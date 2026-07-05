Oekraïners klooien met benzineprijzen Rusland, chaos volgt

Het leven in Rusland is er sowieso al niet makkelijker op geworden sinds de oorlog met Oekraïne, dankzij allerlei internationale sancties en aanpassingen. Het is nu wel een stukje verergerd nu Oekraïne allerlei Russische olieraffinaderijen heeft aangevallen, wat de toevoer van brandstof nogal strikt in het land. Eerder werd al duidelijk wat dit voor taferelen oplevert nu er enorme tekorten zijn bij tankstations. Nu blijkt echter dat rondrijden als een kip zonder kop op zoek naar een tankstation dat nog wel peut op voorraad heeft, ook niet makkelijk is.

Je hebt vast wel een app op je telefoon waarmee je benzineprijzen kan opzoeken zodat je weet waar de prijzen het laagst zijn. In Rusland was dat kennelijk nog niet het geval of nog niet zo dringend, want er is een nieuwe website die benzineprijzen en vooral nu benzinevoorraden checkt. Het belangrijkste aan deze website is dat gebruikers in real-time de prijzen en voorraden kunnen updaten, zodat je niet afhankelijk bent van gedateerde informatie. Slim! Om het allemaal zo toegankelijk mogelijk te maken, hoef je je niet te registreren. Een Russisch IP-adres is voldoende.

Oekraïners kloten met de website

Dat heeft een relatief logisch gevolg, gedeeld op de Oekraïne-pagina van Reddit. Als je een VPN gebruikt en die op Rusland zet, kan je dus bij de website. Als je erop kan, kan je dingen wijzigen. En dus spelen Oekraïners, die de Russen niet zo hoog meer hebben zitten door de nog steeds woedende oorlog, een spelletje met hun buren. Door de informatie aan te passen verliest de website al zijn betrouwbaarheid. Voorraden op leeg zetten terwijl dat niet zo is, met name, of juist op 'beschikbaar' zetten terwijl ze niks meer hebben. Alles om ervoor te zorgen dat je een soort heksenjacht op benzine creëert die ongeveer zo betrouwbaar is als Rutte-III tijdens de toeslagenaffaire.

De reacties op Reddit zitten vol met (Oekraïense) mensen die ineens een nieuwe hobby gevonden hebben. Zo diep zit het dus echt. Er wordt aangeraden om het niet te doen in Moskou omdat daar nog vrij veel Oekraïners zitten. Anderen geven aan dat het gebrek aan coördinatie wellicht de boel allemaal een beetje lastiger maakt. Dat maakt het volgens iemand anders juist de moeite waard: de ultieme chaos creëren, zodat een oplossing geen oplossing meer is.

Hilariteit ten top, maar helaas verandert het (nog) niks aan de situatie tussen Rusland en Oekraïne. De oorlog duurt nu al vier jaar en nog steeds zijn er nog (te) vaak aanvallen over en weer. Onrust kweken is leuk, maar een staakt het vuren is natuurlijk nog leuker.