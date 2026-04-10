Deze SUV op Marktplaats is pas echt bijzonder in Nederland

Als het aankomt op grote SUV's, is Nederland niet echt het land waar je auto's wil verkopen. Jammer, want er is een formaat SUV waar ze eigenlijk best een mooie gezinswagen kunnen zijn. Als je als Amerikaans submerk enkel grote SUV's verkoopt, is het dus logisch dat je ons land en zelfs continent overslaat. Wij kunnen bijvoorbeeld niet shoppen bij het submerk van Ford genaamd Lincoln. Een Aviator op Marktplaats bewijst waarom dat enigszins jammer is.

Lincoln lijkt in de VS eenzelfde strategie te hanteren qua modellen als Range Rover. Je hebt de kleine Corsair, de middelgrote Nautilus, de allergrootste Navigator en tussen die laatste twee in de Aviator. Het is dus een beetje de Range Rover Sport van Lincoln. Dat betekent wel dat je in theorie op pad kan met zeven man, maar ook dat je met een 5,06 meter lange SUV op pad bent.

Lincoln Aviator op Marktplaats

Toch moet gezegd worden, de Lincoln Aviator is voor een grote SUV best geslaagd. Alleen het blijft dus een feestje voor de overkant van de oceaan. Tenzij je nu je slag slaat op Marktplaats. Iemand heeft namelijk een Lincoln Aviator naar Nederland gehaald en er zit al een kenteken op, dus dat is geen gedoe meer. Het witte exemplaar komt uit 2021 en is in 2025 voorzien van een Nederlands kenteken. Grappig genoeg begon hij zijn leven niet in de VS, maar in Zuid-Korea. De motor is trouwens de drie liter grote Ford EcoBoost V6 met 400 pk, dus vooruit wil het wel. Aandrijving wordt verzorgd door alle vier de wielen.

Interieur

Binnenin krijg je een two-tone kleurstelling in de Lincoln Aviator, met zwart en bruin dat elkaar afwisselt. Lincoln maakt gebruik van -naar verluidt- zeer comfortabele stoelen die op vele manieren in te stellen zijn. Een rugleuning die in tweeën gesplitst is zodat de onder- en bovenrug apart van elkaar ingesteld kunnen worden en zelfs een gespleten lendensteun. Verder is het een dashboard wat je verwacht van een Ford-product, waar het vaak ergonomisch goed voor elkaar is alleen visueel wat steken laat vallen. Toch moet gezegd worden, met de iets betere materialen van een Lincoln lijkt het allemaal mee te vallen.

Kopen

De uit Korea meegenomen Lincoln Aviator op Marktplaats is dus inmiddels vijf jaar oud en dankzij zijn witte kleur oogt hij minder exotisch dan dat 'ie is. Wij vinden het best een toffe originele keuze voor grote families. Nadelen zijn te voorspellen: je moet niet bij de Ford-dealer om de hoek verwachten dat ze alle onderdelen op voorraad hebben. Ook al is de EcoBoost V6 hier nog sporadisch geleverd, Lincoln-specifieke onderdelen moeten uit de VS of elders komen. Bovendien mag de import dan al gedaan zijn, de prijskaart is niet mals. Met een meeneemprijs van 69.000 euro is de Aviator duurder dan een nieuwe uit de VS. Dan heb je wel iets wat echt niet veel mensen hebben. Er staan een handjevol op gele platen, waarvan ongeveer de helft de eerste generatie op basis van de Ford Explorer is. Koop dan!!