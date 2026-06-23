Loeidikke en exclusieve Jaguar XFR-S te koop op Marktplaats!

In de tijd dat Audi ( RS6 ) vol gas ging en Mercedes ( E63 AMG ) ook superstations bouwde, kwam ook Jaguar met een mogelijke concurrent. Er was al de XF-station, maar die kwam doorgaans alleen als diesel. Tot de Britten kwamen met het model wat toevalligerwijs ook deze Marktplaats-occasion is.

Het idee was simpel: lepel de 5.0 liter grote V8 met supercharger in de neus van de XF-gezinsbeuker, klop de wielkasten wat uit voor grotere wielen en remmen en je bent er wel. En ja, de station kreeg ook een elektronisch differentieel, dat zelf bepaalt wanneer het sperdiff helemaal open of dicht gaat. Na al die aanpassingen was de Jaguar XFR-S geboren. Het werd meteen ook het uitzwaaimodel van de eerste generatie XF’s.

Kon hij mee met de concurrentie?

Er werd door Jaguar uit de V8 een dikke 551 pk gehaald. Met die motor kon je een topsnelheid bereiken van 300 km/u, en dat begrensd. Audi had met de RS6 met het dikste performance pakket gelijkwaardige cijfers. Mercedes met haar E63 ook, alleen was de topsnelheid elektronisch begrensd op 250 km/u. Er waren twee grote verschillen die ervoor zorgde dat het een minder groot succes werd dan verwacht. De prijs: de nieuwprijs was met 172.860 euro aanzienlijk duurder dan de concurrentie. Als tweede punt kreeg je wel achterwielaandrijving. Dit maakte de auto dan wel een stuk spannender dan de andere topstations. Uiteindelijk zijn er in de korte productieperiode in 2014 en het jaar daarop maar 61 stuks van gemaakt. Een bijzonder exemplaar dus.













De occasion

De versie van de XFR-S die we vandaag behandelen van Marktplaats is er eentje uitgevoerd in Italian racing red, mijns inziens een heerlijke kleur. Zeker in combinatie met die speciaal voor de XFR-S ontwikkelde 20 inch aluminium velgen. Om het helemaal af te maken met het carbon pakket in het interieur en de rode accenten, om nog maar te zwijgen over de alcantara-bekleding. Het maakt het een ontzettend hebberige occasion.

De advertentie op Marktplaats beschrijft de auto als een collectors-item. Daar is niet over gelogen. De crux is daarbij dat dit soort items vaak in waarde stijgen als er weinig mee gereden wordt. Dat is hier niet per se het geval. Er is sinds de geboorte in 2015 welgeteld 149.871 kilometer mee gereden. Het scheelt dan wel weer dat die kilometers door maar twee verschillende eigenaren zijn gereden. Nagaan dat de nieuwprijs van dit exemplaar ooit 181.270 euro was, lijkt de prijs van 41.995 euro wel een peulenschil.

Word jij hier hebberig van?









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