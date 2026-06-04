Lotus-baas: bijna al onze auto's zijn middelmatig

Lotus is de afgelopen jaren best lekker bezig geweest. De Britse autobouwer produceert tegenwoordig elektrische hyper-GT's, elektrische SUV's en zelfs een hypercar met meer 2.000 pk. Klinkt allemaal geweldig, maar blijkbaar is er binnen het bedrijf toch wat onvrede over die prestaties. Tijdens een media-evenement in China deed Lotus-CEO Feng Qingfeng namelijk een nogal opvallende uitspraak. Een uitspraak die binnen enkele minuten veranderde in een klassiek gevalletje eigen doelpunt.

Volgens de baas zijn zware sportwagens middelmatig

Feng stelde namelijk dat een echte sportwagen minder dan 1.800 kilogram moet wegen. Alles daarboven? Dat is gewoon middelmatig. Ook vermogen kon hem weinig schelen. Volgens de CEO is het in het elektrische tijdperk eenvoudig om enorme pk-cijfers te produceren, maar levert dat lang niet altijd een goede rijdersauto op. Daar heeft die ook wel een punt.

Sterker nog: volgens Feng blijft zelfs een auto met 2.000 pk middelmatig als hij meer dan 1.800 kilo weegt. Dat klinkt natuurlijk als een heerlijke Lotus-achtige filosofie. Alleen zat daar één klein probleempje aan vast.

De meeste Lotussen halen die norm niet

Chinese social media wees er vrijwel direct op dat de uitspraak ook van toepassing is op zo'n beetje alle moderne modellen van Lotus zelf. Zo blijkt uit berichtgeving van Car News China. De Lotus Emeya is namelijk zo'n 2.455 kilo op de weegschaal. De Eletre SUV komt zelfs rond de 2.600 kilo uit. En zelfs de spectaculaire Evija hypercar, goed voor 2.011 pk en een prijskaartje van ongeveer 2 miljoen euro, blijft met 1.894 kilo nét boven de grens die de CEO zelf heeft gesteld. Volgens zijn eigen definitie zijn die auto's dus gewoon... middelmatig.

Eigenlijk blijft alleen de Emira overeind. Met een gewicht van ongeveer 1.460 kilo voldoet die nog keurig aan de ouderwetse Lotus-filosofie. En dat is toevallig ook precies het model dat door veel liefhebbers wordt gezien als de laatste 'echte' Lotus.

Vooruitblik op een nieuwe Lotus?

Waarschijnlijk moeten we de uitspraak vooral zien als een hint naar de toekomst. Lotus onthulde onlangs plannen voor een nieuwe V8-aangedreven plug-in hybride sportwagen die onder de grens van 1.800 kilo moet blijven. Die auto staat voor 2028 op de planning.

Toch blijft het wel een nogal vreemde uitspraak. Want als je als CEO roept dat sportwagens boven de 1.800 kilo middelmatig zijn, terwijl zelfs je eigen hypercar daar niet aan voldoet, dan is dat toch wel een beetje reacties uitlokken.



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