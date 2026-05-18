Deze Chinese luxeslee geeft de Europese orde het nakijken

Als je een paar jaar geleden in China in een Europees luxe-merk rond reed, dan was je het baasje. Het 'Made in Germany' label was bijna letterlijk goud waard. Maar tijden veranderen en nu geeft elektronicagigant Huawei de Europeanen het nakijken.

Het is waar dat Chinese automerken heel vaak afkijken bij de Europese concurrentie. Sterker nog, soms is het bijna klakkeloos kopieëren. Maar als een merk dat niet doet en zich houdt aan waar het zelf sterk in is, kan het blijkbaar nog veel beter presteren. Men neme de Maextro, een dochterbedrijf van elektronicafabrikant Huawei, dat met de S800 de verkooplijsten domineert.

Eenzaam aan de top

Deze luxeslee wordt bijna twee keer zo veel verkocht als het summum van de luxewereld, de Mercedes-Maybach S-Klasse. In China gingen er in de eerste vier maanden 5.465 S800's naar nieuwe eigenaren, terwijl de S-Klasse genoegen moest nemen met 3.012 stuks. Het is daarbij ook niet alsof de Chinese autobouwers de rest van de lijst vullen. Enkel de Nio ET9 (438 stuks) en de Yangwang U7 (412 stuks) komen terug in de top tien.

Waarom de Chinese luxeslee dan zo'n gat slaat tussen de Europese aanbieders? Voornamelijk door de prijs van omgerekend een ton tot anderhalve ton. Hoewel je daar ook de BMW 7 Serie en een normale Mercedes-Benz S-Klasse voor hebt, kiezen Chinezen toch steeds vaker voor lokale merken.

Geduchte concurrent

In dit geval snappen we het ook wel enigszins. De styling van de Maextro S800 is best gelukt en straalt zeker luxe en status uit. Het interieur is overduidelijk afgekeken bij de Europese topspelers (hallo Hyperscreen), en ook de specificaties zijn alles behalve slecht: de EV heeft 523 pk en een actieradius van 669 km. Ook is er een EREV met drie elektromotoren die samen goed zijn voor 852 pk.

Toch vragen wij ons af: zou jij een S800 overwegen of blindelings in een BMW of Mercedes stappen?