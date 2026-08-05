Lucid stelt Cosmos uit, verlaagt productie, maar komt met een sportiever model

Als we de geruchten zouden geloven, dan stond Lucid enkele weken geleden nog op omvallen. Er zou gewerkt worden aan een faillissement of in ieder geval aan een terugtrekking van de beurs. Tot op heden is geen van beide gebeurt en is er zelfs opnieuw in de strijdende automaker geïnvesteerd. En dat geeft blijkbaar genoeg ruimte om de Cosmos, het model dat Lucid echt uit het dal moet helpen, uit te stellen.

De kersverse CEO Silvio Napoli van Lucid laat weten dat er nog een aantal belangrijke stappen nodig zijn om het Lucid-schip weer in de goede richting te laten voeren. Hij kondigt daarom een plan aan waarmee hij zo'n 1,4 miljard dollar denkt te besparen. Onderdeel daarvan is ondermeer het verlagen van de productie en de voorraad. Daarmee zouden niet alleen het aantal geproduceerde auto's maar ook het aantal aan klanten geleverde voertuigen meer overeen moeten komen met de verwachtingen van investeerders en beleggers.

Haastige spoed is zelden goed

Naast nog wat andere financiële optimalisaties, kondigde de CEO ook aan dat de langverwachte Cosmos, het kleinere model dat de massa moet aanspreken, uitgesteld wordt tot nader order. Dat is opmerkelijk, want de auto wordt alom gezien als het model dat het Amerikaanse automerk uit het slop en de financiële malaise kan trekken.















De beredenering die Napoli geeft is overigens wel te begrijpen. Volgens hem is uitstel nodig om twee redenen: de productiefaciliteit waar de Cosmos gebouwd gaat worden in Saoedi-Arabia is nog niet klaar en wordt pas eind 2026 opgeleverd. Ook moet hiervoor de toeleveringsketen nog opgetuigd worden, wat volgens hem nog langer zal duren. Het kleinere broertje van de Gravity zou dus sowieso nog lang op zich laten wachten.

Daarnaast is het een poging van de Italiaanse topman om in het verleden gemaakte fouten te voorkomen. Daarmee doelt hij vooral op het te snel afleveren van de Air en de Gravity die vervolgens met hard- en softwareproblemen naar de klanten gingen. Iets wat de reputatie van Lucid niet bepaald goed heeft gedaan. "Mijn doel is om de auto pas lanceren als hij er vanuit kwaliteitsoogpunt klaar voor is", zegt hij in een interview. "Doorgaan met de lancering terwijl nog niet alles er volledig klaar voor is, is in mijn optiek een heel erg grote fout."

Gravity Sapphire?

Ondertussen rolt de Gravity gestaag naar (ook een groeiend aantal Nederlandse) klanten en zit er alweer een nieuwe variant in de pijplijn. Naar verluidt zal Lucid het overbekende Monterey Car Week in California aangrijpen om een nog sportievere variant van de Lucid Gravity aan te kondigen? Een Gravity Sapphire met 1.234 pk misschien?