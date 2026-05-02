HAHA: safety car heeft veel meer vermogen dan de raceauto’s

Ze noemen het "The Greatest Spectacle in Racing", al denken de Amerikaanse F1-bazen daar anders over. Die vinden de Formule 1 ‘’het grootste spektakel in de motorsport’’. Hoe dan ook: de auto die de Indycars op gang moet brengen tijdens de aanstaande Indy 500 is een bijzondere.

Ik heb het over de Chevrolet Corvette ZR1X Pace Car. De absolute topper van Corvette en volgens de makers de snelste productieauto van Amerika. Daar zouden ze zomaar eens gelijk in kunnen hebben. De ZR1X stuurt 1.064 pk uit een 5,5-liter twinturbo-V8 naar de achterwielen. Een elektromotor op de vooras voegt nog eens 186 pk toe voor een systeemvermogen van 1.250 pk. Pff. En dat terwijl de raceauto’s die hij op gang brengt, het moeten doen met een hybride 2,2-liter V6 met zo’n 800 pk.

De safety car sprint de Corvette in ‘’minder dan twee seconden’’ naar de 96 km/u (het is Amerika, dus we hebben het over van 0 naar 60 mijl per uur). Mocht het nodig zijn, dan kan de Corvette prima mee met de, eh, Indycar-cars. De topsnelheid van het ding is 233 mijl per uur, of 375 km/u. Vorig jaar tikte Robert Shwartzman nog de hoogste snelheid aan in de kwalificatie. Hij ging toen 232,790 mijl per uur. De ZR1X is speciaal voor de Indy 500 gehuld in een Amerikaanse kleurstelling. Dit is tevens om het 250-jarig bestaan van het onafhankelijke land te vieren.

Wanneer is de Indy 500?

De Indianapolis 500 houdt op zondag 24 mei zijn 110e editie. De Nederlander Rinus van Kalmthout is er uiteraard ook weer bij. De legendarische race op The Brickyard begint omstreeks 18:30 uur Nederlandse tijd. Hier kun je het kijken bij Ziggo Sport of via de internationale streamingsdienst INDYCAR LIVE. Een lekker opwarmertje lijkt me voor de GP van Canada die op dezelfde dag wordt verreden om 22:00 uur Nederlandse tijd.