Méér verkeersdoden in Amsterdam, ondanks 30 km/u

Sinds Amsterdam eind 2023 30 km/u heeft ingevoerd zal het verkeer wel een stuk veiliger zijn. Toch? Nou nee, de cijfers vallen een beetje tegen.

Collega Robbie moest vorige week al het droevige nieuws brengen dat het aantal verkeersdoden in Nederland is gestegen. Dat geldt niet alleen voor Nederland als geheel, maar ook specifiek voor Amsterdam, zo blijkt nu.

Hoogste aantal doden in 5 jaar

In de hoofdstad vielen namelijk 30 verkeersdoden te betreuren in het afgelopen jaar, het hoogste aantal in 5 jaar. Het zijn er ook meer dan in 2024, toen er 28 doden vielen. Ondanks de invoering van 30 km/u is het aantal dodelijke slachtoffers dus toegenomen.

We kunnen dus concluderen dat 30 km/u averechts werkt? Nou nee, dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Voor hetzelfde geld was het aantal verkeersdoden nog veel harder gestegen als 30 km/u niet was ingevoerd. Ook is het aantal gestegen ten opzichte van 2024, terwijl in beide jaren 30 km/u gold. Er zijn natuurlijk meer factoren in het spel.

Uit een eerder onderzoek bleek dat het aantal auto-ongelukken met letsel wel degelijk is gedaald sinds de invoering van 30 km/u. Wat ook volkomen logisch is natuurlijk: hoe zachter je rijdt, hoe kleiner de kans dat je iemand doodrijdt. Zo simpel is het wel.

Vallende bejaarden

Bij het aantal verkeersdoden gaat het echter niet alleen om auto-ongelukken. Sterker nog: 6 op de 10 fietsers komen om zonder dat er een auto aan te pas komt. Dat zijn vaak bejaarden die van hun fiets kukelen en slecht terechtkomen.

Toch grijpt fietsprofessor Marco te Brömmelstoet deze gelegenheid weer aan voor een relaas tegen de auto. “Als een koffiezetapparaat ervoor zorgt dat in een jaar 30 Amsterdammers elkaar doden, zouden we het ook niet hebben over de inrichting van de keuken. Pak de bron aan.” En inderdaad: als we allemaal gaan fietsen gebeuren er minder dodelijke ongelukken. Maar dat is niet echt een reële oplossing.

Via: Het Parool

