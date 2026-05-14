Met deze sportauto met middenmotor op Marktplaats heb je geen 911 nodig

Deze zomer genieten van een echte sportauto met middenmotor en het mag geen Porsche 911 zijn? We got you fam.



Dit Hemelvaartsweekend is het nog fris buiten, maar de zomer komt er echt aan. En dat betekent lange avonden, waarbij de zon pas laat ondergaat. Het moment om de beentjes te strekken. Van jezelf en die van de auto. Dat eerste moet je zelf doen. Met dit laatste helpen we je een handje op weg.



De geschikte sportauto voor deze zomer komt misschien wel uit onverwachte hoek. Op Marktplaats vonden we namelijk deze bruine (!) Lotus Evora uit 2011. Nu zie je een Evora al niet elke dag, maar in het bruin is deze Brit helemaal bijzonder.

Waar de Elise en Exige gelijkenissen met een kart hebben, is de Evora juist de praktische auto. Comfortabel, zoals je wil. In principe is de Lotus elke dag inzetbaar. Deze al helemaal, want is de versie met de automaat. Misschien niet de versie die je wil hebben, aan de andere kant is het zo wel een echte cruiser.

Dit betreft een traditionele automaat met koppelomvormer, gekoppeld aan de Toyota 3.5 liter V6. Met 350 pk en een heerlijk geluid uit die zescilinder is het ontzettend leuk rijden met deze bruine rakker. Misschien wat minder sportief door de automaat, echter zit je nog steeds in een sportauto met middenmotor.

De huidige eigenaar moet de auto door omstandigheden kwijt. Helaas is de eigenaar vergeten bij te zetten wat de kilometerstand van de Evora is. Een prijs is ‘ie niet vergeten. De Lotus-rijder wil er graag 46.500 euro voor vangen. Biedingen op deze advertentie staan ook open, dus wellicht kom je ook weg door een goed bod uit te brengen. Maar dan is het wel handig als je de kilometerstand weet.

Evora naar Emira

De Evora is in het huidige tijdperk opgevolgd door de Emira bij Lotus. Maar, mede geplaagd door torenhoge BPM, is de Emira voor velen een onbereikbare sportauto. Dan is deze Evora zo gek nog niet en vandaag de dag ziet deze Britse dandy er nog steeds gaaf uit. Zeker zo in een kleurtje, nietwaar?