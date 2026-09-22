LOL: Golf GTI brandt uit na crash in Brabantse McDrive!

Verschillende auto’s hebben zo hun eigen stereotype. BMW’s hebben optionele richtingaanwijzers, Saab-rijders zijn architecten en vlugge Golfjes kom je tegen op de parkeerplaats van de McDonalds. Zo ook gisteravond in Udenhout, al was deze Golf wel erg on fire.

Het verhaal van de VW begint een stuk verder op in Eindhoven. De inzittenden zouden een lading hebben gestolen. Nadat de politie ze op het spoor is, zet de GTI het op een vluchten. Volgens de agenten scheurde de VW met zo’n 250 km/u over de N65 tussen Vught en Berkel-Enschot.

Crash in de McDrive

De bandieten slaan bij het plaatsje Udenhout van de N-weg af. Ze besluiten om naar het natuurlijk habitat van de Golf te rijden: de McDonalds. Daar zou de auto volgens onze bron op het parkeerterrein ín de McDrive gecrasht zijn. Kort na de crash vloog het voertuig in brand. Mocht er iemand de McDonalds in Udenhout meelezen, de bewakingsbeelden van de McDrive gedurende de crash zouden wij graag zien!

© Foto: Persbureau Heitink

De drie criminelen weten op tijd uit de auto te komen en zetten hun ontsnappingspoging te voet voort. Het aanwezige politiekorps zoekt met tientallen eenheden en weet twee verdachten in het nabijgelegen weiland te pakken. De zoekactie naar de derde inzittende is nog in volle gang.

RIP VW

En de Golf 8 GTI? Die kan bij het grofvuil. De kofferbakklep is totaal vervormd en van de voorkant zal ook niet meer veel over zijn nadat ie zo in brand heeft gestaan. De kentekengegevens leert ons dat het een geïmporteerd exemplaar is van het bouwjaar 2023. Destijds had de Golf een catalogusprijs van 65.629 euro.

Foto: Persbureau Heitink

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