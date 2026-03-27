Lucid toont eerste beelden van hun stuurloze robotaxi

Vraagje: Stel je voor dat je een merk hebt dat op papier alles in huis heeft om de elektrische luxe markt te domineren. Je werkt met technisch enorm geavanceerde auto’s waar de concurrentie nog maar met moeite aan kan tippen (en waarvan de software nog wel wat werk kan gebruiken, toegegeven). Tegelijk zijn de auto’s aantrekkelijke vormgegeven en zo geoptimaliseerd dat ze niet alleen intern alle ruimte wordt benutten maar ook aerodynamisch zo goed in elkaar zitten dat het de efficiëntste EV’s van het moment zijn. Oh, en belangrijker nog: er zijn twee betaalbare modellen onderweg. Wat zou je dan als marketingafdeling van dat merk doen?

Stuurloze robotaxi

Dat is natuurlijk een strikvraag. Het antwoord ligt voor de hand: je toont de eerste beelden van een stuurloze robotaxi die bijna als twee druppels water op de Cybercab van Tesla lijkt. Dat is wat er bij Lucid gebeurt. Het merk heeft de eerste beelden vrijgegeven van een stuurloos conceptmodel van de robotaxi waar het aan werkt.

Ondertussen krijg Lucid het maar niet voor elkaar om genoeg auto’s te verkopen om überhaupt richting het punt te komen waarop het enige vorm van winst kan gaan maken. Op elke geproduceerde Air of Gravity moet nog steeds geld bijgelegd worden. Ook wil het maar niet lukken op op een goed productievolume te komen. Kortom: echt lekker gaat het niet en het uitzicht wordt er, zeker met dit soort keuzes, niet bepaald rooskleuriger op.

Er waren toch al Lucid robotaxi's?

Onlangs kondigde Lucid een samenwerking met Uber en Nuro aan om autonome taxi’s op de weg te krijgen. Lucid levert de auto’s, Nuro de AI en sensoren om de auto zichzelf te kunnen laten rijden en Uber zorgt ervoor dat er mensen in de Lucids rondgereden kunnen worden. Je kunt je hierbij afvragen wat het nut van deze stap is als je zelf robotaxi’s wilt gaan maken, maar het valt ook nog een beetje weg te schuiven onder marketing. De auto’s komen meer in het zicht op straat, mensen komen er meer mee in aanraking en dat kan het een klein sneeuwbaleffect hebben.

De stap naar een eigen robotaxi is wat minder logisch. Lucid, dat ontstaan is opgericht door ex-Tesla engineer Peter Rawlinson, wilde zich eerst neerzetten als het bedrijf dat de auto’s bouwt die Tesla had moeten bouwen. Met deze robotaxi doet het precies het tegenovergestelde en lijkt het auto’s te gaan bouwen die Tesla al bouwt en niet bepaald succesvol mee lijkt te zijn, of te gaan worden.

Tegelijk kun je je vraagtekens zetten bij het sturen richting autonome auto’s. Zeker op het moment waarbij meerdere spelers in de markt afhaken, omdat het overduidelijk te kapitaal intensief is en klanten er niet bepaald om zitten te springen dat hun auto zichzelf rijdt. Tegelijkertijd laat Waymo zien dat de zelfrijdende taxi nog jaren, misschien zelfs decennia verwijderd is van een echt brede en wereldwijde inzet.

Stuurloze marketing

Je zou dan ook kunnen denken dat het misschien wel verstandiger was geweest om de nadruk te blijven leggen op de twee betaalbare Lucid’s die ons al jaren beloofd worden. Na een kleine teaser die we twee weken geleden voorgeschoteld kregen, zou je ook kunnen zeggen dat het misschien een goed idee is om op dat momentum door te pakken, in plaats van om weer de aandacht te verschuiven naar iets wat het grote publiek niet kan boeien.

Of, en het is maar een suggestie, zet de Lucid Air Sapphire eens wat meer in de spotlight. We hebben uit betrouwbare bron (de Europese CEO) dat die auto letterlijk en figuurlijk alleen maar gebouwd is om als marketingmachine te fungeren. De Sapphire is er letterlijk om te laten zien wat voor merk Lucid is en wat je kunt verwachten als je een auto van het merk koopt. Toch is de kans groot dat er nu vraagtekens boven je hoofd staan en je je afvraagt waar die Air Sapphire eigenlijk is. Weten wij ook niet, maar je weet wel hoe de Cybercab van Lucid eruit gaat zien.