Maakt Blik op de weg een comeback? Fans trekken portemonnee

Je hoeft maar één fragment van Blik op de weg te zien en je zit er meteen weer helemaal in. Spectaculaire politieachtervolgingen, zeer foute bestuurders en die herkenbare voice-over. Goed nieuws: het lijkt erop dat we daar misschien nog niet klaar mee zijn.

Cultprogramma dat blijft hangen

Blik op de weg was jarenlang het standaard tv-programma voor autoliefhebbers en ramptoeristen tegelijk. Gepresenteerd door niemand minder dan Leo de Haas, groeide het uit tot een icoon op de Nederlandse televisie, tot in 2011 plots het doek viel. En daarmee eigenlijk ook meteen het tv-hoofdstuk van De Haas zelf.

Daarna werd het akelig stil rond de presentator. In 2015 ging hij failliet en probeerde hij nog wat bij te verdienen in de occasionhandel. Dat werd uiteindelijk ook geen succesverhaal, want uiteindelijk zat hij achter het stuur van een vrachtwagen om rond te komen. Niet bepaald het script dat je verwacht na twintig jaar televisie maken.

Idee dat nooit verdween

Toch bleef één ding terugkomen: fans die wilden weten hoe het nu zit met de mensen uit het programma. De Haas kreeg naar eigen zeggen jarenlang wekelijks berichten met ideeën voor een soort “hoe is het nu met”-serie.

En eerlijk is eerlijk: dat is wel het soort nostalgie waar je als autoliefhebber toch een beetje een zwak voor bent. Foute bestuurders, achtervolgingen en onvergetelijke types, dat vergeet je niet zomaar.

Crowdfunding met knikkende knieën

De Haas besloot uiteindelijk de sprong te wagen en startte een crowdfunding. Niet zonder zenuwen, geeft hij toe. “Doodeng”, noemt hij het zelfs.

Het doel: 75.000 euro ophalen om in ieder geval zes afleveringen zelf te kunnen maken. Voor een volledige, professionele productie zou eigenlijk zo’n 350.000 euro nodig zijn, maar dat vond hij net een beetje te ver gaan.

Fans laten zich horen (en betalen)

Dat de interesse er nog is, blijkt in ieder geval uit de cijfers. Want binnen twee dagen stond de teller al boven de 24.000 euro. Helemaal niet slecht voor een programma dat al vijftien jaar van de buis is.

Het laat zien dat Blik op de weg nog altijd een plek heeft in het collectieve autogeheugen. En misschien nog belangrijker: dat mensen best willen betalen om dat gevoel terug te krijgen.

Bron: AD