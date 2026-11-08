Lol: George Russell spint in de pitstraat

Het F1-seizoen 2026 kan niet snel genoeg over zijn voor George Russell. De Mercedes-coureur die moest toekijken hoe zijn jonge teamgenoot wereldkampioen is geworden, beleeft nog een domper in Brazilië.

Wanneer de baan van nat naar droog gaat, komen alle auto's binnen voor slicks. Russell doet dat ook. Na de pitstop zit er nog geen temperatuur in de banden. Daarnaast is het deel tussen de pitlane en het circuit nog steeds erg nat. Daar komt Russell op pijnlijke wijze achter. Hij spint als enige buiten het uitkomen van de pits. Vervolgens moet hij wachten tot andere auto's voorbij zijn gereden én zijn auto op een smal stuk asfalt zien om te draaien. De Mercedes-coureur verliest erg veel tijd. Bad luck George strikes again.