort sinds kort ook bij auto's die meerdere facelifts kregen. En wel de huidige generatie. Die is pas onder ons sinds 2020, maar het blijft de best verkochte auto van Europa. Daar moet je niet té veel aan willen veranderen. Het origineel met de Y-vormige dagrijverlichting is dan ook in grote lijnen nog hetzelfde.

Een subtiele facelift in 2022 was echter nodig om de Sandero in lijn te laten vallen met de nieuwe stijl van Dacia. Verrassend vaak verandert het merk van logo en dat is wat nu ook gebeurde. Het flesopenervormige logo ging met pensioen en werd vervangen door het X-vormige logo dat we nog steeds kennen. Deze werd aan de voor- en achterkant toegevoegd en de auto kreeg nieuwe naafdopjes met dit logo.

De tweede facelift voor de Dacia Sandero is die we nog steeds kennen. Het logo blijft nu juist hetzelfde maar de indeling van de grille verandert ietwat. Ook de bumper is hertekend. De koplampen zijn zo goed als identiek, maar hebben wel de nieuwe lichtsignatuur. Deze komt ook terug aan de achterkant, waar nu ook de achterbumper iets anders is.

Ford Escort (Mk5/6)

De evoluties van de Ford Escort vallen perfect in lijn met de designtalen die Ford probeerde te hanteren. Eerst lekker recht-toe-recht-aan bij de vijfde generatie Escort. Typisch zo'n ontwerp dat erg herkenbaar is, maar tegelijkertijd enorm simpel is. Daar moet je niet te veel aan willen veranderen.

Dus deed Ford dat niet, maar de in 1990 onthulde Escort Mk5 kreeg in 1992 al een facelift. Een vrij subtiele, want Ford had iets nieuws bedacht voor de grille. Dat werd een soort ovaal tussen de koplampen, die nog wel eens het imago van een lachend mondje oplevert. Je ziet bijvoorbeeld hetzelfde op de Transit van deze tijd, waarna die in het VK wel eens gekscherend de Smiley Transit wordt genoemd. De Escort kan je hetzelfde zien, want het was nog steeds duidelijk hetzelfde model. Wel met nieuwe achterlichten: dezelfde vorm, maar dan bijgestaan door een extra stuk in de kofferklep.

De tweede facelift houdt de achterkant juist vrij gelijkwaardig en pakt de voorkant flink aan. In 1995 wordt er even wat meer moeite gedaan om die voorkant wat beter in balans te krijgen. De grille wordt lager en breder en de koplampen worden iets rondere, kleinere units. Vaak wordt aan deze laatste Escort toch de naam 'Mk6' gegeven vanwege een flink vernieuwd interieur. Van buiten blijft het duidelijk een Escort zoals je gewend bent, maar dan nieuwer. Na deze Escort kwam de Focus en die ging alles net even anders doen.

Hyundai Coupé (GK)

De Koreanen bij Hyundai zijn nu niet meer weg te denken, maar zo'n 30 jaar geleden was het allemaal vrij kraak noch smaak. Een sportauto van zo'n merk is dan ook precies wat je verwacht. De Hyundai Coupé was eh, een dappere poging. Ondanks een tof uiterlijk zat er onder de koets gewoon het onderstel, interieur en de aandrijflijn van een Hyundai Lantra, het toppunt van een rijdend bord Brinta. Tot en met de facelift, die was niet saai maar wel nogal lelijk.

De tweede generatie uit 2001 was qua onderstel nog steeds een voorwielaangedreven sedan, maar dan wel optioneel met een 2.7 liter V6. Prachtig is wellicht te veel eer, maar het oogde allemaal niet zo rampzalig als zeven jaar eerder. Bovendien had Hyundai het penwerk laten doen door Pininfarina, wat bij de Coupé succesvoller werd dan de Matrix. Die overigens ook tweemaal gefacelift is, dus geven we hem een eervolle vermelding.

Afijn, de Coupé. In 2005 volgde een facelift die de auto ietsje sportiever moest laten ogen. De Hyundai Coupé kreeg een iets sportievere bodykit, donker getinte koplampen zonder oranje pinkers (dat laatste gold ook voor de achterlichten) en optioneel zelfs een vlotte achterspoiler. Subtiel en toch hielp het met iets meer jeu geven aan het ontwerp.

Nou mag je ondergetekende tegen wil en dank bestempelen als irrationeel liefhebber van Koreaans spul uit de jaren '00, maar geef toe: de tweede facelift van de Hyundai Coupé uit 2006 maakte het gewoon een prima smoelende auto. Deze facelift was veel ingrijpender: vrijwel elk carrosseriedeel is aangepast. Met name het extra spitse front valt op. Nog steeds FWD en in het beste geval niet meer dan 167 pk, maar het kan ermee door. Elke iteratie van de Coupé heeft het maar twee jaar volgehouden en in 2008 kwam de Genesis Coupé tevoorschijn: een coupé die dit keer de aandrijving op de goede wielen had (de achterste) en een dikke 3.7 liter V6 kreeg. Eigenlijk had die laatste Coupé ook een dikke motor en RWD verdiend. Maar goed.

Kia XCeed (CD)

Een kersverse toevoeging vinden we bij Kia. Eentje die de trend volgt die we vaker zien bij meerdere facelifts: één subtiele verandering en één flinke. Het origineel van de Kia XCeed uit 2018 is precies wat je verwacht: een Ceed Hatchback waar de opblaaspomp iets langer aan heeft gezeten. Kia had bedacht dat, net als bij Volkswagen, het gat tussen de Sportage en Niro nét groot genoeg is om nog een crossover tussen te plaatsen. Het design is verder simpel: niet te druk, gewoon lekker Kia.

Dat moet je niet veranderen, dus gebeurde dat ook bijna niet in 2022. De XCeed kreeg andere bumpers, andere velgen, nieuwe kleurtjes en nieuwe ledtovenarij in de koplampen én achterlichten. Die laatste werden een soort honingraat (uitkijken als je trypofobie hebt) maar wel met dynamische richtingaanwijzers. Helemaal modern.

De facelift die we eerder deze week nog te zien kregen, probeert de XCeed nog even door te laten leven. En wel door Kia's huidige designtaal erop te plakken, met verticale koplampen en een bijzondere lichtsignatuur achterop. Voor de rest kan je duidelijk zien dat alles zo veel mogelijk in de oude mallen gepropt is. Wel krijgt de XCeed een nieuw interieur, want daar begonnen de jaren vooral te tellen.

Mercedes GLE (W167)

De huidige Mercedes GLE stamt alweer uit 2019. De huidige invalshoek van de M-Klasse maakte uiteraard des tijds gebruik van de nieuwste Mercedes-techniek. Ook de toenmalige designtaal, al is nog veel van de voorgaande M/GLE te herkennen. Gewoon even een stuk moderner, maar geen revolutie op designgebied.

Die revolutie kwam ook zeker niet na de eerste facelift in 2022. Dit is nou wat men bijpunten noemt. De nieuwe Mercedes-grille, nieuwe lichtsignatuur in de voor- en achterlichten en een update in het interieur, alleen niet enorm ingrijpend (vooral technisch).

Bij de derde en huidige variant uit 2026 is dat wel anders. Toch is ook het uiterlijk van de Mercedes GLE na deze facelift flink herzien. De voor- en achterlichten hebben nu de ledkermis met Mercedes-sterren erin verwerkt, alsook allerlei trucjes met zwart plastic om het door te laten lopen, ook in de grille. Het interieur is dit keer ook op de schop gegaan om het MBUX Superscreen te huisvesten.

Peugeot 306

Bij de Peugeot 306 moet je voor de meerdere facelifts goed kijken. De Golf van Peugeot was bij zijn introductie in 1993 al een herkenbaar ding. Een vergelijkbaar lijnenspel met de kleinere 205, maar dan wel een stukje moderner. Highlights zijn de ietwat booskijkende koplampen die in het begin nog vrij hoekig waren met een grille ertussen met twee horizontale spijlen.

Goed opletten, want de eerste facelift uit 1997 was de meest ingrijpende. De koplampen gingen net iets bozer kijken omdat de motorkap van de Peugeot 306 ietsje meer naar beneden kwam na de facelift. Dat leverde een grille op met maar één spijl, maar wel een wat meer uitgesproken omlijsting van het Peugeot-embleem. Dat laatste begon vanaf toen een steeds grotere rol te spelen bij de 306. Ook was het pas vanaf deze facelift dat de 306 er naast hatchback, sedan en cabrio ook als estate kwam.

De tweede vernieuwing van de Peugeot 306 is nog subtieler. Het betreft vrijwel niks anders dan helder glas voor de koplampen en in elke uitvoering meegespoten bumpers, niet enkel de GTI. Toch maken dit soort kleine wijzigingen de auto net even een stukje moderner om in 2001 opgevolgd te worden door de 307.

Subaru Impreza (GD)

Dan Subaru, waar de drie iteraties van de tweede Impreza vrij bekend zijn. Alle drie hebben ze een bijzonder verhaal. Het begon met het origineel uit 2001. Waar de eerste Impreza lekker strak en zakelijk was, kreeg de tweede een bijzondere voorkant mee. Origineel ontworpen door Subaru's eigen Hidefumi Kato, kreeg de Impreza GD een set ronde koplampen mee. Op zich uniek en herkenbaar, maar mooi werd over getwist. Jammer, want de rest van de auto klopte als een bus. Zeker in blauw met goud en een grote spoiler. Deze eerste versie staat bekend als de Bug Eye (insectenoog).

In 2002 al werd de Impreza herzien om het design ietwat te redden. De achterkant bleef krek eender, maar de voorkant werd opnieuw getekend door Peter Stevens. Toen werkzaam voor Prodrive, maar Stevens was al bekend door auto's als de McLaren F1 en Lotus Elise. Hij liet vrijwel alles aan de Impreza hetzelfde, behalve de koplampen. Dat werden meer verticaal georiënteerde units. Dankzij een klein uitsteeksel (blob) onder de grootlichtlens werd deze iteratie bekend als de Blob Eye. Kijk, zo is het ineens een hele fraaie rallyauto.

Slechts drie jaar later, in 2005, had Subaru een nieuwe designtaal. Vrijwel elk model kreeg een grille die uit drie delen bestond, met in het midden een opvallend trapeziumvormig stuk waar het logo in zat. Op een auto als de B9 Tribeca voegt het alleen maar extra vreemdheid toe, op de Impreza kan het net. Dankzij de scherpe, booskijkende koplampen zoals een havik die zijn prooi in de smiezen heeft, werd deze versie de Hawk Eye genoemd. Je kan de derde Impreza GD trouwens ook herkennen aan andere achterlichten met wit glas. Leuk feitje, naast het universele design van Subaru was origineel het plan om ook de naam bij deze facelift te veranderen naar B5 Impreza, om net als de B9 Tribeca ook een aanduiding te hebben van waar in het gamma de auto staat.

Tesla Model S

De Tesla Model S heeft uiteindelijk een carrière gehad van 2012 tot en met 2026 en dat is zeer netjes. Wel is de auto niet twee keer, maar drie keer fors herzien. Het origineel is eigenlijk al ijzersterk. Officieel staat de handtekening van Franz von Holzhausen eronder, maar de basis was al gevormd door Henrik Fisker (die dankzij een meningsverschil met Elon Musk de tent verliet ten faveure van Von Holzhauzen). De Model S is een auto die futuristisch genoeg is om zijn moderne aandrijflijn bij te staan, maar ook niet zo uitbundig grasvreterig is als de meeste EV's van des tijds. Dat is knap.

Moet je dat veranderen? Zeker niet. De eerste revisie van de Tesla Model S uit 2016 gaf de auto een forse technische update, maar veranderde ook dingen aan het uiterlijk. De zwarte plastic 'grille' aan de voorkant werd meegenomen in de welvingen van de bumper en werd gewoon carrosseriekleur, met enkel nog een klein 'snorretje' met het Tesla-logo waar je de grille verwacht. Ook kwamen er nieuwe ledkoplampen.

De Tesla Model S in 2021 is qua algehele vormgeving nog steeds een forse facelift. Onder die koets gaat bijna een compleet nieuwe auto schuil. Vrijwel alles is herzien, waaronder het interieur dat nu beter in lijn valt met de Model 3 en Y. De hele accu, motorsetup en specificaties zijn op de schop gegaan. Het uiterlijk is flink veranderd met nu ook nieuwe achterlichten, nieuwe bumpers en een opnieuw getekende bodykit, die de auto een veel betere stance geeft. Qua looks onderstreept deze versie de sportiviteit van de Model S, die dankzij de van 0 naar 100 in 2 seconden sprintende Plaid weer een oppepper kreeg.

In 2025 werd al duidelijk dat de Tesla Model S op zijn laatste benen liep, maar de auto was nog bijna een jaar te bestellen. Er kwam nog één laatste facelift, met een nieuwe diffusor en een hertekende voorbumper. Dat had allemaal functie, want volgens Musk bevorderde dit de stabiliteit van de auto op hoge snelheid. Deze facelift gaat veruit het meest zeldzaam worden, want de productie heeft net geen jaar geduurd. Er staan bijvoorbeeld maar een stuk of 50 Model S'en (nieuw) op Nederlands kenteken vanaf 2025.

Toyota Yaris (XP130)

Ook bij Toyota is er sprake van vier versies van de voorlaatste generatie Yaris. Vooruit, drie-en-een-half. Het begint bij de reguliere Yaris uit 2011 die een logisch vervolg is voor de voorganger. Alleen iets minder... bol. Een Yaris gaat niet makkelijk een prachtig stijlicoon worden, maar de designtaal die vanaf deze tijd ging gelden is een stuk strakker.

De eerste facelift is eigenlijk geen facelift. Het was namelijk een update voor de styling die enkel van toepassing was op de Hybrid-versie van de Toyota Yaris. Het was des tijds heel wat dat je een B-segmenter als HEV kon krijgen en dat wilde Toyota al te graag onderstrepen. De Yaris Hybrid kreeg andere koplampen, een andere grille, een voorbumper met een uitgesprokener zwart gedeelte rond de kentekenplaat en 'Lexus-look' achterlichten met wit glas in plaats van rood.

In 2014 werd het hele gamma van de Toyota Yaris voorzien van een facelift. De vlucht die de Hybrid inzette beviel kennelijk, want de facelift lijkt daar de highlights van te pakken. Hier debuteerde ook de X-vorm die je onder meer kan kennen van de tweede Aygo. Achterop kregen de achterlichten een iets andere vorm en werden ze weer volledig rood, ook voor de Hybrid. Binnenin kreeg de techniek een update, maar waren de wijzigingen verder niet denderend.

In 2017 werd de derde generatie Toyota Yaris nog één keer herzien. De grille tussen de koplampen verdween en de koplampen zelf werden ook anders ingedeeld. De voorbumper kreeg weer een iets andere vorm en dit keer was de achterbumper ook flink aan de beurt. De achterlichten werden nu zo gevormd dat ze verticaal werden en voor de helft in de kofferklep terecht kwamen. Het was ook deze versie van de Yaris die de GRMN-versie met supercharger bracht.

Volkswagen ID.3 / Neo

Nog één recent voorbeeld dan, want ook de Volkswagen ID.3 hoort nu bij auto's die meerdere facelifts kregen. De basis is welbekend. De ID.3 moest de volgende Golf worden en de in 2019 gepresenteerde EV had in ieder geval een bijzonder futuristisch uiterlijk. Het leek wel een beetje op een moderne Golf Sportsvan, maar soit. Qua binnenruimte en aerodynamica was dit wel een goede vorm. Iets wat toch een beetje moeilijk aanvoelde: onder de voorruit zit een groot stuk zwart plastic.

Een subtiele facelift in 2023 verhielp in ieder geval dat probleem. De motorkap van de Volkswagen ID.3 is nu één stuk plaatwerk van logo tot voorruit. Verder bleef de facelift, op nieuwe kleuren en velgen na, subtiel. Gewoon even een technische oppepper en de introductie van de GTX in 2024.

Ingrijpender is de tweede facelift van dit jaar, de ID.3 Neo. Nu de ID. Polo er ook is, wil Volkswagen dat als de nieuwe standaard laten gelden. Dus moet de ID.3 een soort perfecte grote broer worden van de Polo. De voorkant gebruikt dezelfde insteek, maar met nieuw plaatwerk. Waaronder de doorlopende strip tussen de koplampen die als nieuwe designtaal moet gelden. De achterkant bleef vrijwel hetzelfde, maar wel met een stuk gelakt plaatwerk wat vroeger zwart was in de kofferklep. Ook is het interieur volledig nieuw en dat is de belangrijkste verandering van de ID.3 Neo.

Volkswagen Touran (Typ. 1T)

Goed, nog één Volkswagen die meerdere facelifts kreeg en wel omdat we hem meermaals hebben gezien in de reacties. De Volkswagen Touran, een auto die inmiddels niet meer gebouwd wordt. Deze in 2003 geïntroduceerde auto was toen een volledig nieuwe invulling voor VW. Voor wie een Golf Variant of Passat te klein/laag vond maar een Sharan gelijk wat extreem vond. De op de Golf gebaseerde MPV was niet zo'n enorme bus als een Multivan/Caravelle of Sharan is, maar had optioneel wel zeven zitplaatsen. De eerste Touran is wel precies zoals je een Volkswagen verwacht: lekker recht-toe-recht-aan, vierkante achterlichten, rechthoekige koplampen. Een Golf XL, simpelweg. De Touran heeft overigens vrijwel exact dezelfde voorkant als de toen ook hagelnieuwe Volkswagen Caddy.

Een facelift in 2006 pakte de Touran subtiel aan met een voorkant die in de nieuwere designtaal paste. De iets scherpere koplampen met een ronde vorm waar de koplamp zit. Ook zoals andere modellen als de Golf en Passat werd de grille omringd door een zilveren stuk dat een soort Audi-esque single frame leek na te doen. De achterkant kreeg enkel nieuwe achterlichten die donkerder getint waren.

In 2010 herzag Volkswagen de Touran nogmaals middels een facelift, maar deze was een stuk ingrijpender. Op de deuren na is het hele plaatwerk van een update voorzien. Nieuwe koplampen die weer anders van vorm zijn, want de designtaal van Volkswagen was weer ietsje gevorderd (denk aan Passat B6 naar B7 of Golf Mk5 naar Mk6). Aan de achterkant werden de vierkante lampen nu rechthoekige units die ook half in de kofferbak doorlopen. Deze update van de Touran voelt bijna als een volledig nieuwe generatie, maar het is toch echt een flinke facelift. Het interieur profiteert van de bekende layout van de Touran, maar dan met nieuwe multimedia en een nieuw stuur.

BONUS: Volkswagen Caddy

We noemden de Volkswagen Caddy net, want die is qua voorkant vrijwel identiek aan de Touran. Die had ook in deze lijst gekund, al wilden we bedrijfswagens even laten vanwege de doos van Pandora die dat opent qua eindeloos faceliften (hallo Fiat Ducato). De Caddy kent dus ook twee facelifts, maar niet op dezelfde manier als de Touran. Die middelste versie van de Touran, die skipte de Caddy namelijk. De eerste facelift van de Caddy kwam pas ten tijde van de tweede facelift van de Touran en dus kreeg deze de 'Golf 6-voorkant'. De tweede facelift van de Caddy kwam pas in 2015 en updatete het busje toen in de stijl van de inmiddels ook al bestaande Golf 7. Wie overigens de voorkant van de 'middelste' Touran 1 aantrekkelijk vindt op een Caddy: dat is relatief makkelijk te doen en wordt in de tuningwereld ook veel gedaan.