Maakt een handbak de discutabele samenstelling van deze Pagani goed?

Dit weekend barst het feestje van de snelheid, beter bekend als het Festival of Speed, los op Goodwood. Daar kunnen we uiteraard weer de meest exotische en dure supercars verwachten. Pagani laat alvast zien wat zij in petto hebben voor Goodwood.

Dat is de Pagani Huayra 70 Derecho. De Utopia is inmiddels alweer een paar jaar op de markt, maar dat weerhoudt Pagani er niet van om nog een nieuwe versie van de Huayra te lanceren. Bij de Zonda ging het destijds precies hetzelfde.

Verjaardag van Horacio

Deze auto is de tweede in een serie van drie. Eerder zagen we al de Huayra 70 Trionfo, nu is hier dus de Huayra 70 Derecho. En dan hebben we er nog eentje te goed. Met deze drie auto’s wordt de zeventigste verjaardag van meneer Pagani gevierd.















Net als de Trionfo is deze auto voorzien van alle mogelijke toeters en bellen: een roofscoop, een gigantische achtervleugel, de hele rimram. Dit betekent niet dat Pagani zomaar een paar bestaande onderdelen uit het magazijn heeft getrokken: de 70-modellen hebben een flinke hoeveelheid unieke onderdelen.

Omdat een Pagani nooit uniek genoeg kan zijn, is er ook nog gekozen voor een zeer bijzondere kleurstelling: een combinatie van Pearl Orange met blauw, waar je het onderliggende carbon doorheen kunt zien. De kleurencombi is ietwat discutabel, maar dan weet je in ieder geval zeker dat je de enige bent met deze samenstelling.

Handbak











Je zou misschien verwachten de oranjebruine kleur terug te zien in het interieur, maar nee: dat is dan weer uitgevoerd in wit met blauw leer. Wat echter vooral opvalt is de handbak. Dat maakt deze auto pas echt bijzonder, want de Huayra is destijds alleen met automaat geleverd. De one-off Epitome was de eerste Huayra die een handbak kreeg. Vervolgens kreeg de Codalunga Speedster een handbak en nu dus deze Huayra 70 Derecho, maar het blijft een zeer zeldzame combinatie.

De specificaties vermeldt Pagani niet, maar reken op ruim 800 pk uit de Mercedes V12. Dat is natuurlijk een feestje in combinatie met de handbak. Daar kunnen we niks van zeggen. Over de uitvoering mogen jullie in de reacties discussiëren.

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