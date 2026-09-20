Lijstje: zo weinig hete hatchbacks kan je nog kopen in Nederland

Met de komst van de Volkswagen ID.3 GTI wilden we eigenlijk even kijken wat die auto nu voor elektrisch gezelschap heeft. De elektrische hot hatch is namelijk al redelijk populair omdat een gooi-en-smijt-EV die je alledaags kan gebruiken echt wel leuk kan zijn. Het zette ons toch ook even aan het denken. Aangezien de Polo GTI met pensioen is, zijn er nu meer hete elektrische VW-hatches dan versies op benzine. Geldt dat voor meer merken? Spoiler alert: ja.

We doken namelijk even in alle configuratoren die we konden vinden om de echt hete hatchbacks eruit te vissen op benzine (laat ons vooral weten als we er eentje over het hoofd hebben gezien). We kunnen wel concluderen dat het vrij treurig is gesteld. Toppers als Renault en Ford doen het niet meer, en wat er nog wel is, is peperduur. Op volgorde van goedkoop naar duur is dit wat we konden vinden.

MINI Cooper JCW

51.990 euro

Eigenlijk kun je hier al een conclusie trekken: de goedkoopste hete hatchback op benzine die wij kunnen vinden begint bij boven de 50 mille. En het is een B-segmenter, één van twee in deze lijst. De rest van het B-segment? Allemaal weg of enkel elektrisch. Toegegeven, je hebt bij MINI ook nog de Cooper S voor iets boven de 45.000 euro, met 204 pk ook wel leuk. De John Cooper Works heeft 231 pk over de voorwielen verdeeld waarmee je naar 100 sprint in 6,1 seconden. Nog iets wat veelvuldig terug komt: de enige beschikbare transmissie is de automaat.

Volkswagen Golf GTI

67.990 euro

Springen we naar het C-segment, dan springen we ook flink qua prijs. De Volkswagen Golf GTI kost heden ten dage 68.000 euro. Goed, nou weten we ook wel dat de inflatie ervoor zorgt dat de Golf GTI uit 2005 in de huidige tijd ook ruim 56.000 euro had gekost, maar dan nog. Je krijgt met de Golf GTI nog steeds wel een heerlijk totaalpakket met 265 pk over de voorwielen verdeeld. Ook hier is de DSG-transmissie nog je enige optie, maar die zorgt dan wel voor een sprintje naar 100 in 5,9 seconden. En zoals menig autojourno kan beamen: de GTI heeft echt nog wel de X-factor qua rijgedrag.

Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50

81.990 euro

Om even bij Volkswagen te blijven: we maken weer een gigantische stap in prijs voor wederom een Golf GTI. Toch heeft Volkswagen voor hun traditiegetrouwe jubileumversie weer iets moois gemaakt. De Edition 50 ter ere van 50 jaar GTI heet dan ook volledig Clubsport Edition 50 en dat staat voor de extra's die je krijgt los van de jubileum-zaken. De 2.0 TSI is in de Clubsport goed voor 325 pk en daarmee rammel je aan de poort van de snelste Golf waar we zo op terug komen. Nog steeds wel verdeeld over de voorwielen, maar de sprint daalt naar 5,3 seconden. De beste GTI is duur, maar dan wel overtuigend de beste GTI. En dus misschien wel de beste hete hatchback die je nog kan kopen.

BMW M135

83.147 euro

Er is een soort blauwdruk voor de ideale hete hatchback. Tweeliter motor, flinke turbo, voorwielaandrijving met eventueel een Haldex(-esque) systeem om de achterwielen mee te laten doen en automaat. Dat BMW met de M135i ooit tegen de stroming in zwom, was dan leuk. RWD (of AWD met een flinke voorkeur voor de achterwielen), dikke zes-in-lijn (optioneel met handbak!) uit de grotere modellen en eigenlijk hetzelfde karakter als elke andere BMW. Sinds het UKL-platform is de dikke 1 Serie genaamd M135 eigenlijk niks meer of minder dan een Audi S3 of Mercedes-AMG A35, alleen dan van BMW. Dus ja: AWD met voorkeur op de voorwielen, 306 pk, automaat: het voelt niet echt meer als een BMW-invulling op het idee. Dan is een prijs van 83.147 euro het voordeligst van de Duitse drie, maar weer duurder dan een Golf GTI. Het is een lastige.

Audi S3

89.490 euro

Over de Audi S3 gesproken: ook dat is eigenlijk een lastige. Al maakt Audi (of Volkswagen) het heden ten dage ietsje makkelijker voor je. De S3 is het stapje net onder de RS 3 en je mist dus die vijfcilinder. Je krijgt precies dezelfde aandrijving als de Golf R: de 2.0 TSI met 333 pk en vierwielaandrijving, wederom altijd met DSG. Maar dan in de koets van de Audi A3 met iets dikkere aankleding. Het is zeker een leuke auto, maar je moet altijd wel zeker weten dat je het extra geld over hebt voor de Audi in plaats van gewoon voor de Volkswagen gaan. Dat is natuurlijk al een tijdje zo, maar nu de S3 en Golf R qua vermogen gelijk zitten, wordt het steeds lastiger.

Volkswagen Golf R

89.990 euro

Misschien dat dit helpt. Bij het zoeken naar de hete hatchbacks op benzine in Nederland zijn we de Golf R niet vergeten: hij staat gewoon boven de Audi S3. Ja, Volkswagen wil nu 500 euro MEER vangen voor de Golf R dan Audi voor de S3, om tot op 10 euro na 90.000 euro te komen. Die schrijven we even uit. Negentig. Duizend. Euro. Als je het ondergetekende vraagt, is de meerprijs voor een Golf R niet meer recht te praten sinds de zevende generatie. Ja, meer vermogen en vierwielaandrijving, maar FWD in een auto als deze is gewoon leuker en met de Clubsport ga je die 8 pk ook niet missen. Er zou een uitzwaaiversie van de Golf R aankomen met de motor van een Audi RS 3, dan praten we verder. Tot die tijd vinden we 90 mille voor een Golf toch een beetje krankzinnig.

Toyota GR Yaris

91.995 euro

Dan ken je Toyota nog niet. Oké, deze kunnen we niet helemaal op Toyota vastpinnen, maar de driecilinder GR Yaris mag de deur uit voor nog meer dan die 90.000 euro. Net geen 92.000 om precies te zijn. We willen echt niet doen alsof het een laf ding is: het is een regelrechte homologatieauto, met een 280 pk sterke 1.6 liter grote driecilinder en het GR Four-AWD-systeem is dus geen Haldex-kopie, maar een echt variabel AWD-systeem. Oh ja, handbak mag ook nog. Dus ja, het is echt wel een gaaf ding. Maar 92.000 euro voor een driecilinder is wel echt een bittere pil. Voor de prijs per cilinder heb je een normale Yaris. Afijn, u wilt handgeschakeld? Ziehier de goedkoopste handgeschakelde hot hatch van Nederland. Dan bekijken we het maar op die manier.

Mercedes-AMG A35

99.636 euro

Mercedes zette met de A45 alles op alles om een enorm krachtige viercilinder te maken: de krachtigste in serieproductie. Die zet dan ook zijn zinnen op de Audi RS 3 en voorheen de BMW M140i. Nu blijkt dus dat die 300 pk een beetje de sweet spot is dankzij modellen als de Audi S3 en BMW M135. Daardoor bedacht Mercedes bij de tweede AMG A-Klasse dat de A35 een goed idee was. Met 306 pk zit 'ie precies waar de BMW zit en waar de Audi S3 lange tijd zat, maar het is wel de duurste van die drie. Je bent één lakkleur verwijderd van een vanafprijs van 100.000 euro. Oef.

Audi RS 3

115.490 euro

Wat de propositie voor zo'n A35 dan extra lastig maakt: als je met zo veel geld kan smijten, dan zouden wij er nog 15 mille bij leggen. Dan kun je namelijk een Audi RS 3 bemachtigen en dan heb je misschien wel de meest unieke auto uit deze lijst. De RS 3 haalt 400 pk (407 bij de Performance) uit een 2.5 liter vijfcilinder TFSI. Veruit de meest unieke sound, bijna het meeste vermogen en kom op: vijf cilinders, het is gewoon cool. Mochten vier volstaan dan is de meerprijs van 25 mille ten opzichte van een S3 wel een taaie, maar in deze wereld van vierpitters is dit gewoon wat je wil. Toch? Dat kost je dan wel 115.000 euro.

Mercedes-AMG A45 S

121.284 euro

De unieke insteek van de Audi RS 3 zorgt ervoor dat we de duurste hete hatchback van Nederland een beetje lastig vinden. We noemden hem al, de nieuwste Mercedes-AMG A45 S. Waar de reguliere A45 (die inmiddels is vervallen) goed was voor 390 pk, is de S de versie die iedereen wilde. De tweeliter viercilinder is goed voor 421 pk, wat de A45 S naar 100 laat sprinten in 3,9 seconden. Ere wie ere toekomt: dat is echt bizar voor een hete hatchback. Blind staren op specs heeft echter zijn prijs, want sinds de laatste facelift is de prijs ruim 120.000 euro. Dat is wat auto's als deze zo moeilijk maakt: wil je écht zo veel geld uitgeven aan een viercilinder hatchback? Kijk naar hoe veel nieuwe auto's je daarvan kan kopen, laat staan occasions.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover