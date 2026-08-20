Geen grap: deze Purosangue-kloon is van Ferrari-ontwerper

Wanneer je een nieuwe baan krijgt, neem je vooral de expertise mee van je oude baan. Het lijkt erop dat een Ferrari-ontwerper na zijn overstap richting China ook de blauwdrukken mee heeft genomen. Een Chinees merk onthult een hagelnieuwe SUV en de gelijkenissen met de Purosangue doen denken aan de eerste lichting Chinese merken.

Als je even snel kijkt, kan de Purosangue je ietwat doen denken aan een Mazda CX-30. Dat is best wel gemeen, want eigenlijk zie je het verschil direct. De Ferrari heeft min of meer dezelfde proporties maar is iets breder uitgezet. Lekker brede heupen, lange motorkap, grote wielen en weer eens wat anders dan het poepende hond-silhouet wat vele rivalen hanteren.

Purosangue-kloon

Toch lijken die proporties in China aan te slaan. De Xiaomi YU7 mag dan een McLaren-achtig front hebben, het silhouet lijkt heel erg Ferrari. Geen enkel merk maakt het zo bont als een samenwerking tussen Chery en Huawei, Luxeed geheten. De Luxeed RX is volledig onthuld en we hebben het gevoel dat Ferrari al bezig is met advocaten inzetten. Dit is meer dan in een snelle blik denken aan de Ferrari, dit lijkt kopieergedrag wat we sinds 2004 niet meer hebben gezien.

© Weibo

Ferrari-ontwerper

Ergens kijken we er helemaal niet meer raar van op, na bijvoorbeeld de Taycan-kloon van een tijdje terug (die overigens als SAIC ook onder het HIMA-netwerk valt waar Luxeed tevens bij hoort). Toch is er iets bijzonders aan de hand bij de Luxeed RX. Vele gerenommeerde ontwerpers belanden in China of helpen bij Chinese ontwerpen. Zo ook bij Luxeed. Het ontwerp is gedaan door Werner Gruber die heeft gewerkt bij Pininfarina en Ferrari! Nou moet gezegd worden dat Gruber niet zijn naam heeft gezet onder de Purosangue, maar dan nog. Het is op zijn minst opvallend dat een Ferrari-ontwerper iets zo gelijkwaardigs aan een Ferrari ontwerpt. Bovendien zijn de proporties bij de Purosangue vanwege de V12 die voorin moet passen, maar de RX is volledig elektrisch.

Qua power is de Luxeed RX dan ook bepaald geen Purosangue. De 725 pk sterke V12 wordt ingeleverd voor ofwel een 371 pk sterke RWD-variant, ofwel een 586 pk sterke AWD-variant. Met accu's van 81 en 100 kWh komt de Luxeed 700 tot en met 852 kilometer ver volgens de Chinese CLTC-meting. Prijzen beginnen omgerekend net onder de 30.000 euro, oplopend tot zo'n 46.000 euro voor de volvette AWD-variant. Dat scheelt dan wel weer ten opzichte van de Purosangue die begint vanaf zo'n 600.000 euro. (via Luxeed en CarNewsChina)

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