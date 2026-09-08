LOL: Red Bull haalt op geniale wijze uit naar FIA

Heb je je altijd al afgevraagd waarom zo’n goor, ongezond drankje als Red Bull toch kan uitgroeien tot zo’n succesvol bedrijf? Het antwoord zit in de recente uitingen van het Formule 1-team.

Als je de F1 een beetje volgt, weet je dat de FIA heeft onderzocht welk team de beste verbrandingsmotor heeft. Om andere teams wat meer kans te bieden tegen dit team, mogen ze meer en duurder upgraden. Uit het ADUO-onderzoek kwam de Red Bull-motor naar voren als de allerbeste motor .

In de praktijk zien we daar vrij weinig van terug. In Monza, niet voor niets de tempel van de snelheid, kwam Max Verstappen in zijn Red Bull juist vermogen te kort op de rechte stukken. Nu kan dat ook liggen aan de combinatie V6 en elektromotor, maar toch: Red Bull wordt gestraft terwijl het duidelijk niet het sterkste team is.

Red Bull slaat terug op social media

Omdat Red Bull, Red Bull is reageert het Formule 1-team op niet bepaald subtiele manier op social media op deze situatie. Eerst tweet het team: “Dingen die we maken: energiedrankjes, suikervrije energiedrankjes, tropische energiedrankjes, de benchmark Formule 1-motor. Een van deze stond niet in het originele businessplan.” Later doet het marketingteam er nog een schepje bovenop met de onderstaande tweet. Eerlijk is eerlijk: leuk gedaan!

Met de F1-metro naar Madrid

Terwijl dat afspeelt, werkt Red Bull alweer aan de volgende stunt. Het team schrijft “altijd ergens mee bezig’’ te zijn. In de bijgevoegde video zien we hoe Red Bull haar F1-auto ombouwt tot een metro. Dikke kans dat we in de komende dagen een uitgebreide video van de F1-metro gaan zien. Keep up the good work Red Bull!

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