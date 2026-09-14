Met deze luxe dieselbeuker op Marktplaats denkt iedereen dat je elektrisch rijdt

Als je de foto’s bij dit artikel aan me zou laten zien, zou ik je niet kunnen vertellen of het hier gaat om een elektrische BMW i7 of niet. Je moet er echt goed voor kijken en weten waar je op moet letten om te zien dat dit geen zuinige EV is, maar een dieselslurpend monster.

Wil je trouwens voor het vervolg kunnen zien of het een EV of diesel is? Kijk goed naar de nieren. Bij de diesel zitten er openingen tussen de spijlen en bij de EV niet. Ook heeft de EV een BMW-logo met een blauwe rand en de dieselauto niet. De beste hints: een naambadge achterop of een extra klepje boven het rechterachterwiel.













Goed, dit hier is dus geen EV, maar een BMW 740d van de zevende generatie genaamd G70. Het is een zeldzame occasion op Marktplaats. Naast dit exemplaar is er maar één andere diesel-7 Serie van deze generatie op de (ver)koopwebsite. De auto waar we het hier over hebben, werd in maart 2026 als originele Nederlandse auto geleverd. Sindsdien is er nog maar 6.863 kilometer mee gereden.

Specs

De diesel-BMW is leuk aangepakt met een Individual-kleur (Frozen Pure Grey), 21-inch LM M Aerodynamic-wielen en het M Sportpakket. Aan de binnenkant vind je BMW Individual Merino-leer en het optionele interieurpakket BMW Individual Interieur Gran Lusso .













Net als zijn elektrische broer is er bij de 740d geen gebrek aan koppel. De zescilinder produceert 286 pk, maar ook 650 Nm aan trekkracht. Het sprintje naar de 100 gaat in 5,8 seconden, wat meer dan prima is voor een auto van 2.255 kilo. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Prijzen

Door de dieselkrachtbron ga je uiteraard wel flink betalen aan de staat, zowel via accijns in de dieselprijzen als in MRB. Per maand kost de wegenbelasting voor deze dieselbeuker al gauw 260 euro. Geen wonder dus dat deze BMW afschrijft als een baksteen. Eerder dit jaar kwam ie naar Nederland onder de catalogusprijs van 208.570 euro. Nu staat de BMW te koop bij een Brabantse dealer voor 134.950 euro. Daarmee is er 10,73 euro per kilometer afgeschreven. Voor wie door dit verhaal niet is afgeschrikt: de andere G70-diesel op Marktplaats heeft 22.000 kilometer gereden en komt uit 2025. De vraagprijs is 99.950 euro, ruim 65.000 euro minder dan zijn nieuwprijs.

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