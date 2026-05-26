De Porsche 718 is weg, dus deze middenmotor sportauto heeft vrij baan

Het was even slikken toen Porsche 718 Cayman en Boxster langzaam richting de uitgang werden begeleid. Er komt ooit elektrisch spul voor terug, maar of dat het gaat gaat opvullen?

Gelukkig kun je anno 2026 nog steeds een nieuwe lichtgewicht sportauto met middenmotor kopen in vorm van de Lotus Emira. En deze Brit heeft er weer een nieuwe versie bijgekregen, speciaal voor de petrolhead!

Maak kennis met de nieuwe Lotus Emira 420 Sport. Deze versie is niet alleen krachtiger, hij heeft ook wat kilo’s verloren in de sportschool.

Meer power, minder gewicht

Die 420 paarden komen uit de 2.0-liter viercilinder turbomotor die gekoppeld is aan een achttraps automaat met dubbele koppeling. Voor Nederland de meest relevante motor, want door belastingen in ons land lig je helemaal krom met de 3.5 liter Supercharged V6. Niet dat deze Emria 420 goedkoop is, daarover later meer.

De nieuwe Emira 420 Sport doet 0-100 km/u in 3,9 seconden en heeft een topsnelheid van 300 km/u. Interessanter is wat Lotus daarnaast heeft gedaan met het gewicht van de auto. Met het optionele Lightweight Handling Pack is de Emira 420 Sport namelijk 25 kilo lichter dan de reguliere Emira Turbo. In 2026 is elke kilo heilig dus die min van 25 is meer dan welkom.

De reguliere Lotus Emira met viercilinder weegt ongeveer 1.450 kg. Daar mag je dan 25 kg van afstrepen. Het merk heeft dit voor elkaar gekregen door aan aantal lichtgewicht zaken toe te passen. En halleluja, Lotus gaat daarmee terug naar de kern wat het merk ooit was. Dat is toch top.

De Emira 420 Sport is voorzien van een tweeweg verstelbare Multimatic-dempers, beschikt over een titanium uitlaat, een lithium-ion batterij en enkele carbon fiber elementen om dat gewicht naar beneden te krijgen.

Naast 25 kg minder in gewicht, is er ook sprake van 25 kg meer neerwaartse druk. De rijhoogte ligt 5 mm lager en de ophanging is verder aangescherpt voor nog meer communicatie tussen auto en bestuurder.

Aero

Nieuwe splitters, grotere luchtinlaten, aangepaste koeling. Ze hebben er echt wel werk van gemaakt om van de Lotus Emira 420 Sport iets bijzonders te maken. In plaats van overdreven spoilers en andere toestanden heeft het merk gekozen voor subtiele aanpassingen om de vorm van het model niet te verpesten.

Open rijden

Ook geen onbelangrijk nieuwtje. Voor het eerst krijgt de Emira een afneembaar dakpaneel. Een knipoog naar de oude Lotus Esprit, maar dan modern uitgevoerd met getint glas. Even losklikken, achter de stoelen leggen en klaar is Colin.

Zoals gezegd heeft Lotus niet langer concurrentie in vorm van de Porsche 718. Dus hier moet je het mee doen. Daar hangt wel een prijskaartje aan. De Lotus Emira 420 Sport krijgt een adviesprijs van € 180.709.