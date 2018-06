Liqui Moly gunt ons vast een blik op babes

Blik op Babes, het zou een nieuw programma kunnen zijn van Leo de Haas.

Kalenders met babes zijn vaste prik op autoblog, maar we schrijven er logischerwijs alleen over als het jaar op zijn eind loopt. Voordat je echter denkt dat je opeens in een andere tijdzone terecht bent gekomen: rustig maar, het is nog steeds juni. De traditionele kalenders zijn echter steeds meer een happening geworden, zeker bij de grote spelers. Zodoende gunt Liqui Moly (2018) ons nu alvast een blik op de toekomst, via een aantal smaakvolle behind the scenes kiekjes.

Als je heel goed kijkt op de foto boven dit bericht zie je een oude man staan. Dat heeft een reden. Liqui Moly had een wedstrijd uitgeschreven voor autoliefhebbers, die met hun auto een plek op de kalender konden verdienen. De gelukkige mocht dus ook aanwezig zijn bij de shoot en zijn ellebogen tegen die van de modellen aanschurken. Uit honderden inzendingen werden Rudolf Polzer en zijn DeLorean DMC-12 uitgekozen. Polzer kocht de DeLorean ooit van een Nederlander, die nu wel trots zal zijn en zal balen.

Enfin, los van de DeLorean staat er ook weer voldoende ander mooi spul op de foto’s. De overige selectie aan auto’s is trouwens ook niet verkeerd. Har har. Kijk of er iets van jouw gading bijzit, in de gallery!