Audi en BMW opgepast: deze dikke station komt klanten stelen!

De lage gezinsbeuker is allang niet meer terrein dat gedomineerd door Europese automerken. Ook in China zien ze wel de voordelen in van een dikke stationwagon. Kijk maar naar de Zeekr 007 GT . Zo ook bij Lynk & Co. Het merk dat je kent als Volvo-zusje met de bijzondere abonnementsvormen bouwt ook een smaakvolle station.









Maak kennis met de Lynk & Co 07 GT: het dikkere en praktischere broertje van de 07-sedan waarop ie gebouwd is. Ook deze sportstation heeft zijn vizier gericht op de gevestigde orde. Lynk & Co houdt het daarbij wel bij haar eigen motorrecept. Onderhuids leunt de auto op de bekende EMP-aandrijflijn van het merk, die we ook kennen uit de grotere 08 SUV . Een 1,5-liter turbobenzine viercilinder (en dus niet meer drie pitten) werkt hiervoor samen met twee krachtige elektromotoren voor een vermogen van 408 pk en 615 Nm. Er zou ook nog een sterkere versie kunnen komen, want de 07-sedan heeft 585 pk. Een primeur heeft de 07 GT wel: de power gaat voor het eerst bij het merk naar alle wielen.

Het grootste verkoopargument voor deze auto, naast de looks, is zijn elektrisch rijbereik. Je zou 200 kilometer volgens de optimistische Chinese CLTC-cyclus elektrisch kunnen rijden. Ga dus uit van ongeveer 100 kilometer in de praktijk. Ook lang niet slecht, want de RS5 Avant haalt bijvoorbeeld 84 kilometer volgens de WLTP.

De looks













Laat ik maar met de deur in huis vallen: de 07 GT ziet er serieus dik uit. Het langgerekte silhouet heeft een zacht aflopende daklijn, contrasterende zwarte A- tot D-stijlen en een agressieve achterkant met brede LED-verlichting en een dikke diffuser. Het is allemaal dik aangezet en allesbehalve saai. Wie het nóg extremer wil, kan bovendien kiezen voor een optionele aerodynamische kit. Dan wordt de stationwagen voorzien van een hardcore splitter aan de voorzijde, dikke zijskirts, zwarte velgen met contrasterende gele remklauwen en een flinke achterspoiler.

Binnenin draait het bij een stationwagen natuurlijk om de praktische bruikbaarheid. Met een bagageruimte van 614 liter doet de 07 GT nauwelijks onder voor een ruimtekoning als de Mercedes-Benz E-Klasse Estate. Voorin wordt het dashboard gedomineerd door een fors 15,4-inch touchscreen. Er zijn nog wat handige zaken zoals een ingebouwd koelvak onder de middenarmsteun.

Of en wanneer de Lynk & Co 07 GT de oversteek naar Europa en Nederland gaat maken, is op dit moment nog niet officieel bevestigd. Gezien de Europese liefde voor snelle, praktische stations zouden ze hier echter zomaar een leuk succesje in handen kunnen hebben. Zou ik hem boven de stations van Audi en BMW plaatsen? Dat niet, maar ik vermoed dat de Chinees ook in een andere prijsschaal zal vallen. Wat vind jij: moet Lynk & Co deze GT direct naar Nederland halen?