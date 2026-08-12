Londen is klaar met deze supercars, maar de eigenaren trekken zich er niks van aan

Het is al jaren een fenomeen: zodra de temperaturen in de Golfstaten oplopen, trekken peperdure supercars richting Londen. De politie probeert de overlast te beteugelen, maar na al die jaren is er nog steeds een grip op het probleem.

Het is zomer, dus je weet wat dat betekent in Londen: toeristen en vooral een invasie van supercars. Vooral in Mayfair, Knightsbridge, Chelsea en Belgravia verschijnen in rap tempo Lamborghini’s, Ferrari’s, McLarens, Bugatti’s en andere speeltjes die je normaal gesproken vooral op Instagram ziet.

Veel van die auto’s komen uit het Midden-Oosten. Vermogende eigenaren brengen hun auto’s tijdelijk naar de Britse hoofdstad om de hitte (of raketten) van de Golf te ontvluchten. De combinatie van luxe vastgoed, internationale scholen, veiligheid en een gunstig vestigingsklimaat maakt Londen aantrekkelijk voor rijke families. Ze hebben er vaak een tweede (of derde of vierde) woning.

Het probleem is dat sommige eigenaren zich gedragen alsof de openbare weg onderdeel is van Silverstone. Hard optrekken, onnodig revven, dubbel parkeren en andere verkeers- en parkeerovertredingen zorgen al jaren voor irritatie bij bewoners.

Londen is er al jaren klaar mee

Zo’n 10 jaar geleden schreef ik over exact hetzelfde probleem : Londen startte toen een offensief tegen het zogenoemde supercartuig én de autospotters die erop afkwamen. De politie wilde niet alleen asociaal rijgedrag aanpakken, maar ook voorkomen dat groepen spotters voor gevaarlijke situaties zorgden.

10 jaar later en het probleem is nog steeds springlevend. In 2025 nam de Metropolitan Police tijdens een grote actie maar liefst 72 auto’s in beslag . Daar zaten onder meer Lamborghini Aventador SVJ’s, een Ferrari 812 GTS en een 296 GTB tussen. Sommige auto’s waren niet verzekerd, bestuurders hadden geen geldig rijbewijs of er werd gereden met valse documenten of kentekens.

En ook deze zomer is het weer raak. De meest spectaculaire vangst is misschien wel een Ferrari Monza SP2 van ongeveer 4 miljoen euro . De auto was pas één dag in het Verenigd Koninkrijk toen de bestuurder in Mayfair werd aangehouden. Hij reed met een voorlopig rijbewijs en was bovendien niet verzekerd. Wat volgde was een inbeslagname.

Een parkeerboete doet geen pijn

Daar zit meteen het probleem. Voor iemand die een Ferrari van miljoenen euro’s laat overvliegen, is een parkeerboete niet bepaald een levensveranderende financiële gebeurtenis. De eigenaar kan vermoedelijk zonder problemen een andere Lamborghini of Ferrari laten komen.

Dat maakt handhaving lastig. De politie kan auto’s afpakken en boetes uitdelen, maar als de volgende auto een dag later alweer voor Harrods staat, is het effect beperkt.

Misschien dat ik over 10 jaar dit onderwerp weer onder de aandacht breng. Al heb ik zo’n vermoeden dat de autowereld er in 2036 heel anders voor zal staan, met name in drukke steden zoals Londen. Remind me in 10 years..

Fotocredit: dijkstra25 via Autoblog Spots

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