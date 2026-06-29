Duitsland heeft de oplossing voor noodlijdend Volkswagen

Terwijl Volkswagen zich klaarmaakt om naar verluidt zo'n 100.000 mensen eruit te werken en een episch gevecht met de Duitse vakbonden aan te gaan, draagt Duitsland de oplossing zelf aan. Volgens premier Olaf Lies van Nedersaksen hoeven er in Duitsland helemaal geen ontslagen te vallen, maar moeten mensen in China op straat gezet worden.

"Als we hier auto's zouden produceren die we momenteel in China maken, zouden we de bezettingsgraad van onze fabrieken kunnen stabiliseren", stelt Lies voor in een interview. "Dit zou ook kansen bieden voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie op onze locaties. Voor mij gaat het erom de werkgelegenheid en de bezettingsgraad in onze fabrieken te stabiliseren, in plaats van toe te kijken hoe anderen buiten Duitsland nieuwe fabrieken bouwen."

Het gebeurt eigenlijk al

Naast dat Lies met zijn argumenten compleet voorbij gaat aan enorm veel zaken, zoals arbeids- en productiekosten die veel lager liggen in China, is wat hij voorstelt al wel aan de hand. Volkswagen is namelijk niet bezig met het hierheen halen van de eigen Chinese productie, maar praat wel met Chinese autofabrikanten om de ongebruikte productiecapaciteit in fabrieken over te nemen. Iets waarover de meningen ook nog niet allemaal volledig positief zijn.

Dat Lies met de suggestie komt, is niet heel vreemd. De deelstaat waar hij voor werkt huisvest maar liefst vijf van de zeven Volkswagenfabrieken, waarvan er dus meerdere op het punt staan om gesloten te worden. Ook is Nedersaksen voor 20 procent aandeelhouder in Volkswagen. Het is er dus niet alleen bij gebaat dat er zoveel mogelijk mensen werkzaam blijven bij VW, maar ook dat de concurrentiepositie behouden wordt.

Porsche doet het ook, soort van

Dat de productie naar Duitsland halen niet helemaal onmogelijk is, bewijst Porsche. Het sportwagenmerk kijkt of het mogelijk is om de Cayenne in Leipzig te gaan bouwen, in plaats van in Slowakije.

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