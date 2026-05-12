Verrassing: Lotus komt met brute V8 supercar

Net als je denkt dat Brits-Chinese merk er maar beter mee kan stoppen, kondigen ze een dikke V8-hybride supercar aan.

Sinds Lotus met de hulp van Chinees merk een revolutie heeft ondergaan gaat het niet extreem goed. De Emira is een niche sportauto en de elektrische modellen Eletre en Emeya breken ook geen records. Van laatstgenoemde komt zelfs een PHEV, waardoor je denkt dat ze écht het spoor bijster zijn.

Maar nee. Lotus kondigt doodleuk een nieuw toekomstplan aan. Met ‘Focus 2030’ wil Lotus zichzelf opnieuw uitvinden (alweer), zonder zijn ziel te verliezen. Jaja, maar ze hebben onze aandacht met een nieuwe hybride supercar mét V8.

1.000 pk

Het heeft nog steeds met de oorspronkelijke waarden van oprichter Colin Chapman te maken. De lichtgewicht filosofie blijft verleden tijd, maar messcherpe handling en maximale rijdersbetrokkenheid is er gelukkig wel.

Lotus was nooit een merk dat extreme vermogens najoeg, echter dat moet je maar loslaten. Dat is nu eenmaal een richting die ze opgaan. De ster van de show is de namelijk de nieuw aangekondigde Type 135. Dat wordt Lotus’ eerste echte supercar in jaren en hij krijgt een hybride V8-aandrijflijn met meer dan 1.000 pk. Daarmee positioneert Lotus zich ineens tussen merken als Ferrari, Lamborghini en McLaren.

Heel gedurfd, want zo’n project opzetten is niet zonder risico. De auto wordt waarschijnlijk gewoon in Europa gebouwd. Dus geen Chinees avontuur. Dat laatste is maar goed ook, een Chinese supercar zou al helemaal geen kopers trekken. Daar is de supercarmarkt nog niet klaar voor.

Focus 2030

Lotus kiest nadrukkelijk niet voor één aandrijflijn. In plaats daarvan komt er een mix van benzine, hybride en volledig elektrisch. Daarmee kiest het merk voor een andere koers dan voorheen.

Hybride techniek krijgt een hoofdrol. Met hun zogeheten X-Hybrid systeem belooft Lotus het beste van twee werelden: een combi van elektrische efficiëntie én performance. Denk aan bijna 1.000 pk, een elektrische range tot 350 kilometer en een totaalbereik van ruim 1.200 kilometer. De Eletre hybride is het eerste model met deze techniek aan boord.

Focus 2030 is niet alleen een productplan, maar ook een zakelijke reset. Lotus wil doorgroeien naar zo’n 30.000 auto’s per jaar en eindelijk structureel winstgevend worden. Strakkere kosten, meer personalisatie en een breder modellengamma zijn onderdeel van het meerjarenplan

SUV’s zoals de Eletre en sedans zoals de Emeya blijven een belangrijk onderdeel van het gamma, met alleen sportauto’s gaan ze er sowieso niet kome..

Emira blijft (gelukkig)

Voor de puristen is er goed nieuws. De Emira met verbrandingsmotor blijft gewoon bestaan. Sterker nog, er komt binnenkort een update aan die hem lichter en krachtiger maakt. Lotus snapt dus nog steeds dat niet iedereen zit te wachten op stekkers en batterijen. Gelukkig maar.

Het is hoe dan ook een interessante aankondiging van het Brits-Chinese merk. Een nieuwe richting, waarvan de supercar met hybride V8 natuurlijk erg sexy klinkt.