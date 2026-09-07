BMW X5 krijgt een widebody, maar wordt hij er echt beter van?

De Neue Klasse X5 is nog niet eens uit en er was al een tuner die vond dat het allemaal wel een tandje dikker kan. Begrijpelijk. Niet dat de nieuwe X5 van zichzelf nou bepaald subtiel is, maar het kan natuurlijk altijd dikker. Maak kennis met de widebody kit van Waido Kits.

Wanneer is een X5 dik genoeg?

De widebody-fabrikant uit Hollywood zag in de nieuwe X5 blijkbaar ook meteen een nieuw project. Niet in de technische afdeling, maar natuurlijk de plek die de meeste aandacht vangt: de buitenaknt. De renders laten een BMW X5 zien met nogal opgepompte wielkasten, nieuwe sideskirts en een veel agressievere neus.

En daar houdt het tuningsfeestje natuurlijk niet op. Aan de voorkant zit een flinke splitter, terwijl de achterkant een soort ducktail-spoiler en een forsere diffuser krijgt. Middenin die diffuser zit een X-vormig extra lichtje. Want kennelijk was er ergens nog een leeg plekje.

De auto staat daarnaast op grotere, behoorlijk concave velgen en oogt ook lager dan het origineel. Of er ook daadwerkelijk andere veren of schokbrekers onder zitten is nog niet duidelijk.

Je kunt alvast voor X5 M spelen

De bodykit heet officieel BMW X5 M Widebody Kit. Een tikkeltje verwarrend, want een echte X5 M is dit natuurlijk niet. Die moet nog komen.

BMW werkt namelijk nog hard aan de nieuwe X5 M en die wordt naar verwachting rond 2028 onthuld. Waarschijnlijk blijft er gewoon een V8 aanwezig, uiteraard met wat elektrische hulp. Je moet immers mee met de toekomst toch? Daarnaast zou een volledig elektrische versie ook op de planning staan.

Maar goed, als je dus niet op de nieuwe X5 M wil wachten, is dit dus een soort voorproefje. Pleur deze bodykit op een gewone X5 en je kunt in ieder geval doen alsof je een echte M hebt. Totdat iemand vraagt of je even de motorkap open wil doen natuurlijk.

Eerst dik betalen, dan nog even naar de tuner

De nieuwe X5 is verkrijgbaar vanaf ongeveer 105.673 euro. Mocht je nu denken: 'oh, dat valt nog beste mee', dit is uiteraard de iX5 prijs. Voor de benzine/ mild-hybrid variant betaal je namelijk 135.815 euro. Wil jij liever ouderwets dieselen? Dan moet je 143.948 euro neerleggen.

Gewoon even voor de vergelijking. De benzine X5 40 xDrive kost in Amerika straks 72.100 dollar. Zo'n 62.000 euro... Dat wilde ik gewoon even delen.

Goed, daar komt deze widebody natuurlijk nog bovenop. Een prijs heeft Waido Kits nog niet bekendgemaakt, maar voor een Cybertruck widebody betaal je zo'n 10.000 dollar. Ongeveer 8.600 euro. De tuner uit Hollywood begint binnenkort met de pre-orders en heeft zelf ook al een X5 besteld, zodat de eerste klanten niet nog jaren hoeven te wachten zodra de auto's daadwerkelijk op de weg verschijnen.

En dan blijft de belangrijkste vraag over: wordt de X5 hier nou echt beter van? Ik lees het graag in de comments.