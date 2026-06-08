Luchtfilter AMG One kost meer dan een Clio

Een Mercedes-AMG One kopen is voor de meeste mensen ongeveer net zo realistisch als een vakantiehuis op Mars. Je voelt hem natuurlijk al aankomen, maar toch blijkt de aanschafprijs niet eens het meest schokkende onderdeel van deze hypercar te zijn. Want wie dacht dat de rekening wel mee zou vallen, think again.

80 uur sleutelen voor een beurt

Recent werd een AMG One geveild die slechts 185 kilometer had gereden. Op zichzelf niet heel bijzonder. Ik bedoel, veel hypercars brengen meer tijd door onder een hoes dan op de weg. Wat wel opvallend was, was de factuur die bij de auto hoorde. Voor een normale Service A rekende Mercedes-AMG maar liefst 37.610 euro. Dat is ongeveer wat je voor een nette nieuwe middenklasser betaalt. En nee, daar zat geen nieuwe motor of vers carbon kuipwerk bij inbegrepen.

De onderhoudsbeurt nam in totaal zo'n 80 arbeidsuren in beslag. Monteurs moeten grote delen van de auto demonteren om bij de echt belangrijke componenten te komen. Dat is een beetje het nadeel van een auto die in feite een Formule 1-motor combineert met een kentekenplaat. Zelfs vrij eenvoudige onderdelen zitten diep verstopt. Daarnaast moeten de complexe hydraulische systemen van onder meer de actieve achtervleugel worden gecontroleerd. Die werken onder hoge druk en mogen uiteraard niet besluiten om op eigen houtje olie over de garagevloer te gooien.





Zelfs het luchtfilter is absurd duur

Alsof de arbeidskosten nog niet indrukwekkend genoeg zijn, doet ook de onderdelenlijst vrolijk mee. U wilt hypercar, u betaalt hypercar. Een nieuw luchtfiltertje kost je 1.873 euro. Voor het transmissie-oliefilter rekent Mercedes-AMG zelfs 2.300 euro. Een aftapplug, een onderdeel dat bij veel auto's ergens onderaan een onderdelenfactuur bungelt, kost hier 150 euro. Dan voelt de motorolie bijna als een koopje. Tien liter smeermiddel kost namelijk "maar" 556 euro.

Het grootste deel van de rekening komt natuurlijk van de arbeid. Mercedes-AMG rekent je namelijk een sappig uurtarief van 395 euro, waardoor alleen al de arbeidskosten oplopen tot ongeveer 31.600 euro. Voor dat bedrag kun je ook een complete gebruikte AMG kopen die daadwerkelijk bereikbaar is voor stervelingen. De eigenaar krijgt er trouwens wel iets voor terug. Na je scheef te hebben betaald voor het onderhoud wordt de fabrieksgarantie verlengd tot februari 2028.





En dan moet de motor nog vervangen worden

Denk je dat het ergste achter de rug is? Dan komt het echte feest. De 1,6-liter V6 met turbo is rechtstreeks afgeleid van Mercedes' Formule 1-tech. Fantastisch voor de prestaties, iets minder fantastisch voor de levensduur. Mercedes geeft aan dat het motorblok na ongeveer 31.000 kilometer wel echt een beetje aandacht nodig heeft. Dat klinkt als een interval dat eerder thuishoort bij een raceauto dan bij een straatauto van enkele miljoenen euro's. Nog pijnlijker wordt het wanneer de aandrijflijn ook daadwerkelijk aan vervanging toe is.

Een nieuwe krachtbron inclusief de bijbehorende werkzaamheden kan oplopen tot meer dan 850.000 euro. Dat is wel een beetje het soort bedrag waarvoor je ook een nieuwe supercar kunt kopen. Gelukkig zullen de meeste AMG Ones waarschijnlijk nooit in de buurt komen van die kilometerstand. De meeste exemplaren eindigen immers als verzamelobject in een speciale garage.

Via: Carscoops

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover