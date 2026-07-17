LOL: Max Verstappen reageert op eigen wijze op transfergeruchten

Tijdens de donderdag persconferentie van de F1 in Spa ging het weer over veel meer dan alleen de afstelling van de racerij. Max Verstappen was van de partij en dus hadden de F1-journalisten de vragen klaar over diens toekomst in de F1. Wie echter hoopte op een onthullende uitspraak van de Nederlander, kwam bedrogen uit.

Wanneer journalisten beginnen te graven naar Verstappens toekomstplannen, trekt de Limburger doorgaans een muur op. Dat was dit keer niet anders. Op de vraag of er een update is over zijn toekomst na alle recente speculaties, was het antwoord even kort als duidelijk: "Nee."

Hij gaat verder. Op de vraag wat hij van de speculatie vindt, antwoordt Verstappen “niets”. “En heb je een datum in gedachte” om bekend te maken wat hij gaat doen, vraagt de presentator. “Nee”, zegt de F1-coureur, “Er is niets te zeggen vanuit mijn kant”. Als Tom Clarkson het nog een keer probeert, reageert Verstappen: “Ik zei dat er niets te zeggen is”.

Meer over Red Bull

Dat Verstappen geen zin heeft in contractpolitiek, betekent niet dat hij de uitdagingen binnen het team negeert. Red Bull zit momenteel in een lastige transitie. Niet alleen moeten de huidige problemen van de RB22 worden opgelost, maar het verliest nog steeds grote namen aan andere teams.

Verstappen maakt zich daar echter niet direct zorgen over: "We kijken gewoon naar de toekomst en proberen de huidige problemen met de auto op te lossen. Soms ben je na een race teleurgesteld of gefrustreerd, maar na Silverstone ben ik naar huis gegaan om te resetten. Woensdag was ik alweer in de fabriek om ons voor te bereiden. Zo werken we al jaren samen. Mensen komen en gaan. Dat is soms gewoon onderdeel van het proces. Soms wil je dat bepaalde mensen blijven, maar zo is het leven en zo is de sport ook. Je moet doorgaan en proberen nieuw talent te vinden."

Loyaliteit bij Red Bull

Hoewel Verstappen weigert garanties te geven voor de verre toekomst, sprak hij zich wel warm uit over zijn huidige werkgever toen het over 'loyaliteit' ging. Ex-teamgenoot Sergio Pérez kaartte Red Bulls gevoel richting Verstappen onlangs aan, en voor Max heeft loyaliteit een diepe betekenis. "Het is de relatie die je over al die jaren opbouwt. De dingen die het team voor jou doet, en de dingen die jij terug doet voor het team. Dat is bij Red Bull altijd ontzettend goed geweest," legt Verstappen uit. Voor hem is het Oostenrijkse team dan ook veel meer dan alleen een werkgever: "Van mijn kant voelt het echt als een tweede familie."

Wat maken we hier nou uit op? In ieder geval dat Verstappen zelf nu al klaar is met de vragen over zijn volgende stap. De verwachting is dan ook dat hij in de zomerstop (na de volgende race, de GP van Hongarije) bekendmaakt wat zijn volgende stap zal zijn.