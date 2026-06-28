Lijstje: waar begon het 'Audi Allroad-segment' eigenlijk?

Audi heeft het doek getrokken van alweer de vijfde generatie A6 Allroad quattro. U weet wel, de versie van de A6 op basis van de Avant die net even iets stoerder is. Een beetje de overbrugging tussen station en SUV die we allemaal veel cooler vinden dan de SUV zelf. Audi wordt toch een beetje gezien als koning te rijk, maar was zeker niet de eerste die dit segment invulde. We nemen wat offroad-stationwagons door die er al veel eerder waren.

AMC Eagle Sport Wagon

1980

Het prille begin wordt door de meesten gemarkeerd door de Amerikaanse AMC Eagle. Grappig genoeg is de hele Eagle-serie een soort voorbode op de SUV-hype. De AMC Concord, de middenklasser, werd verhoogd. Het leverde op dat de Eagle er kwam als coupé, twee- en vierdeurs sedan en stationwagon, waarvan die laatste het best herinnerd wordt. Omdat de Eagle ook daadwerkelijk potent was in het onverharde dankzij permanente vierwielaandrijving, maar ook omdat AMC de auto neerzette als een 'kleine truck' en niet een reguliere auto, om de regels wat soepeler te maken. Dat leidde tot een hele reeks auto's die opgehoogd werden maar meer de SUV-kant op gingen en ziedaar hoe die hype is ontstaan. Na een initieel succes kwam er geen opvolger van de Eagle, mede dankzij het feit dat AMC in zijn geheel opgedoekt werd.

Toyota Sprinter Carib (Tercel)

1982

Belangrijk om te beseffen: een Audi Allroad is wel ietsje meer dan slechts een estate met vierwielaandrijving. Daarmee zou je kunnen zeggen dat de Toyota Sprinter Carib (die wij kennen als Tercel) eigenlijk niet telt, maar aan de andere kant heeft de auto wel elementen die je zou kunnen beschrijven als 'offroad-achtig'. Iets opgehoogd, plastic bumpers als stootstukken en bedoeld voor een outdoor-levensstijl, het past wel in het plaatje. De in 1982 voor het eerst uitgebrachte Carib legde vooral de basis voor de modellen die erna kwamen. Vooral het model uit 1995, een zustermodel voor de Corolla Stationwagon die wij ook kennen, lijkt echt wel een soort ruige SUV-achtige stationwagon. Ook Toyota wist het echter niet door te zetten in een wereldwijde modelserie.

Subaru Legacy Outback

1994

De AMC was dus het juiste idee op het verkeerde moment en de Toyota was nog niet echt de volbloed Allroad die we zoeken. De eerste keer dat een model goed paste bij het uitvoerende merk en dertig jaar na dato nog steeds mee gaat, zal in 1994 zijn met de Subaru Legacy Outback. Permanente vierwielaandrijving was al het speerpunt van de Legacy Touring Wagon, dus iets opgehoogd met plastic stootstukken als bumpers werkt dan al direct als een iets potentere oplossing. De Legacy Outback bleef meedoen met alle generaties Legacy en is nu zelfs in vele markten de enige carrosserievariant van de Legacy die overgebleven is. Het model werd op en top Subaru.

Subaru Forester

1996

Daarom even een hele kleine afslag naar een model wat hier ook wel bij past, ook van Subaru uit dezelfde periode. De Subaru Forester past namelijk ook in het plaatje van een stationwagon-achtige auto op hoge poten. Wederom met permanente vierwielaandrijving, hoger veerbereik en een stoer uitziend uiterlijk. Wat de Forester bijzonder maakt is dat het in de eerste twee generaties een ietwat vreemde kruising was tussen terreinauto en stationwagon. Je zou dus kunnen zeggen dat het eigenlijk helemaal geen stationwagon is, maar als je dat gaat beredeneren lijkt het er toch weer wel op. Wat Subaru hier heeft gedaan is eigenlijk een crossover neergezet. Iets wat deze auto's veel zijn, maar in dit geval nog iets moeilijker te definiëren.

Volvo V70 Cross Country (XC70)

1997

Terug naar merken die het Allroad-segment stichtten. Vóór Audi was er namelijk nog een merk dat bedacht dat een opgehoogde stationwagon met stoer uiterlijk en vierwielaandrijving kon werken. Dat was Volvo met de V70 Cross Country of XC70. Vrijwel hetzelfde idee als de Subaru Legacy Outback, maar dan op een Volvo-manier. Dat bleek voor de markten waarin Volvo scoort, met name thuisland Zweden, ideaal. Praktisch alledaags gebruik, maar potentie op het onverharde wanneer je het nodig hebt. Ook Volvo wist dit idee tot een succes te brengen voor niet alleen de V70 en V90, maar ook de V60.

Audi A6 Allroad

2000

Dan het onderwerp van de week en de auto waardoor we op dit artikel kwamen. De Audi Allroad op basis van de A6 is alweer 26 jaar onder ons en het lijkt er toch op dat Audi vaak wordt gezien als degene die dit segment de grootste zwengel heeft gegeven. Het is dus niet de eerste, maar Audi ging wel bijzonder rigoureus te werk. De A6 werd 25 mm verhoogd waardoor grotere offroad-banden pasten. Audi maakte het chassis sterker voor meer stijfheid. Ook kreeg de auto volledige luchtvering waardoor je met een druk op de knop je rijhoogte aanpast. In tegenstelling tot alles wat we tot dusver kenden was de Audi Allroad potent als offroader, hij kon mee met bestaande terreinwagens. De Allroad bestaat dus sindsdien nog steeds en ook hier trok Audi het door naar de A4 Allroad. Als je enkel het ruige uiterlijk wil, heb je zelfs een Audi A1 en A3 Allstreet kunnen krijgen, maar die hebben dan weer niet de mechanische aanpassingen.

AC Schnitzer X-Road (E46)

2001

Wat we toch even willen benadrukken: Audi was niet de eerste, maar wel het merk dat de hype rondom offroad-stationwagons op gang bracht. Er kwam een hele reeks op de markt, al verdween een hoop ervan ook weer. Directe concurrenten van Audi sprongen verrassend genoeg niet op de hype. BMW had rijdynamiek hoog in het vaandel zitten, waar eigenlijk de X5 ook al haaks op stond. Een offroad-stationwagon paste gewoon niet in het plaatje. Dus moest AC Schnitzer het doen met een flink verhoogde E46 3 Serie Touring. Best een gaaf concept waar een handjevol van gebouwd zijn, op basis van een 325xi of 330xi. Alleen het bood nooit inspiratie voor een 5 Serie met deze behandeling om de Allroad van repliek te voorzien. Je kunt meer lezen in de mini-special over de AC Schnitzer X-Road.

Kleemann E50K CC (S211)

2005

Bij Mercedes een vergelijkbaar verhaal. Die hadden al vrij snel Audi van een concurrent kunnen voorzien, maar deden dat nooit. Deense Mercedes-tuner Kleemann deed voor hoe het zou kunnen met de E50K CC. Deze Cross Country-versie van de E50K had alle modificaties die je van een dergelijke auto verwacht, maar dan met een 595 pk sterke M113 met compressor voorin. Ook hier bleef een officieel vervolg van Mercedes uit tot en met 2017, wanneer het merk op basis van de S213 E-Klasse toch met een All Terrain kwam. Mercedes houdt dat wel nog steeds dapper vol. Het hele verhaal van de Kleemann E50K CC hebben we ook recent uiteen gezet.

BONUS: Subaru Legacy Hubertus

1992

Dat even wat betreft de auto's die rond of voor de tijd van de Audi Allroad al min of meer hetzelfde deden. Je kan AMC of Subaru dus als pionier benoemen, die laatste vanwege de Outback in 1994. Als bonus willen we toch even benoemen dat er speciaal voor de Duitse markt een Subaru Legacy "Hubertus" was op basis van de eerste Legacy. Deze was er alleen in een lekker bosachtig groen kleurtje, een geïntegreerde bullbar(!) in dezelfde kleur, ietsje hoger afgestelde vering en dus vierwielaandrijving. Deze auto was speciaal bedoeld voor de boswachter. Ja, echt. De Hubertus kwam ook naar de tweede generatie, maar toen kwam de Legacy Outback dus om het idee internationaal aan de man te brengen.