Stel: je gaat je BMW M2 bijna inruilen, wat doe je dan? Dan ga je nog één leuk ritje maken natuurlijk. Helaas voor de eigenaar van deze grijze M2 liep dat ritje niet zoals gepland. De auto bleef gelukkig heel, maar het was de politie die roet in het eten gooide.

De Highway Patrol van Arizona deelt op Facebook dat ze deze M2 gesnapt hebben terwijl die 170 mph reed. Dat is 273 km/u. Op de Autobahn is dat de normaalste zaak van de wereld, maar in Arizona is dat ongehoord. De toegestane snelheid op deze snelweg was 65 mph, oftewel 104,6 km/u. De M2 reed dus bijna drie keer zo hard.

De politie zag de auto eerst voorbij flitsen en later in de verte in één beweging van de linkerrijstrook naar de afrit gaan. De BMW had geen kenteken, maar de politie wist de auto toch te achterhalen en te identificeren. Want ja, hoeveel grijze M2’s zonder kentekenplaten rijden er rond? Met gele verlichting ook nog eens.

Harder dan gedacht

Op de vraag ‘Zo, zo, meneertje, hoe hard dachten wij te rijden?’ antwoordde de bestuurder: ongeveer 180 km/u. Zo’n M2 blijkt toch een stuk harder te gaan dan je denkt, want hij zat er dus bijna 100 km/u naast. Overigens kan een standaard M2 niet eens zo hard, want hij is natuurlijk begrensd op 250 km/u. Deze M2 heeft dus óf het M Driver’s Package, waarbij de topsnelheid stijgt naar 285 km/u, óf iemand anders heeft de begrenzer eraf gesloopt. De bestuurder verklaarde verder dat hij de auto in ging ruilen en nog één laatste ritje wilde maken. Daar kunnen we in komen.

De Amerikaanse politie was uiteraard minder begripvol en arresteerde de man wegens roekeloos rijgedrag en gevaarzetting. De politie maakt ook nog even van de gelegenheid gebruik om te vertellen hoe gevaarlijk te hard rijden wel niet is. Bij 273 km/u overbrug je bijna een (Amerikaans) voetbalveld per seconde, terwijl je anderen passeert. Denk daar maar eens over na!

Foto’s: AZDPS Highway Patrol