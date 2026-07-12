Lijstje: deze crossovers zijn WEL leuk

Crossovers zijn voor vele kopers de oplossing voor al je problemen, maar voor autofanaten is het vaak de hel. Het is de altijd bestaande balans tussen kiezen wat goed is voor je merkimago zonder te verliezen wat men ook daadwerkelijk koopt. Sportversies van crossovers komen dus steeds vaker om de hoek kijken als een auto die goed in de markt staat met wat leuks erbij voor de liefhebber. Werkt dat? Wij vonden een handjevol auto's die starten als een vrij saaie alledaagse crossover, maar een leuke aandrijflijn hebben.

Audi RS Q3 (Typ. 8U / F3)

Naast de Q7 en Q5 was de Audi Q3 een hele logische zet. Gewoon, een A3 op hoge poten met iets meer binnenruimte, maar niet zo groot als een A4. Het was voor Audi voor het eerst dat er echt sprake was van een crossover, want hij was echt minder SUV-achtig dan zijn voorgangers. Ook het niet aanbieden van hele interessante motoren was daar een voorbeeld van. Totdat Audi met de RS Q3 kwam. En ja, dat is vrij simpel een 310 pk sterke 2.5 liter vijfcilinder (EA855 CEPA) zoals je die ook vindt in de Audi RS 3. Dat is ineens best een geinige versie van een anders vrij niet-inspirerende crossover. Opvallend genoeg kwam er nooit een SQ3 zoals bij de SQ5, waar dan weer nooit een RS Q5 van kwam. Dus het gat tussen de Q3 met zijn topmotor en de RS Q3 was best fors.

BMW X2 M35i (F39)

Bij BMW zetten we de X1 xDrive35i nog neer bij leuke versies van de BMW X, want het hebben van een RWD(-georiënteerde) crossover is in de basis niet saai. Toen het UKL-platform debuteerde bij BMW werd de X1 een stuk meer doorsnee. Een geinige bonus kwam in de vorm van de X2, een soort coupé maar eigenlijk bijna een soort hot hatch. Goed, de zescilinders moesten het veld ruimen, maar de B48 opgevoerd tot 306 pk in de X2 M35i was eigenlijk niet mis. De proporties van de X2 maken het een soort iets uit de kluiten gewassen hot hatch, dus het plaatje klopt op zich wel. De nieuwe M35i haalt 300 pk wat dus ietsje minder is, maar zou eventueel een optie kunnen zijn. Toch prefereren wij de F39.

CUPRA Ateca (KH7)

De SEAT Ateca is vrij simpel de Spaanse invulling op het idee van de Volkswagen Tiguan. Dat is zo interessant als het klinkt: eigenlijk niet. Dankzij de modificaties van Cupra, in de modelloop van de SEAT Ateca een gloednieuw merk, kon er een leuke versie komen. De uiterlijke mods moesten vooral laten zien wat Cupra ging doen, de essentie van een SEAT combineren met wat dikke sportieve aankleding. De motor maakte het totaalplaatje vooral leuk: de 2.0 TSI met 300 pk liet de Ateca ineens naar 100 sprinten in 5,4 seconden. Dat in een middelgrote SUV voor je hele familie: wel tof.

Ford Puma ST

Tsja, dan zijn er nog de crossovers die ervoor zorgen dat een naam van een (sport)coupé ineens op een verhoogde hatchback zit. En dan scoort de Puma ook nog eens zo goed dat het zelfs ten koste gaat van de Fiesta. Als doekje voor het bloeden introduceerde Ford een Puma ST met dezelfde motor als de Fiesta ST. De EcoBoost-driecilinder perst 200 pk uit een volume van 1.5 liter. Best een toffe aandrijflijn voor een auto die alsnog maar rond de 1.250 kg zit. Helaas heeft de laatste facelift er wel voor gezorgd dat je het nu moet doen met de 1.0 liter grote EcoBoost met 170 pk. Dat kost je 0,7 seconden op de sprint naar 100.

Hyundai Kona N

De kleine crossover van Hyundai genaamd Kona ken je waarschijnlijk het best van de degelijke doch vrij saaie EV-versie die ondanks een herkenbaar uiterlijk niet echt als mooi werd ontvangen. Vergeet niet dat het onderhuids een mix is van i20 en i30 waar allebei een N-versie van bestaat. Hyundai besloot daarom na de facelift van de eerste Kona niet alleen het N-Line-pakket te introduceren, maar ook de Kona N. Deze versie van de crossover kreeg de 280 pk sterke 2.0 T-GDi uit de Hyundai i30 N. Altijd gekoppeld aan een achttraps DCT wilde dat best vooruit voor de auto die in Nederland koning muesli was voor een paar jaar. Helaas kregen wij hem nooit, maar Duitsland en België wel dus import is betrekkelijk makkelijk.

Jaguar F-Pace SVR (X761)

Oké, de Jaguar F-Pace is misschien niet het toonbeeld van saai, maar de middelgrote SUV die meespeelde met de hype is ook niet de Jaguar waar je aan denkt bij de meest iconische modellen van het merk. Toch bedacht ook Jaguar dat de F-Pace leuk gemaakt kon worden door Special Vehicle Operations in te schakelen. En ja, dat betekende dat de SVR de 5.0 liter V8 met compressor voorin kreeg, goed voor 550 en later 575 pk. Dat is al niet saai, maar niks is zo heerlijk als de grom van die V8. Helemaal als je hem laat opvoeren tot 666 pk door Lister.

Kia EV6 GT

Ja, dat durven we: een elektrisch model in deze lijst. En ja, we pakken expres de Kia EV6 GT erbij en niet de Hyundai-evenknie IONIQ 5 N, want Hyundai hebben we al benoemd. De Kia EV6 GT was om meerdere reden een besefmomentje. Ten eerste: de Koreanen zijn er als de kippen bij qua EV's en doen goed werk. Ten tweede: de 585 pk sterke EV6 GT is grotendeels dezelfde auto als die je in de vinexwijk op vrijwel elke oprit zag (of ziet) staan, maar dan dus met hetzelfde vermogen als een Mercedes-AMG GT R. En oh ja, ook dezelfde sprinttijd, terwijl je met vijf man op pad mag. Sinds de facelift is de EV6 GT trouwens vrijwel identiek aan de IONIQ 5 N, met ook neppe versnellingen en 650 pk. Zo snel kunnen sprinten en leuk kunnen klooien met versnellingen in een EV is niet zo saai als de EV6 doet vermoeden.

Nissan Juke Nismo RS (F15)

Een Nissan Juke gaat nooit een mooie auto worden. Tevens komt de auto eigenlijk uit een tijd dat crossovers in elk segment nog niet echt gemeengoed waren, dus het was bijzonder dat Nissan er zo gedurfd mee wilde doen. Daarbij past ook dat er een dikke sportversie kwam, alleen niet die je verwacht (daar komen we nog even op terug). Nee, Nissan lepelde vrij simpel de MR16DDT uit een Clio RS in de Juke. Nou betekent dat niet perse meer dan 214 pk, tenzij je de handbak neemt, dan krijg je 218 pk. Hé, maar wacht eens: de Clio was toch juist overgestapt naar enkel de EDC-automaat? Klopt, maar in de Juke mocht je nog zelf roeren. Da's wel bijzonder: geen handbak in de hot hatch, wel in de daarop gebaseerde crossover. Gepaard met de gebruikelijke Nismo-mods met zelfs de optie voor schaalstoelen uit de 370Z Nismo een geinig totaalpakket. Maar het blijft een Juke.

Volkswagen T-Roc R (A11)

De Volkswagen T-Roc maakt het helemaal mooi: die bevestigt dat als er ergens een gaatje zit, er een crossover in past. Volkswagen had namelijk al de Tiguan op basis van de Golf en zou met de T-Cross op basis van de Polo komen, dus hoe past de T-Roc daar nog tussen? Simpel, door een wat kleiner, eh, "stijlvol" alternatief te zijn voor de Tiguan. Dat werkte overigens prima, de Golf-basis maakt het allemaal eenvoudig en herkenbaar, maar qua crossover is het een wat vlotter model als we de meute mogen geloven. Dat karakter past prima bij de T-Roc R, een versie van de crossover waar de 2.0 TSI met 300 pk voorin gelepeld werd. Dankzij 4Motion-vierwielaandrijving precies een Golf R maar dan met een fijnere instap. De R is niet zo'n megahit als de normale T-Roc, maar toch ziet Volkswagen er toekomst in. Van de hagelnieuwe T-Roc is een nieuwe R ook al bevestigd.

BONUS: Lexus LBX Morizo RR (AY10)

We wilden deze lijst houden op auto's die in Nederland geleverd zijn en ook al geldt dat niet voor bijvoorbeeld een Kona N of Juke Nismo, die zijn in ieder geval in Europa geleverd. Dat terwijl een leuke compacte crossover die we wel kennen een sportversie heeft die niet eens op ons continent aangeboden wordt. Dat betreft de Lexus LBX. Dat is vrij simpel het iets luxueuzere Lexus-sausje over een Toyota Yaris Cross, maar het betekent dus ook dat er Yaris-genen in het ding zitten. In Japan zorgde dat ervoor dat er een speciale editie is genaamd Morizo RR. Vernoemd naar de racing-alias van topman Akio Toyoda en die heeft dan ook zijn goedkeuring uitgesproken over het ding. De dikkere LBX is voorzien van dezelfde 1.6 driecilinder-turbomotor als de GR Yaris, maar dan met de 300 pk van de GR Corolla. En ja: een handbak is mogelijk. De LBX breekt helaas geen potten in Nederland en dus zou een vrij dure versie als deze voor geen meter verkopen, maar het idee is leuk.

SUPERBONUS: Nissan Juke-R (F15)

Als superbonus krijg je dan ook nog die ene versie van de Nissan Juke mee die de koning ter rijk is van kleine crossovers spannend gemaakt. Want ja, Nissan UK had het krankzinnige idee om de motor van een Nissan GT-R in de Juke te leggen. En deed het ook nog eens! Om het te laten passen werd de Juke, nu Juke-R geheten, een enorm breed ding met enorme wielen en spoilerwerk. Het idee was om er 23 te bouwen (in het Japans klinkt 'twee-drie' als 'Nissan') maar Nissan Japan was minder fan van hun halo car combineren met een vooral voor Europa bedachte kleine crossover. Het is daarom altijd een groot raadsel hoeveel Juke-R's er echt zijn, maar de drie bekende exemplaren hebben allemaal de VR38DETT met 550 pk uit een Nissan GT-R die het ook echt doet. De ultieme manier om een saaie en ietwat lelijke crossover iets echt spannends te maken.

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