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Een flinke SUV met drie zitrijen, een hybride aandrijflijn en de nodige luxe. Waarom krijgen wij dit soort auto's eigenlijk zo weinig uit Japan?

Het Europese aanbod van Honda is niet bijzonder spannend. Dat wil echter niet zeggen dat de Japanners geen interessante auto's meer bouwen. Afgelopen vrijdag presenteerde het merk de compleet nieuwe Avancier, een grote SUV die nadrukkelijk aan de bovenkant van het modellengamma wordt gepositioneerd.

Qua uiterlijk hebben de Japanners zich behoorlijk ingehouden. Geen buitenproportionele grille of een overdaad aan vouwen in het plaatwerk, maar een vrij strakke, volwassen SUV met brede schouders. Wat ons betreft helemaal niet verkeerd.

Ook achterin vorstelijk

Vanbinnen ligt de nadruk vooral op comfort. Op de tweede zitrij krijg je stoelverwarming, stoelventilatie en flinke armleuningen. Het panoramadak loopt door tot boven de derde zitrij en muziek luister je via een Bose-audiosysteem met twaalf luidsprekers en Dolby Atmos.

Minder enthousiast worden we van het vrijwel volledig verdwijnen van fysieke knoppen op het dashboard. Ook Honda vindt kennelijk dat we tegenwoordig alles via een scherm moeten bedienen.

Geen volledig elektrische SUV

Onderhuids is de Avancier misschien nog wel interessanter. De SUV krijgt een geheel nieuw platform en de nieuwste generatie hybride techniek van Honda. De vierwielaandrijving werkt middels afzonderlijke elektromotoren voor de voor- en achteras.

Honda heeft de focus inmiddels weer nadrukkelijk op hybride auto's gelegd. Voor april 2030 wil het merk wereldwijd vijftien modellen met zijn nieuwe hybridetechniek introduceren. De Avancier is daarvan de eerste. Vermogens, verbruikscijfers en prijzen houden de Japanners vooralsnog voor zich.

Ook naar Nederland?

Voorlopig lijkt het erop dat we de Avancier vooral in Azië gaan tegenkomen. Een Europese introductie is niet aangekondigd en dat vinden we eigenlijk best jammer. Want tussen alle Duitse, Zweedse en inmiddels ook Chinese grote SUV's zou een luxe Japanner met een hybride aandrijflijn helemaal niet misstaan.

Of denken jullie daar anders over?