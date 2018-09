Liqui Moly kalender van 2019 is heet en een beetje NSFW

Maar aangezien je waarschijnlijk weekend aan het vieren bent is dat geen probleem.

Een tijdje geleden dachten we jullie een beetje sfeer te gunnen door een tuning-kalender te delen. Maar de extra plastic onderdelen op de babes Opel Tigra’s bleken toch een beetje te heftig voor ons publiek. Baal je hiervan omdat je al een deel van je garagemuur had leeggemaakt voor een leuke kalender, dan moet je bij Liqui Moly zijn.

Het bedrijf dat handelt in smeermiddelen (hij moest gemaakt worden) heeft al meerdere edities van kalenders waar leuke dames poseren voor dikke auto’s. De 2018-editie (voor op werk/voor thuis) heeft zijn weg naar menig autogek gevonden. Tenminste, dat denken we.

Dat ze bezig waren met de 2019-editie wisten we, nu mogen we het resultaat aanschouwen. Veel verschillende locaties, auto’s en dames komen voorbij op je garagemuur. Of je gebruikt hem om je werkplek te versieren, mits je een goede smoes hebt. Of je baas de kalender SFW vindt, is niet gegarandeerd.