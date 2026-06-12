Lil' Kleine heeft een nieuwe Ferrari, maar daar is iets mis mee

Niet alleen Enzo Knol heeft een nieuwe supercar, ook onze lokale gangsterrapper Lil’ Kleine heeft zichzelf een dikke sportwagen cadeau gedaan. Dat heeft hij natuurlijk wel verdiend na een moeilijke periode waarin hij gecancelled is....

De nieuwe aanwinst van Jorik Scholten a.k.a. Lil’ Kleine is een Ferrari 296 GTB. Geen verkeerde keuze. De 296 is een van de fraaiste recente Ferrari’s. Natuurlijk wil je minimaal acht cilinders in een Ferrari, maar de V6 is helemaal niet verkeerd.

Hebben we dan niks te zeiken? Zeker wel. Lil’ Kleine kon het helaas niet laten om zijn 296 GTB matzwart te wrappen. Zonde, want deze auto is origineel geel. En laat dat nou juist een hele gave kleur zijn voor een Ferrari 296. Of eigenlijk gewoon voor iedere Ferrari.

Lil' Kleine heeft de Ferrari nog maar net, want de auto is gisteren overgeschreven. De nieuwprijs bedroeg € 355.011, maar het gaat hier om een importauto uit 2023. Dat betekent niet dat dit een goedkope okkazie is: voor een tweedehands 296 GTB betaal je ook al gauw 2,5 ton. Maar dat kan Lil' Kleine blijkbaar gewoon ophoesten, ondanks zijn cancelling.

Terugroepactie

Kleine moet wel een beetje oppassen, want collega Bas merkte op dat er nog een terugroepactie open staat. Het probleem: de aanvoerbuis van de brandstoftank kan in contact komen met de afdekplaat van de accu. De buis kan daardoor lek raken. En brandstoflekkage betekent brandgevaar. Oei!

De terugroepactie dateert al uit 2023 en werd destijds best wel serieus genomen. In de VS werden eigenaren zelfs geadviseerd om niet met de auto te rijden tot het probleem was opgelost. Ook kregen dealers opdracht om de verkoop te pauzeren en geen proefritten meer te doen met de 296. Nu is de kans dat het daadwerkelijk misgaat altijd heel klein bij dit soort terugroepacties, maar misschien moet Jorrik toch nog even langs de dealer.

Uploterij

Heb je ook een bekende Nederlander gespot? Of dit nu een YouTuber is, een volkszanger of een ex-advocaat, we zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots. Deze maand hebben we een speciale editie van de maandelijkse Uploterij, met als thema ‘Bekende eigenaren’. Als je een spot uploadt van een auto met een bekende eigenaar, doe je automatisch mee. We verloten meerdere bol.com-cadeaubonnen t.w.v. €100 onder de inzendingen!

Foto’s: @kyspots, via Autoblog Spots

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