No cap: Met deze Fiat Topolino Sport Special Edition heb je rizz

Is er iets grappiger dan bedrijven die proberen jong te doen richting de jeugd? Wij bij Autoblog.nl doen ook ons best, maar weten Gen-Z nog niet altijd te bereiken. Wellicht lukt het met deze post over een sikibidi waggie waarmee je indruk kunt maken op je pookie, snap je? Dit intro zal de jeugd ook vast cringe vinden.

Fiat heeft namelijk besloten om haar schattige elektrische brommobiel, de Topolino, door de sportafdeling te trekken voor een nieuwe uitvoering: de Fiat Topolino Sport Special Edition. Het is overduidelijk welke doelgroep Fiat hiermee wil aanspreken: jongeren in grote steden die te oud zijn voor een fatbike, te jong voor een auto en te hip voor een Biro.

Hoewel de naam doet vermoeden dat je er binnenkort de straatstenen mee uit de grond trekt, moeten we de term 'sportief' in dit segment natuurlijk met een flinke korrel zout nemen. Het Italiaanse zustermodel van de Citroën Ami en Opel Rocks Electric heeft namelijk geen pk-kuur gekregen. De topsnelheid is nog altijd begrensd op de wettelijke 45 km/u en de elektromotor levert nog steeds dezelfde bescheiden paardenkrachten.

Wat is er dan precies 'sportief' aan?

Fiat heeft de inspiratie voor deze uitvoering echter gehaald bij de legendarische Nuova 500 Sport uit 1958. Om die sportieve energie naar het heden te vertalen, heeft de Topolino Sport een metamorfose ondergaan. Aan de buitenkant herken je hem direct aan de matzwarte wielen, zwarte koplampomlijstingen, zwarte spiegelkappen en de racestrepen. Alsof dat niet genoeg is om op te vallen bij de parkeerplaats van de middelbare school levert Fiat de Sport in vier uitgesproken kleurstellingen die altijd gecombineerd worden met een contrasterende striping.

Binnenin hebben de Italianen het minimalistische interieur opgeleukt met zwarte stoelen en een dashboardtas (de 'Dolcevita Box') die is afgewerkt met carbonlook vinyl. Kijk, dat scheelt in ieder geval optisch weer een paar gram. Omdat de Topolino vanbinnen zo spartaans is dat een ingebouwde radio ontbreekt, levert Fiat bij de Sport Special Edition standaard de Monsterlino Bluetooth hi-fi dual stereo speaker kit mee. De speaker kun je uit het autootje halen en gebruiken als bluetooth-speaker.

Wat de Topolino Sport Special Edition in Nederland moet gaan kosten en wanneer de eerste exemplaren de fietspaden onveilig mogen maken, is nog even afwachten. Zou jij je 16-jarige kind in deze 'carbon' 45 km/u-autootje naar school sturen, of vind je zo'n sportversie van een brommobiel te beschamend? Of moet ie maar net als jij vroeger gewoon met de fiets gaan.

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