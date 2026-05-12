Lynk & Co achtervolgt Nederlandse klanten met boetes en facturen

Geen gedoe en alle kosten van autobezit, gewoon een abonnement en klaar en Kees. Dat was ooit het idee van het abonnement van Lynk & Co. Achteraf is het allemaal niet zo’n rozengeur en manenschijn.

De lancering van Lynk & Co in Nederland enkele jaren geleden was top. Voor maar 500 euro per maand kon je een abonnement afsluiten om in een Lynk & Co 01 te rijden. Een Chinese Volvo XC40.

Dat was natuurlijk een spotprijs, zeker omdat je niet aan een contract vastzet en het abonnement snel opzegbaar was. Het was dan ook een manier vna Lynk & Co om het merk neer te zetten in Nederland. Een typische aanpak: een markt benaderen met een te gekke prijs, om vervolgens langzaam het abonnement in prijs te verhogen.

Uiteindelijk ging het abonnement met honderden euro’s omhoog en nam de interesse naar deze abonnementsvorm af. Achteraf is er toch een hoop gezeik rondom deze constructie. Dat blijkt uit de tv-uitzending van Radar gisteravond .

Het zorgeloze plaatje van Lynk & Co veranderde voor sommige (oud) klanten in een administratieve nachtmerrie. Facturen die uit het niets opduiken, prijsverhogingen zonder uitleg en zelfs incassobureaus die worden ingeschakeld.

Facturen uit het verleden

Neem Rick. Hij reed tussen 2023 en 2025 in een Lynk & Co, leverde de auto netjes in en dacht dat alles was afgehandeld. Tot er in 2026 ineens een rekening van ruim duizend euro op de mat viel. Voor schade. Alleen: die schade was volgens hem al eerder afgerekend.

Wat volgt is een klassiek “klantenservice” geneuzel waar veel klanten zich inmiddels in herkennen. Vragen blijven onbeantwoord, maar de rekening moet wél gewoon betaald worden. En snel ook. Dit soort facturen lijken soms pas jaren na dato op te duiken. Alsof je abonnement nog een staartje heeft dat niemand je verteld heeft.

Abonnement met verrassingen

Ook tijdens het abonnement zelf gaat het niet altijd soepel. Marc, een vroege gebruiker van het Lynk & Co-concept, zag zijn maandbedrag stijgen van 500 naar 650 euro.

Toen hij bezwaar maakte, werd zijn contract beëindigd en de zaak belandde bij incassobureau Riverty. Terwijl Marc kon aantonen dat hij gewoon had betaald.

Het incassobureau zelf leek er overigens ook weinig vertrouwen in te hebben en stuurde het dossier meerdere keren terug. Maar Lynk & Co bleef de claim herhalen.

Wat de situatie extra frustrerend maakt is de bereikbaarheid van de klantenservice. of beter gezegd het gebrek daaraan. Gedupeerden klagen massaal over een klantenservice die nauwelijks reageert of simpelweg onvindbaar is.

En dat terwijl Lynk & Co begin 2026 al is gestopt met het aanbieden van nieuwe abonnementen in Nederland. Volgens het merk sloot het model niet meer aan op de markt. Dat kan, maar bestaande klanten zitten nog steeds vast in het systeem.

Radar ging langs bij het kantoor van Lynk & Co om verhaal te halen. Tegelijkertijd is er een massaclaim opgestart door gedupeerde klanten die genoeg hebben van de situatie.